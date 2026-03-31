Forradalmi újítást tesztelnek az egészségügyben: ez lehet a csodafegyver a végeláthatatlan várólisták ellen

A brit kormány mesterséges intelligenciára épülő eszközöket vezet be a barnsley-i kórházban. A cél a várólisták, a lekésett orvosi időpontok és a személyzetet terhelő adminisztráció csökkentése. A kísérleti program áprilisban indult, miután Barnsley-t februárban az Egyesült Királyság első "Tech Town"-jává nevezték ki - közölte a BBC.

A kormány szándéka szerint a technológia révén az állami egészségügyi szolgálat (NHS) munkatársai több időt fordíthatnak a betegellátásra. Liz Kendall tudományügyi és technológiai miniszter szerint Barnsley "megmutatja az ország többi részének, hogyan használhatjuk a technológiát egy mindenki számára működő jövő felépítéséhez".

A kórházi program mellett egy 800 ezer font keretösszegű mesterségesintelligencia-képzési pályázati alapot is létrehoztak, amelyre májustól lehet jelentkezni. A kezdeményezés elsősorban a kis- és középvállalkozásokat célozza meg. Emellett olyan magánszemélyeket is támogatnak, akik egyébként nem jutnának hozzá ilyen jellegű oktatáshoz.

Sir Stephen Houghton, Barnsley önkormányzatának vezetője úgy véli, hogy a kísérleti programok "a Tech Town első valódi, gyakorlati megnyilvánulásai". Hozzátette, hogy a képzési alap kulcsszerepet játszhat a jövőtálló készségek elsajátításában. Ezáltal a helyiek új ismeretekkel gazdagodhatnak, a munkáltatók pedig felkészíthetik a működésüket a technológiai változásokra.