A person relaxes on a comfortable couch choosing a programme on a streaming service. The warm, cozy living space features natural light streaming through the windows, creating a tranquil environment perfect for unwinding and enjoying e
Tech

Teljesen átalakul a Netflix! Így fog kinézni hamarosan a magyarok egyik kedvenc streaming-platformja

Pénzcentrum
2026. április 17. 20:15

A Netflix még ebben a hónapban elindít egy TikTokhoz hasonló, vertikális videós hírfolyamot. Emellett a jövőben kiterjedten alkalmazza a mesterséges intelligenciát a tartalomgyártásban, a filmajánlókban és a hirdetések optimalizálásában is. A vállalat a technológiai újítások mellett jelentős bevételnövekedésről, valamint a társalapító, Reed Hastings távozásáról is beszámolt - írja a TechCrunch.

A tavaly óta tesztelt vertikális hírfolyam célja, hogy megkönnyítse a felhasználóknak a videós podcastok, műsorok és filmek felfedezését. Bár a streamingóriás már két évtizede foglalkozik személyre szabott tartalomajánlással, Gregory Peters társvezérigazgató szerint az új MI-modellek bevonásával sokkal gyorsabban és hatékonyabban tudják fejleszteni a rendszereiket. Ezek a modellek így jobban alkalmazkodnak az eltérő tartalomtípusokhoz.

A mesterséges intelligencia a tartalomgyártás teljes folyamatát is átalakítja. Ted Sarandos társvezérigazgató hangsúlyozta, hogy a generatív MI nem helyettesíti a tehetséget. Ehelyett csupán jobb eszközöket ad a művészek kezébe a vízióik megvalósításához. Ezt a törekvést erősíti az a lépés is, hogy a Netflix a múlt hónapban felvásárolta Ben Affleck mesterséges intelligenciával foglalkozó cégét, az InterPositive-ot. A kifejezetten filmesek számára alkotott technológia már most komoly érdeklődést váltott ki a tartalomgyártók körében.

A vállalat a hirdetési rendszerét is mesterséges intelligenciával tökéletesítené. Új formátumokkal és a hirdetések jobb személyre szabásával növelnék a megtérülést. A cég idén 3 milliárd dolláros reklámbevétellel számol.

A technológiai fejlesztések mellett a platform pénzügyileg is kiemelkedő időszakot zárt. A 2026-os év első negyedévében a bevétele 16,2 százalékkal, 12,25 milliárd dollárra nőtt. A nyeresége eközben 83 százalékos ugrással elérte az 5,28 milliárd dollárt. A Netflix 2025-öt 325 millió fizető felhasználóval zárta.

A nemrég bevezetett amerikai áremelés pedig a következő negyedévben hozhat további bevételnövekedést. A negyedéves eredmények bemutatásával egy időben bejelentették azt is, hogy a cég társalapítója és elnöke, Reed Hastings idén nyáron távozik az igazgatótanácsból.

