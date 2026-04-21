2026. április 21. kedd Konrád
11 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Közelkép egy felismerhetetlen nőről, aki DVD-t választ a megtekintéshez
Vásárlás

Eszedbe ne jusson leselejtezni a régi VHS-kazettákat: elképesztő, mennyi pénzt adnak a neten egy Bud Spencer-gyűjteményért

Pénzcentrum
2026. április 21. 15:04

Hiába a streaming-szolgáltatások térnyerése, a magyar vásárlók továbbra is ragaszkodnak a kézzelfogható filmélményhez: a Vatera adatai szerint a nosztalgia és a gyűjtői szenvedély komoly összegeket mozgat meg, legyen szó félmillió forintos Bud Spencer-kollekcióról, 80 ezer forintos horror-VHS-ről vagy prémium minőségű Blu-ray díszkollekciókról. A friss piactér-trendek azt mutatják, hogy egy jól működő, felújított videomagnó ma már egy egy modern Blu-ray lejátszónál is többe kerülhet.

A streamingvideo-szolgáltatások korában is népszerűek a Vaterán a fizikai hordozón elérhető filmek, az elmúlt egy évben mintegy 60 ezer filmekkel kapcsolatos tétel talált gazdára a piactéren. Vélhetően ennél is több alkotás kelt el, hiszen egy-egy tranzakció akár teljes filmkollekciót is takarhat - például tavaly egy felhasználó félmillió forintot adott egy 39 VHS-kazettát tartalmazó Bud Spencer-kollekcióért.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

DVD-n sorozatok, kazettán a mesék, Blu-rayen szuperprodukciók mennek

A legtöbb eladást a DVD-k generálják, ami nem meglepő, hiszen sok háztartásban még mindig megtalálhatóak ilyen lejátszók, míg a Blu-ray-t leginkább valamelyik újabb generációs konzolon tudnak lejátszani az emberek, és valószínűleg kevés otthonban működik már videomagnó.

Ennél érdekesebb, hogy formátumonként eltérő stílusú filmeket keresnek: az elérhető legjobb minőséget nyújtó Blu-rayen főleg a mozis szuperprodukciókat keresik, DVD-n a vígjátékok és drámák mellett a klasszikus sorozatok, mint a Dallas fogynak jól, míg VHS-en a mesefilmek mellett horrorcímek is jó áron találnak gazdára.

Tízezreket érhet egy trashfilmes videokazi

Ha a legmagasabb áron elkelt tételeket nézzük, ha valaki anno eredeti VHS-kazettán megvette, és jó állapotban megőrizte Jackie Chan legelső, népies témájú kungfu-filmjeit, vagy szert tettek olyan amerikai- olasz koprodukciós trash-horrorokra, mint a Dühöngő majom (Primal Rage), érdemes lehet előkeresni azt a padlásról, mert a Vatera forgalmi adatai alapján hatvan-nyolcvanezer forintot is megadnak ezekért.

A videomagnók kínálata is egyre jobban letisztulni látszik a piactéren: az olcsó bevizsgálatlankészülékek mellett jelentős számban vannak jelen a gyűjtők és a digitalizálással foglalkozó szakemberek számára fókuszt jelentő prémium Panasonic, Sony, Toshiba és JVC készülékek.

Bár százezer forint felett az eleve stúdióhasználatra tervezett, profi készülékek találtak gazdára, egy mindennapi használatra alkalmas videomagnó ára ma 50-100 ezer forint között mozog - a felújított állapot és a távirányító megléte jelentősen növeli a vételárat és persze a megbízhatóságot is.

Szörnyű tévedésben van, aki kidobja az otthon porosodó régi hanglemezeket: némelyik darab félmillió forintot is érhet
EZ IS ÉRDEKELHET
Szörnyű tévedésben van, aki kidobja az otthon porosodó régi hanglemezeket: némelyik darab félmillió forintot is érhet
A technológiai fejlődés nemcsak önálló ágazatként alakítja a világot, hanem más iparágakat is alapjaiban forgat fel – így a zeneipart is.

Blu-rayen kasszasikerekre vadásznak

Bár egy mai Blu-ray lejátszó űrtechnológiának tűnhet egy régi videomagnóhoz képest, mivel az utóbbiak kínálata évtizedek óta csökken, nem meglepő, hogy egy full-HD-s BD-lejátszót a second-hand platformon mostanra 15-20 ezer forintért (tehát egy VHS-magnónál olcsóbban) be lehet szerezni a Vateráról, egyedül a 4K-s Blu-ray-eszközök ára magasabb ennél. Utóbbiak viszont még a streaming platformokénál is jobb, otthoni viszonyok közt elérhető kép- és hangminőséget képviselnek.

