Peking, Kína - 2023. július 21.: A pekingi Apple Wangfujing Store elülső nézete. Az Apple Inc. egy amerikai multinacionális technológiai vállalat, amelynek székhelye a kaliforniai Cupertinóban található.
Tech

Tizenöt év után lemond Tim Cook: meglepő utód veszi át a helyét az Apple élén

Pénzcentrum
2026. április 21. 09:02

Tizenöt év után, szeptemberben lemond Tim Cook, az Apple vezérigazgatója. A világ egyik legbefolyásosabb vállalatának irányítását John Ternus, a cég eddigi hardverfejlesztési vezetője veszi át. Cook a jövőben ügyvezető elnökként folytatja munkáját a vállalatnál.

A 65 éves Tim Cook a gazdaságtörténet egyik legsikeresebb cégvezetőjeként adja át a stafétát. A posztot 2011-ben, nem sokkal Steve Jobs halála előtt vette át a legendás alapítótól. Irányítása alatt az Apple éves nyeresége megnégyszereződött, és elérte a 110 milliárd dollárt. A vállalat értéke eközben több mint tízszeresére, 4 billió dollárra nőtt. Szeptemberi lemondása után sem hagyja el teljesen a technológiai óriást, hiszen a jövőben ügyvezető elnökként segíti a munkát - írja a New York Times.

Az ötvenéves vállalat történetének nyolcadik vezérigazgatója az 50 esztendős John Ternus lesz. A mérnök végzettségű szakember 2001-ben csatlakozott az Apple-höz. Az első éveitől kezdve részt vett szinte az összes meghatározó termék, így az iPhone, az iPad, a Mac és az AirPods fejlesztésében. 2013-ban a hardverfejlesztés alelnöke lett, 2021-től pedig a teljes terület irányításáért felelt. A nyilvánosság előtt sokat szereplő, vizionárius elődeivel ellentétben Ternus inkább a háttérben meghúzódó, csendes mérnöknek számít. Szakmai erőssége nem az új trendek és ikonikus dizájnok megálmodása. Sokkal inkább a rengeteg terméket felvonultató cég bonyolult gyártási folyamatainak és ellátási láncainak hatékony megszervezésében jeleskedik.

Kapcsolódó cikkeink:

Kinevezése éppen emiatt némileg meglepő lépésnek tűnhet egy olyan vállalatnál, amelynek neve korábban egyet jelentett a kategóriateremtő innovációval. Az Apple azonban évek óta nem rukkolt elő új, átütő erejű tömegtermékkel, és a mesterséges intelligencia fejlesztése terén is lemaradásban van az élmezőnyhöz képest.

Az új vezetőre a technológiai és gyártási kihívások mellett komoly diplomáciai feladatok is várnak. Tim Cook az elmúlt időszakban jelentős rutint szerzett ezen a téren. A vállalatnak ugyanis folyamatosan kényes helyzeteket kellett kezelnie az amerikai versenyjogi vizsgálatok, a különböző védővámok és az egyre feszültebb amerikai–kínai kapcsolatok miatt. Ternusnak be kell majd bizonyítania, hogy ezen a bonyolult gazdaságpolitikai terepen is képes sikeresen helytállni.
09:11
09:02
08:46
08:30
08:15
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 21.
Dúl az akcióháború a kasszáknál: egyre többen fizetnek ezzel és spórolnak komoly pénzt a napi bevásárlásnál
2026. április 20.
A közel-keleti krízis ehhez képest semmi: minden idők legnagyobb válságát hozhatja el ez a konfliktus
2026. április 20.
Súlyos krízis fenyegeti a hazai földeket: kongatják a vészharangot, elképesztő aszály teheti tönkre az idei termést
2026. április 20.
Sokkoló árkülönbségek: olyan erős a forint, hogy Szlovákiában tízezreket spórolhatsz egy nagybevásárláson
2026. április 20.
Magyar Péter bejelentése: ők lesznek a Tisza-kormány miniszterei, Kapitány István, Orbán Anita is a listán
NAPTÁR
Tovább
2026. április 21. kedd
Konrád
17. hét
Ajánlatunk
Tech legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Te is kaptál SMS-t erről a számról a napokban? Rá ne kattints, pikk-pakk nullázzák vele a bankszámládat
2
2 hónapja
Gyanús csomagok lepik el az országot: ezt csináld, ha te is kaptál
3
4 hete
Sorra nullázódnak a magyarok bankszámlái: döbbenet, ami történik, nagyon gyorsan terjed a kíméletlen kopasztás
4
2 hete
Nagy változás a Gmailben: most kell döntened, különben automatikusan bekapcsolják ezt a funkciót
5
3 hete
Vacsora közben csapott le a váratlan baj: azonnal a Földre kellett hozni a rutinos asztronautát
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 21. 09:11
Ez lehet Magyar Péter egyik legnagyobb dilemmája a kormányzása alatt: bárhogy is dönt, a kockázat óriási
Pénzcentrum  |  2026. április 21. 08:46
Folytatódnak a tárgyalások az Országházban: erről egyezhet meg ma a pártokkal Magyar Péter
Agrárszektor  |  2026. április 21. 08:14
Jön a vihar: ebben az 5 megyében lesz a legdurvább ítéletidő