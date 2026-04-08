Chengdu, Szecsuán, Kína - 2024. június 7: Apple logó jelzi az Apple kiskereskedelmi üzletet a Sino-Ocean Taikoo Li üzletben, Chengdu belvárosában, Kína
Tech

Komoly baj az Apple-nél? Váratlan hiba miatt csúszhat az egyik legjobban várt iPhone

Pénzcentrum
2026. április 8. 09:44

Komoly akadályba ütközött az Apple egyik legambiciózusabb fejlesztése. A vállalat első összehajtható iPhone-jának tesztelése során több probléma is felszínre került, amelyek lassíthatják a projekt előrehaladását. A mérnöki szakaszban tapasztalt hibák kijavítása időigényes folyamat lehet. Emiatt a készülék piaci bevezetése az eredeti tervekhez képest jelentős késést szenvedhet, szemlézte a Portfolio.

Váratlan nehézségekbe ütközött az Apple első összehajtható iPhone-jának fejlesztése, ami akár hónapokkal is eltolhatja a készülék megjelenését. A Nikkei Asia értesülései szerint a projekt a mérnöki tesztfázis során akadt el, ahol a korai próbagyártás nem a tervek szerint haladt.

A beszámolók alapján a fejlesztők a vártnál több technikai problémával szembesültek a kezdeti gyártási próbák során. Ezek a hibák nemcsak lassítják a folyamatot, hanem további módosításokat is szükségessé tesznek, amelyek időigényesek lehetnek. A jelenlegi helyzetben a legrosszabb forgatókönyv szerint a csúszás akár több hónapos is lehet az eredeti menetrendhez képest.

Korábban még úgy tűnt, hogy az Apple 2026 második felére időzíti nagyszabású termékbemutatóját, ahol az első összehajtható iPhone mellett két hagyományos kialakítású modell is bemutatkozhat. Ezek az eszközök a tervek szerint fejlettebb kamerarendszert és nagyobb kijelzőt kapnának.

A mostani fennakadások azonban átírhatják ezt az ütemezést. A vállalat egyelőre nem kommentálta a sajtóértesüléseket, így nem tudni, hogy a problémák milyen mértékben befolyásolják a végső megjelenési dátumot.
Interest-pool
ebben az esetben az önálló vállalatok számláinak záró egyenlegét csak egy technikai számlára vezetik át, a kamatokat ez alapján számítják ki és osztják majd arányosan szét. A cash-pool rendszertől eltérően tényleges egyenleg átvezetésre nem kerül sor.

