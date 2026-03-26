Hatalmas hiány lehet ebből a kritikus alkatrészből a háború miatt: nagyon gyorsan lépni kellene

A közel-keleti konfliktus nyomán kialakult globális héliumhiány egyre súlyosabb fennakadásokat okoz a technológiai iparágak, különösen a félvezetőgyártás ellátási láncaiban. Az érintett vállalatok alternatív beszerzési forrásokat keresnek, de az elhúzódó válság hamarosan a termelés kényszerű visszafogásához vezethet - közölte a Portfolio.

A hélium nélkülözhetetlen a mikrochipek előállításához: ezt a nemesgázt hűtésre, szivárgásvizsgálatra és precíziós megmunkálásra egyaránt használják. Mivel a hélium a földgáz-feldolgozás mellékterméke, a kínálat földrajzilag erősen koncentrált. A globális termelés mintegy harmadát például önmagában Katar biztosítja.

Iparági szakértők szerint a jelenlegi helyzet valós fenyegetést jelent a piacra. A vállalatok mozgástere rövid távon meglehetősen szűk. Legfeljebb a termelés ütemét lassíthatják, és a legfontosabb termékek előállítására koncentrálhatnak. Ha a hiány elhúzódik, a kényszerű kapacitáscsökkentés számos ágazatot hátrányosan érint majd. A negatív hatások az elektronikai ipartól kezdve az autógyártáson át egészen az okostelefonok piacáig gyűrűzhetnek be.

A probléma már a mindennapi működésben is érezteti a hatását. Több nemzetközi cég megerősítette, hogy a nyersanyaghiány és a közel-keleti szállítási késedelmek már ténylegesen akadályozzák a folyamataikat. Érintett többek között a félvezetőipari alkatrészeket készítő svájci VAT, a svéd Mycronic, valamint a francia Air Liquide is.

Bár a vállalatok igyekeznek új piacokról, például az Egyesült Államokból pótolni a kieső héliumot, ez nem oldja meg azonnal a nehézségeket. A tágabb ellátási láncokat érintő zavarok ugyanis egyre jobban meghosszabbítják a megrendelések átfutási idejét. Mindez végső soron a fogyasztókra is negatív hatással lesz.