Tizenöt év után lemond Tim Cook: meglepő utód veszi át a helyét az Apple élén

Tizenöt év után, szeptemberben lemond Tim Cook, az Apple vezérigazgatója. A világ egyik legbefolyásosabb vállalatának irányítását John Ternus, a cég eddigi hardverfejlesztési vezetője veszi át. Cook a jövőben ügyvezető elnökként folytatja munkáját a vállalatnál.

A 65 éves Tim Cook a gazdaságtörténet egyik legsikeresebb cégvezetőjeként adja át a stafétát. A posztot 2011-ben, nem sokkal Steve Jobs halála előtt vette át a legendás alapítótól. Irányítása alatt az Apple éves nyeresége megnégyszereződött, és elérte a 110 milliárd dollárt. A vállalat értéke eközben több mint tízszeresére, 4 billió dollárra nőtt. Szeptemberi lemondása után sem hagyja el teljesen a technológiai óriást, hiszen a jövőben ügyvezető elnökként segíti a munkát - írja a New York Times.

Az ötvenéves vállalat történetének nyolcadik vezérigazgatója az 50 esztendős John Ternus lesz. A mérnök végzettségű szakember 2001-ben csatlakozott az Apple-höz. Az első éveitől kezdve részt vett szinte az összes meghatározó termék, így az iPhone, az iPad, a Mac és az AirPods fejlesztésében. 2013-ban a hardverfejlesztés alelnöke lett, 2021-től pedig a teljes terület irányításáért felelt. A nyilvánosság előtt sokat szereplő, vizionárius elődeivel ellentétben Ternus inkább a háttérben meghúzódó, csendes mérnöknek számít. Szakmai erőssége nem az új trendek és ikonikus dizájnok megálmodása. Sokkal inkább a rengeteg terméket felvonultató cég bonyolult gyártási folyamatainak és ellátási láncainak hatékony megszervezésében jeleskedik.

Kinevezése éppen emiatt némileg meglepő lépésnek tűnhet egy olyan vállalatnál, amelynek neve korábban egyet jelentett a kategóriateremtő innovációval. Az Apple azonban évek óta nem rukkolt elő új, átütő erejű tömegtermékkel, és a mesterséges intelligencia fejlesztése terén is lemaradásban van az élmezőnyhöz képest.

Az új vezetőre a technológiai és gyártási kihívások mellett komoly diplomáciai feladatok is várnak. Tim Cook az elmúlt időszakban jelentős rutint szerzett ezen a téren. A vállalatnak ugyanis folyamatosan kényes helyzeteket kellett kezelnie az amerikai versenyjogi vizsgálatok, a különböző védővámok és az egyre feszültebb amerikai–kínai kapcsolatok miatt. Ternusnak be kell majd bizonyítania, hogy ezen a bonyolult gazdaságpolitikai terepen is képes sikeresen helytállni.