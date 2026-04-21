Kamu csodaszert reklámoznak a magyar humorista nevével: nehogy bedőlj, lehúzás az egész!

Csalók élnek vissza Dombóvári István nevével és képeivel: mesterséges intelligenciával manipulált fotókkal próbálnak hamis fogyasztószereket eladni. A humorista arra figyelmezteti a nyilvánosságot, hogy ne dőljenek be az átverésnek, és jogi lépéseket is fontolgat az elkövetők ellen.

Dombóvári István a közösségi oldalán számolt be a felháborító esetről. Megjegyezte, hogy az interneten időnként még a halálhírét is keltik. A hamis hirdetésekben szereplő korábbi, túlsúlyos képei ugyan valódiak, de a látványos fogyást bemutató felvételeket már mesterséges intelligenciával generálták.

A humorista a posztban elárulta, hogy az inzulinrezisztenciája miatt valóban leadott 10-15 kilót. A testsúlyának változása azonban korántsem olyan extrém, mint amilyennek a fotók sugallják.

Dombóvári István nem hagyja annyiban a történteket. Bízik benne, hogy sikerül felkutatni a csalókat: egy esetleges perből származó kártérítési összeget pedig teljes egészében egy gyerekkórháznak szeretné felajánlani.

A sovány képek sajnos nem igaziak, ugyan az inzulinrezisztencia egy 10-15 kg-t leszedett rólam, de az korántsem ennyire látványos. Nincs csodaszer, nehogy vegyetek "ketó kávét", inkább jelentsétek az alábbi linket. Remélem megtalálom őket és ki tudok perelni valamennyit, hogy nekiadhassam valamelyik gyerekkórháznak

- írta indulatosan a humorista.

A csalók gátlástalanságát jól mutatja az a szöveg is, amellyel a terméket próbálják eladni. A weboldalon ugyanis azt állítják, hogy a humorista négy hét alatt 21 kilót fogyott, miközben minden barátja és ismerőse hízott.