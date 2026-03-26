2026. március 26. csütörtök Emánuel
9 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Ásványi ritkaföldfém elem zöld elektronikus áramköri lap háttérben másolat tér. USA vs Kína chip háború, tech háború, félvezető ipar koncepció. Kína korlátozza a ritkaföldfém elem exportját az USA-ba.
Tech

Hatalmas hiány lehet ebből a kritikus alkatrészből a háború miatt: nagyon gyorsan lépni kellene

Pénzcentrum
2026. március 26. 16:44

A közel-keleti konfliktus nyomán kialakult globális héliumhiány egyre súlyosabb fennakadásokat okoz a technológiai iparágak, különösen a félvezetőgyártás ellátási láncaiban. Az érintett vállalatok alternatív beszerzési forrásokat keresnek, de az elhúzódó válság hamarosan a termelés kényszerű visszafogásához vezethet - közölte a Portfolio.

A hélium nélkülözhetetlen a mikrochipek előállításához: ezt a nemesgázt hűtésre, szivárgásvizsgálatra és precíziós megmunkálásra egyaránt használják. Mivel a hélium a földgáz-feldolgozás mellékterméke, a kínálat földrajzilag erősen koncentrált. A globális termelés mintegy harmadát például önmagában Katar biztosítja.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Iparági szakértők szerint a jelenlegi helyzet valós fenyegetést jelent a piacra. A vállalatok mozgástere rövid távon meglehetősen szűk. Legfeljebb a termelés ütemét lassíthatják, és a legfontosabb termékek előállítására koncentrálhatnak. Ha a hiány elhúzódik, a kényszerű kapacitáscsökkentés számos ágazatot hátrányosan érint majd. A negatív hatások az elektronikai ipartól kezdve az autógyártáson át egészen az okostelefonok piacáig gyűrűzhetnek be.

A probléma már a mindennapi működésben is érezteti a hatását. Több nemzetközi cég megerősítette, hogy a nyersanyaghiány és a közel-keleti szállítási késedelmek már ténylegesen akadályozzák a folyamataikat. Érintett többek között a félvezetőipari alkatrészeket készítő svájci VAT, a svéd Mycronic, valamint a francia Air Liquide is.

Bár a vállalatok igyekeznek új piacokról, például az Egyesült Államokból pótolni a kieső héliumot, ez nem oldja meg azonnal a nehézségeket. A tágabb ellátási láncokat érintő zavarok ugyanis egyre jobban meghosszabbítják a megrendelések átfutási idejét. Mindez végső soron a fogyasztókra is negatív hatással lesz.
Címlapkép: Getty Images
Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:00
16:51
16:44
16:34
16:28
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 26.
Félmilliós fizetéssel csábítja a jelentkezőket hazánk egyik legnagyobb vállalata: a legjobb, hogy még tapasztalat sem kell hozzá
2026. március 25.
Elindult a lemondási hullám, egyre több magyar fújja le a nyaralást: ezzel kevesen számoltak 2026-ban
2026. március 26.
Rengeteg magyar település meglépte a dolgot: ezzel a csodakártyával akár féláron is vásárolhatsz
2026. március 26.
Sorra nullázódnak a magyarok bankszámlái: döbbenet, ami történik, nagyon gyorsan terjed a kíméletlen kopasztás
2026. március 26.
Kiderült a kőkemény igazság a forintról: eljött az idő a 100 ezres bankó bevezetésére - mit fog lépni az MNB?
NAPTÁR
Tovább
2026. március 26. csütörtök
Emánuel
13. hét
Március 26.
A dokumentumszabadság világnapja
Március 26.
A Lila nap
Ajánlatunk
Tech legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Te is kaptál SMS-t erről a számról a napokban? Rá ne kattints, pikk-pakk nullázzák vele a bankszámládat
2
3 hete
Gyanús csomagok lepik el az országot: ezt csináld, ha te is kaptál
3
2 hónapja
Erről a pesti helyről alig tud valaki: ingyen megjavítanak bármit, amit a szerviz már kidobásra ítélt
4
2 hónapja
Téged is hívnak most erről a gyanús telefonszámról? Fel ne vedd, másodpercek alatt lehúzzák a pénzed!
5
1 hónapja
Teljes sokkban a csillagászok: olyan dolgot fedeztek fel az űrben, aminek léteznie sem szabadna
PÉNZÜGYI KISOKOS
Bankközi piac
Az a piac, amelyen a bankok felesleges hazai és devizatartalékaikat kihelyezik rövid lejáratra.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 26. 16:13
Közeleg a legvégső amerikai támadás Irán ellen: ez mindent végleg eldönthet
Pénzcentrum  |  2026. március 26. 16:04
Rengeteg magyar település meglépte a dolgot: ezzel a csodakártyával akár féláron is vásárolhatsz
Agrárszektor  |  2026. március 26. 16:27
Új őrület hódít a magyarok körében: sokan már ezt eszik tyúktojás helyett