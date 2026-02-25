A magyar lakásállomány állapota vegyes képet mutat: egyre több korszerű, energiahatékony lakás, de az ingatlanok jelentős része továbbra is elöregedett.
Döbbenetes a bérszakadék: ezek a leginkább alulfizetett szakmák 2026-ban itthon
A nemek közötti bérszakadék régóta visszatérő téma, de a számok még mindig okozhatnak meglepetést. Magyarországon a nők átlagosan 17,8 százalékkal keresnek kevesebbet a férfiaknál, ami havonta több mint 95 ezer forintos, éves szinten pedig akár 1,5 millió forintos különbséget jelenthet a teljes munkaidőben dolgozók esetében. A CHART by Pénzcentrum friss epizódja azt vizsgálja, hogyan áll hazánk az európai mezőnyben, és mi húzódik meg a különbségek mögött.
Az Eurostat adatai alapján az uniós átlag 12,7 százalék, vagyis Magyarország az átlagnál nagyobb bérszakadékkal küzd. A CHART by Pénzcentrum adatgyűjtésének rangsora élén olyan országok állnak, ahol a különbség minimális, míg a lista másik végén Kelet- és Közép-Európa több állama található. A jelenség háttere összetett. Úgy tűnik, a nők nagyobb arányban dolgoznak alacsonyabb bérezésű ágazatokban, gyakrabban vállalnak részmunkaidőt, és a családi feladatokból is aránytalanul nagyobb részt viselnek. Mindez hosszú távon nemcsak az aktuális fizetésben, hanem a karrierlehetőségekben és a nyugdíjban is megmutatkozik.
A PwC Women in Work indexe szerint az elmúlt évtizedben történt előrelépés az OECD-országokban, de a jelenlegi ütem mellett még mintegy 46 évre lenne szükség a bérszakadék teljes felszámolásához. Közben a gazdasági bizonytalanság, a demográfiai kihívások és a technológiai átalakulás újabb kérdéseket vetnek fel a munkaerőpiacon. A CHART by Pénzcentrum friss epizódjában beszélünk az Európai Unió bértranszparencia-irányelvéről is, ami a következő években hatással lehet a folyamatokra, amely 2026-tól kötelezővé teszi a bérek nagyobb átláthatóságát a tagállamokban. Hogy ez mennyiben gyorsítja fel a változást, az hamarosan kiderül.
VIDEÓ
Izgalmas adatok a CHART by Pénzcentrum friss epizódjaiban!
Ha érdekel, miről mesélnek a számok, iratkozzatok fel a Pénzcentrum YouTube csatornájára. A CHART by Pénzcentrum hetente többször - hétfőn, szerdán és pénteken - friss adatokkal, érdekes témákkal, és olyan nézőpontokkal jön, amik segítenek jobban átlátni, hogyan változik a világ körülöttünk, és benne mi magunk is.
Ekkora fizetéssel már jómódúnak mondhatod magad Magyarországon: rengetegen csúsznak ki a középosztályból
2025-ben a bruttó átlagfizetés 705 ezer volt, de a leggazdagabbak már 1,48 milliót keretnek - brutálisan nőttek a jövedelmi különbségek az év során.
A tartós szakemberhiány okozta nehézségekre reagálva önálló HR-munkacsoportot hozott létre az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ).
Óriási változás élesedik a magyar dolgozók fizetéseinél: erről mindenkinek tudnia kell, az összes dolgozót érinti
A munkaerő-kölcsönzők szerint a magyar cégeknek nemcsak adminisztratív, hanem kulturális és bérstratégiai szempontból is fel kell készülniük a bértranszparencia-szabályok életbe lépésére.
Itt az osztrák hiányszakmák 2026-os listája, milliós fizetéssel vadásszák a magyarokat: tényleg könnyű elhelyezkedni?
Az osztrák bevándorlási hivatal közzétette a 2026-ra vonatkozó országos hiányszakma-listát, amely jelzi, mely foglalkozásokban küzd az ország tartós munkaerőhiánnyal.
Az alacsony munkanélküliségi rátával jellemezhető térségekben a toborzás intenzív piaci versennyé alakult.
Vírusként terjed a távmunka a magyar munkahelyeken? Ismét a dolgozók lehetnek nyeregben: szívhatja a fogát sok cég
A tavalyi évben már 6,3 százalékkal többen végeztek rendszeresen távmunkát, mint a járvány legsúlyosabb időszakában, 2021-ben.
A német munkaerőpiac alakulása Magyarország szempontjából is meghatározó, hiszen Németország a külföldön munkát vállaló magyarok elsődleges célországa.
A magyar online szállásfoglalási piac egyik meghatározó szereplője 2007-ben kezdte meg működését.
2025 decemberében a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 789 200, a nettó átlagkereset 548 900 forint volt.
Az ápolók bruttó átlagbére 338 ezerről 746 ezer forintra nőtt, a segédápolóknál is hasonló a tendencia.
2025 decemberéhez képest idén januárban átlagosan 5,9 százalékkal emelkedett a fizikai munkát végző szak- és betanított munkások átlagos bruttó órabére.
Brutális különbségek a sofőrök fizetésében: vannak, akik milliókat keresnek – ezért nem mindegy, minek a volánja mögé ülsz
Ugyanaz a szakma, mégis meglepőek a különbségek a különböző sofőrök fizetései között.
A demográfiai kihívások és a gazdasági stagnálás kettős szorításában telt a 2025-ös év a hazai munkaerőpiacon.
2025-ben rekordkevesen sztrájkoltak Magyarországon. Mindössze 373 ember vett részt munkabeszüntetésben.
A munkáltatók idei évre vonatkozó bérfejlesztési tervei óvatosabbak a tavalyinál.
Az OTP Bank közel kétszáz munkavállalót bocsát el a digitális területről a működés egyszerűsítése és a költséghatékonyság javítása érdekében.
Áll a bál a magyarországi Audinál: ennek így nagyon nem lesz jó vége - hogy ajánlhatták ezt a dolgozóknak?
Az Audi Hungaria Független Szakszervezet (AHFSZ) határozottan elutasítja a vállalat nullaszázalékos béremelési ajánlatát és a juttatások megvágását.
A Központi Statisztikai Hivatal friss adatai szerint az elmúlt négy évben 12 százalékkal zsugorodott a magyar ipar teljesítménye.
-
A Lidl nem viccel: a törvényi előírásoknál háromszor szigorúbb követelményeknek kell megfelelniük a friss zöldségeknek és gyümölcsöknek
A gyümölcsön található szermaradványok szintje nem haladhatja meg a hivatalos határérték egyharmadát.
-
Térítésmentes segítség a generációváltásban (x)
-minden magyar KKV számára elérhető a Gazdaságfejlesztési Ügynökség szolgáltatása-