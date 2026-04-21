medicine pills pharmacy
Szórakozás

Kamu csodaszert reklámoznak a magyar humorista nevével: nehogy bedőlj, lehúzás az egész!

2026. április 21. 16:30

Csalók élnek vissza Dombóvári István nevével és képeivel: mesterséges intelligenciával manipulált fotókkal próbálnak hamis fogyasztószereket eladni. A humorista arra figyelmezteti a nyilvánosságot, hogy ne dőljenek be az átverésnek, és jogi lépéseket is fontolgat az elkövetők ellen.

Dombóvári István a közösségi oldalán számolt be a felháborító esetről. Megjegyezte, hogy az interneten időnként még a halálhírét is keltik. A hamis hirdetésekben szereplő korábbi, túlsúlyos képei ugyan valódiak, de a látványos fogyást bemutató felvételeket már mesterséges intelligenciával generálták.

A humorista a posztban elárulta, hogy az inzulinrezisztenciája miatt valóban leadott 10-15 kilót. A testsúlyának változása azonban korántsem olyan extrém, mint amilyennek a fotók sugallják.

Dombóvári István nem hagyja annyiban a történteket. Bízik benne, hogy sikerül felkutatni a csalókat: egy esetleges perből származó kártérítési összeget pedig teljes egészében egy gyerekkórháznak szeretné felajánlani.

A sovány képek sajnos nem igaziak, ugyan az inzulinrezisztencia egy 10-15 kg-t leszedett rólam, de az korántsem ennyire látványos. Nincs csodaszer, nehogy vegyetek "ketó kávét", inkább jelentsétek az alábbi linket. Remélem megtalálom őket és ki tudok perelni valamennyit, hogy nekiadhassam valamelyik gyerekkórháznak

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

 - írta indulatosan a humorista.

A csalók gátlástalanságát jól mutatja az a szöveg is, amellyel a terméket próbálják eladni. A weboldalon ugyanis azt állítják, hogy a humorista négy hét alatt 21 kilót fogyott, miközben minden barátja és ismerőse hízott.
