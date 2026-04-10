2026. április 10. péntek Zsolt
10 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Mountain View, Kalifornia, USA - 2018. március 28: Android 8.0 Oreo szobor a Google főhadiszállásán lévő épület előtt. Az Android a Google által fejlesztett mobil operációs rendszer.
Tech

Bejelentette a Google: rengeteg Windows-tulaj kap ajándékot, igényelni se kell, automatikusan jár

Pénzcentrum
2026. április 10. 17:45

A Google ingyenes operációs rendszerrel kínál alternatívát annak a több mint 500 millió Windows 10-felhasználónak, akiknek a gépe nem képes a Windows 11 futtatására. Számukra idén októberben végleg megszűnik a rendszer biztonsági támogatása. A ChromeOS Flex telepítését egy új, olcsó USB-készlet teszi most egyszerűbbé - írja a Forbes.

Több mint 500 millió Windows 10-es PC-tulajdonos nem tud frissíteni Windows 11-re, emiatt most komoly biztonsági kockázatokkal szembesülnek. A Google szerint azonban létezik megoldás: megerősítették, hogy ezek a felhasználók ingyenesen frissíthetik gépüket.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Google úgy fogalmaz: „Ingyen átalakíthatja öregedő, nem támogatott laptopját egy gyors, biztonságos és fenntartható géppé.” Az ajánlat lényege, hogy a számítógépet ChromeOS Flex operációs rendszerre lehet frissíteni:

„Modern, felhőalapú operációs rendszerre válthat, amely biztonságos és könnyen kezelhető – ráadásul teljesen ingyen.” - mondják.

Bár a ChromeOS Flex már egy ideje elérhető, most még egyszerűbb lett a telepítése. A Google bejelentette, hogy mától elérhető az új ChromeOS Flex USB Kit, amelyet a Back Markettel közösen kínálnak. A partnerség célja, hogy bárki könnyen telepíthesse a gyors, biztonságos és ingyenes operációs rendszert, és így új életet lehelhessen meglévő PC-jébe vagy Macjébe.

A Microsoft tavaly októberben megszüntette a Windows 10 alapvető támogatását. Bár a vállalat ingyenes kiterjesztett biztonsági frissítési (ESU) programot is kínál az otthoni felhasználóknak, ez kizárólag idén októberig érvényes. Ezt követően a magánfelhasználók végleg elesnek a biztonsági javításoktól, hacsak nem történik valamilyen változás az utolsó pillanatban.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Vállalati vonalon más a helyzet. A Microsoft nemrég jelentette be, hogy a Windows 10 Enterprise 2016 LTSB, a Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, valamint a Windows Server 2016 számára is elérhetővé tette a kiterjesztett biztonsági frissítéseket. Ezek a csomagok mennyiségi licencelési konstrukcióban vagy a felhőszolgáltató partnereken keresztül vásárolhatók meg. Ezzel a Windows 10 a valaha volt leghosszabb ideig támogatott Windows-kiadássá válhat, legalábbis a nagyvállalati környezetben.

A Google ajánlatának időzítése meglehetősen pikáns. A vállalat éppen aznap hirdette meg az offenzíváját, amikor a Neowin szakportál arról számolt be, hogy a Microsoft egy új frissítéssel elrontotta a Windows 11 Start menüjének működését. Néhány órával később a redmondi cég mégis azt közölte, hogy a Windows 11-nek jelenleg nincs ismert hibája. A hivatalos hibakövető dokumentációban minden korábbi problémát megoldottnak jelöltek, ami a 2024 végén kiadott verzió eddigi történetében valóban figyelemre méltó fordulat.

A Windows 10-ről a Windows 11-re való átállás a Microsoft eredeti terveinél jóval lassabban halad. A cég a Windows 7-ről a Windows 10-re történő viszonylag gyors váltáshoz hasonló ütemet remélt. A szigorú hardverkövetelmények miatt azonban az áttérés sokak számára inkább kirekesztő, mintsem modernizáló lépés lett. Így most a Google és a Linux-közösség egyaránt aktívan igyekszik megszólítani azt az óriási felhasználói bázist, amely számára októberben végleg megszűnnek a biztonsági frissítések.
Címlapkép: Getty Images
#tech #internet #biztonság #számítógép #google #felhő #informatika #környezetvédelem #technológia #kiberbiztonság

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
18:43
18:31
18:14
18:03
17:45
NAPTÁR
Tovább
2026. április 10. péntek
Zsolt
15. hét
Április 10.
Nemzeti rákellenes nap
Ajánlatunk
Tech legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kár legvalószínűbb maximuma (PML)
azt mutatja, hogy a gyakorlatban mekkora lehet az a "rész" ami egy káresemény következtében még valószínűsíthető. (Pl. Egy üzemen belül a legmagasabb értékű épület a PML)

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
