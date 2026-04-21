Eszedbe ne jusson leselejtezni a régi VHS-kazettákat: elképesztő, mennyi pénzt adnak a neten egy Bud Spencer-gyűjteményért

Hiába a streaming-szolgáltatások térnyerése, a magyar vásárlók továbbra is ragaszkodnak a kézzelfogható filmélményhez: a Vatera adatai szerint a nosztalgia és a gyűjtői szenvedély komoly összegeket mozgat meg, legyen szó félmillió forintos Bud Spencer-kollekcióról, 80 ezer forintos horror-VHS-ről vagy prémium minőségű Blu-ray díszkollekciókról. A friss piactér-trendek azt mutatják, hogy egy jól működő, felújított videomagnó ma már egy egy modern Blu-ray lejátszónál is többe kerülhet.

A streamingvideo-szolgáltatások korában is népszerűek a Vaterán a fizikai hordozón elérhető filmek, az elmúlt egy évben mintegy 60 ezer filmekkel kapcsolatos tétel talált gazdára a piactéren. Vélhetően ennél is több alkotás kelt el, hiszen egy-egy tranzakció akár teljes filmkollekciót is takarhat - például tavaly egy felhasználó félmillió forintot adott egy 39 VHS-kazettát tartalmazó Bud Spencer-kollekcióért.

DVD-n sorozatok, kazettán a mesék, Blu-rayen szuperprodukciók mennek

A legtöbb eladást a DVD-k generálják, ami nem meglepő, hiszen sok háztartásban még mindig megtalálhatóak ilyen lejátszók, míg a Blu-ray-t leginkább valamelyik újabb generációs konzolon tudnak lejátszani az emberek, és valószínűleg kevés otthonban működik már videomagnó.

Ennél érdekesebb, hogy formátumonként eltérő stílusú filmeket keresnek: az elérhető legjobb minőséget nyújtó Blu-rayen főleg a mozis szuperprodukciókat keresik, DVD-n a vígjátékok és drámák mellett a klasszikus sorozatok, mint a Dallas fogynak jól, míg VHS-en a mesefilmek mellett horrorcímek is jó áron találnak gazdára.

Tízezreket érhet egy trashfilmes videokazi

Ha a legmagasabb áron elkelt tételeket nézzük, ha valaki anno eredeti VHS-kazettán megvette, és jó állapotban megőrizte Jackie Chan legelső, népies témájú kungfu-filmjeit, vagy szert tettek olyan amerikai- olasz koprodukciós trash-horrorokra, mint a Dühöngő majom (Primal Rage), érdemes lehet előkeresni azt a padlásról, mert a Vatera forgalmi adatai alapján hatvan-nyolcvanezer forintot is megadnak ezekért.

A videomagnók kínálata is egyre jobban letisztulni látszik a piactéren: az olcsó bevizsgálatlankészülékek mellett jelentős számban vannak jelen a gyűjtők és a digitalizálással foglalkozó szakemberek számára fókuszt jelentő prémium Panasonic, Sony, Toshiba és JVC készülékek.

Bár százezer forint felett az eleve stúdióhasználatra tervezett, profi készülékek találtak gazdára, egy mindennapi használatra alkalmas videomagnó ára ma 50-100 ezer forint között mozog - a felújított állapot és a távirányító megléte jelentősen növeli a vételárat és persze a megbízhatóságot is.

Blu-rayen kasszasikerekre vadásznak

Bár egy mai Blu-ray lejátszó űrtechnológiának tűnhet egy régi videomagnóhoz képest, mivel az utóbbiak kínálata évtizedek óta csökken, nem meglepő, hogy egy full-HD-s BD-lejátszót a second-hand platformon mostanra 15-20 ezer forintért (tehát egy VHS-magnónál olcsóbban) be lehet szerezni a Vateráról, egyedül a 4K-s Blu-ray-eszközök ára magasabb ennél. Utóbbiak viszont még a streaming platformokénál is jobb, otthoni viszonyok közt elérhető kép- és hangminőséget képviselnek.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Ebben a formátumban a platformon az olyan jól ismert mozifilmek, mint a Harry Potter, a Star Wars, vagy a James Bond gyűjteményes kiadásai találnak gazdára a legmagasabb áron: előbbi teljes, fém díszdobozos, 16 lemezes kiadásai például 65 ezer forintot is megértek több rajongónak is.

Főként sorozatokat darálnak a DVD-rajongók

DVD-lejátszóból jóval több működő példány lehet a hazai otthonokban, ezekből már 5-15 ezer forintos áron gond nélkül találhat a Vaterán is találhat bárki az igényeihez legjobban illeszkedő típust. A legdrágábban, százezer forintért a Denon profi házimozis felhasználásra szánt lejátszója talált gazdára, amely szuper minőségű képjavító elektronikája révén 2006-os premierje óta folyamatosan keresett típus a gyűjtők körében.

Filmek tekintetében DVD-n jutányos áron lehet teljes filmkollekciókat megvenni néhány tízezer forintos áron, beleértve az olyan különlegességeket, mint a négy Alien-film H.R. Giger által megálmodott idegen lényének fejét mintázó szoborba csomagolt 25. évfordulós gyűjtői kiadása, amely 80 ezer forintot is megért egy gyűjtőnek, de Tarr Béla DVD-n kiadott alkotásainak gyűjteménye is hasonló áron talált gazdára.

E formátum vásárlói előszeretettel szereznek be a piactérről teljes sorozat-évadokat, a már említett Dallas mellett a Poirot, a Született feleségek, illetve a Columbo negyvenezer forint feletti áron is új gazdára talált a platformon, míg a Halló, halló brit komédiasorozat díszdobozos kiadása harmincezer forint körüli összegért kelt el.