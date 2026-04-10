Bejelentette a Google: rengeteg Windows-tulaj kap ajándékot, igényelni se kell, automatikusan jár

A Google ingyenes operációs rendszerrel kínál alternatívát annak a több mint 500 millió Windows 10-felhasználónak, akiknek a gépe nem képes a Windows 11 futtatására. Számukra idén októberben végleg megszűnik a rendszer biztonsági támogatása. A ChromeOS Flex telepítését egy új, olcsó USB-készlet teszi most egyszerűbbé - írja a Forbes.

Több mint 500 millió Windows 10-es PC-tulajdonos nem tud frissíteni Windows 11-re, emiatt most komoly biztonsági kockázatokkal szembesülnek. A Google szerint azonban létezik megoldás: megerősítették, hogy ezek a felhasználók ingyenesen frissíthetik gépüket.

A Google úgy fogalmaz: „Ingyen átalakíthatja öregedő, nem támogatott laptopját egy gyors, biztonságos és fenntartható géppé.” Az ajánlat lényege, hogy a számítógépet ChromeOS Flex operációs rendszerre lehet frissíteni:

„Modern, felhőalapú operációs rendszerre válthat, amely biztonságos és könnyen kezelhető – ráadásul teljesen ingyen.” - mondják.

Bár a ChromeOS Flex már egy ideje elérhető, most még egyszerűbb lett a telepítése. A Google bejelentette, hogy mától elérhető az új ChromeOS Flex USB Kit, amelyet a Back Markettel közösen kínálnak. A partnerség célja, hogy bárki könnyen telepíthesse a gyors, biztonságos és ingyenes operációs rendszert, és így új életet lehelhessen meglévő PC-jébe vagy Macjébe.

A Microsoft tavaly októberben megszüntette a Windows 10 alapvető támogatását. Bár a vállalat ingyenes kiterjesztett biztonsági frissítési (ESU) programot is kínál az otthoni felhasználóknak, ez kizárólag idén októberig érvényes. Ezt követően a magánfelhasználók végleg elesnek a biztonsági javításoktól, hacsak nem történik valamilyen változás az utolsó pillanatban.

Vállalati vonalon más a helyzet. A Microsoft nemrég jelentette be, hogy a Windows 10 Enterprise 2016 LTSB, a Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, valamint a Windows Server 2016 számára is elérhetővé tette a kiterjesztett biztonsági frissítéseket. Ezek a csomagok mennyiségi licencelési konstrukcióban vagy a felhőszolgáltató partnereken keresztül vásárolhatók meg. Ezzel a Windows 10 a valaha volt leghosszabb ideig támogatott Windows-kiadássá válhat, legalábbis a nagyvállalati környezetben.

A Google ajánlatának időzítése meglehetősen pikáns. A vállalat éppen aznap hirdette meg az offenzíváját, amikor a Neowin szakportál arról számolt be, hogy a Microsoft egy új frissítéssel elrontotta a Windows 11 Start menüjének működését. Néhány órával később a redmondi cég mégis azt közölte, hogy a Windows 11-nek jelenleg nincs ismert hibája. A hivatalos hibakövető dokumentációban minden korábbi problémát megoldottnak jelöltek, ami a 2024 végén kiadott verzió eddigi történetében valóban figyelemre méltó fordulat.

A Windows 10-ről a Windows 11-re való átállás a Microsoft eredeti terveinél jóval lassabban halad. A cég a Windows 7-ről a Windows 10-re történő viszonylag gyors váltáshoz hasonló ütemet remélt. A szigorú hardverkövetelmények miatt azonban az áttérés sokak számára inkább kirekesztő, mintsem modernizáló lépés lett. Így most a Google és a Linux-közösség egyaránt aktívan igyekszik megszólítani azt az óriási felhasználói bázist, amely számára októberben végleg megszűnnek a biztonsági frissítések.