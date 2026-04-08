Már a próbagyártásnál gondok adódtak: a vártnál több hiba miatt jelentősen tolódhat az Apple új készülékének rajtja.
Többnapos leállást jelentett be a Yettel: nem lehet majd számlát sem befizetni, minden ügyfelet érint
Informatikai karbantartás miatt néhány napig szünetel a számlabefizetés a Yettel mobilalkalmazásában. A szolgáltató arra kéri az ügyfeleket, hogy lehetőség szerint még a leállás előtt intézzék el mobilos teendőiket, vagy válasszanak alternatív fizetési módot.
A tervezett leállás április 24-én 22 órakor kezdődik és április 27-én reggel 8 óráig tart. Ebben az időszakban az applikáción keresztüli számlakiegyenlítés egyáltalán nem lesz elérhető. Éppen ezért érdemes a halaszthatatlan ügyintézést még a karbantartás kezdete előtt lebonyolítani.
Azok az ügyfelek, akik mégis a leállás alatt szeretnék rendezni aktuális számlájukat, más csatornákon továbbra is megtehetik ezt. A befizetéseket hagyományos banki átutalással, valamint személyesen a Yettel üzleteiben a karbantartás ideje alatt is zavartalanul fogadják.
címlapkép: Mónus Márton, MTI/MTVA