Ebben a formátumban a platformon az olyan jól ismert mozifilmek, mint a Harry Potter, a Star Wars, vagy a James Bond gyűjteményes kiadásai találnak gazdára a legmagasabb áron: előbbi teljes, fém díszdobozos, 16 lemezes kiadásai például 65 ezer forintot is megértek több rajongónak is.

Főként sorozatokat darálnak a DVD-rajongók

DVD-lejátszóból jóval több működő példány lehet a hazai otthonokban, ezekből már 5-15 ezer forintos áron gond nélkül találhat a Vaterán is találhat bárki az igényeihez legjobban illeszkedő típust. A legdrágábban, százezer forintért a Denon profi házimozis felhasználásra szánt lejátszója talált gazdára, amely szuper minőségű képjavító elektronikája révén 2006-os premierje óta folyamatosan keresett típus a gyűjtők körében.

Filmek tekintetében DVD-n jutányos áron lehet teljes filmkollekciókat megvenni néhány tízezer forintos áron, beleértve az olyan különlegességeket, mint a négy Alien-film H.R. Giger által megálmodott idegen lényének fejét mintázó szoborba csomagolt 25. évfordulós gyűjtői kiadása, amely 80 ezer forintot is megért egy gyűjtőnek, de Tarr Béla DVD-n kiadott alkotásainak gyűjteménye is hasonló áron talált gazdára.

E formátum vásárlói előszeretettel szereznek be a piactérről teljes sorozat-évadokat, a már említett Dallas mellett a Poirot, a Született feleségek, illetve a Columbo negyvenezer forint feletti áron is új gazdára talált a platformon, míg a Halló, halló brit komédiasorozat díszdobozos kiadása harmincezer forint körüli összegért kelt el.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #webshop #árak #piac #film #sorozat #online vásárlás #streaming #használt #streaming szolgáltatás #sorozatok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:17
16:02
15:47
15:30
15:15
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 21.
Dúl az akcióháború a kasszáknál: egyre többen fizetnek ezzel és spórolnak komoly pénzt a napi bevásárlásnál
2026. április 20.
A közel-keleti krízis ehhez képest semmi: minden idők legnagyobb válságát hozhatja el ez a konfliktus
2026. április 21.
Szomorkodhatnak a magyar tanárok, ha meglátják ezeket a fizetéseket: hiába az elmúlt évek emelései, elmaradt a várva várt csoda
2026. április 21.
Ha részt veszel ebben a kutatásban, 10 ezer forintos ajándék üti a markod!
2026. április 21.
Kiderült, így írhatja át a Tisza-kormány a lakáspiac szabályait: egy biztos, nem lesz fájdalommentes az átmenet
NAPTÁR
Tovább
2026. április 21. kedd
Konrád
17. hét
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
„Ez tüdőlövés a költségvetésnek”: a Tisza győzelme hozhatja vissza a valódi akciókat a magyar boltokba
2
2 hete
Kiderült az igazság az euró magyarországi bevezetéséről: meglepő, mit akarnak - minden egy irányba mutat
3
3 hete
Komoly korlátozást vezetett be a Lidl: csak pár napig és limitált mennyiségben vehető ez a két sztártermék
4
6 napja
Váratlan fordulatot hozhat a kiskereskedelemben a Tisza győzelme: százával nyílhatnak boltok ott, ahol a Fidesz eddig nem engedte
5
3 hete
Ezeket a konyhai robotgépeket legtöbben megbánják vásárlás után: hamar kiderül, hogy csak kidobott pénz
PÉNZÜGYI KISOKOS
Jelzáloghitel
A bankok fedezetekkel próbálják csökkenteni a hitelezés kockázatát. Az egyik legbiztosabb ilyen fedezet az ingatlan, melyre hitelt folyósító jelzálogjogot jegyeztet be. Ha az adósságot az adós nem tudja visszafizetni, a hitelintézet eladhatja az ingatlant, hogy pénzéhez jusson.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 21. 16:02
Szomorkodhatnak a magyar tanárok, ha meglátják ezeket a fizetéseket: hiába az elmúlt évek emelései, elmaradt a várva várt csoda
Pénzcentrum  |  2026. április 21. 13:35
Ha részt veszel ebben a kutatásban, 10 ezer forintos ajándék üti a markod!
Agrárszektor  |  2026. április 21. 15:26
Lépett az EU: legális lett a génszerkesztés