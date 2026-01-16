2026. január 16. péntek Gusztáv
0 °C Budapest
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Különböző közösségi alkalmazások mobiltelefonokon Tiktok Instagram Facebook Xiaohongshu Youtube Wechat Instagram
Tech

Komoly szigor élesedik a TikTok-on, a magyar felhasználókat is érinti: ne lepődj meg, ha letiltanak

Pénzcentrum
2026. január 16. 10:45

A TikTok új, mesterséges intelligencián alapuló életkor-azonosító technológiát vezet be Európában, hogy hatékonyabban kiszűrje a 13 év alatti felhasználókat. A rendszer a profiladatokat, a tartalmakat és a viselkedési mintákat elemzi, a gyanús fiókokat pedig emberi moderátorok vizsgálják felül. A lépés az európai szabályozói nyomás erősödésére reagál, miközben továbbra sincs egységes, adatvédelmi szempontból is elfogadott megoldás az életkor ellenőrzésére.

A TikTok a Reutersnek elmondta, hogy a következő hetekben Európa-szerte megkezdi egy új életkor-azonosító technológia bevezetését, miközben a ByteDance tulajdonában lévő platform egyre nagyobb szabályozói nyomás alatt áll annak érdekében, hogy hatékonyabban azonosítsa és eltávolítsa a 13 év alatti gyermekekhez tartozó fiókokat.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A korábban nem ismertetett rendszer egy egyéves európai pilotprogramot követ. Az algoritmus a profiladatokat, a közzétett videókat és a viselkedési mintákat elemzi annak előrejelzésére, hogy egy fiók kiskorúhoz tartozhat-e. A technológia által megjelölt fiókokat nem automatikusan tiltják le, hanem speciálisan képzett moderátorok vizsgálják felül – közölte a TikTok.

Kapcsolódó cikkeink:

A bevezetés idején az európai hatóságok fokozottan vizsgálják, miként ellenőrzik a platformok a felhasználók életkorát a szigorú adatvédelmi szabályok mellett, mivel aggályok merültek fel azzal kapcsolatban, hogy a jelenlegi módszerek vagy hatástalanok, vagy túlzottan tolakodóak.

Ausztrália tavaly bevezette a világ első, 16 év alattiakra vonatkozó közösségimédia-tilalmát, míg az Európai Parlament életkori korlátozások bevezetését szorgalmazza a közösségi platformokon. Dánia a 15 év alattiak számára tiltaná be a közösségi médiát.

Az Egyesült Királyságban zajló pilotprogram több ezer, 13 év alatti felhasználóhoz tartozó további fiók eltávolításához vezetett.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A TikTok szerint a jelentős erőfeszítések ellenére sincs világszerte elfogadott módszer az életkor igazolására úgy, hogy közben a magánszféra védelme is megmaradjon. A tiltások elleni fellebbezések során a vállalat a Yoti nevű hitelesítési szolgáltató arcalapú életkorbecslését alkalmazza, valamint bankkártyás ellenőrzést és hatóság által kiállított személyazonosító okmányokat is igénybe vesz.

A Meta szintén a Yoti megoldását használja a felhasználók életkorának ellenőrzésére a Facebookon. A TikTok közlése szerint az új technológiát kifejezetten az európai piacra fejlesztették ki, hogy megfeleljen a régió szabályozási követelményeinek. A rendszer fejlesztése során a vállalat együttműködött az ír Adatvédelmi Bizottsággal, amely a TikTok vezető uniós adatvédelmi felügyeleti hatósága. A TikTok tájékoztatása szerint az európai felhasználók értesítést kapnak a technológia bevezetésekor.
Címlapkép: Getty Images
#gyerekek #tech #adatvédelem #európai unió #szabályozás #tilalom #egyesült királyság #dánia #közösségi média #mesterséges intelligencia #ausztrália

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:30
11:25
11:14
11:11
11:07
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 16.
Nekiment a terézvárosi Airbnb-tiltásnak az apartmankiadók elnöke: "Ez nem szabályozás, ez ellehetetlenítés!"
2026. január 15.
Szakadék szélén az európai autóipar: ez Magyarországnak is fájni fog, rengeteg állás szűnhet meg
2026. január 16.
Zacher Gábor: 40 ezer szakdolgozó és ezer háziorvos hiányzik az egészségügyi ellátórendszerből
2026. január 15.
Ilyen a történelemben még soha nem fordult elő: komoly fordulat érik a világgazdaságban, százmilliókat érint a dolog
2026. január 15.
Végre kiderült, hány ukrán menekült van Magyarországon: tényleg elveszik a magyarok munkáját?
NAPTÁR
Tovább
2026. január 16. péntek
Gusztáv
3. hét
Tech legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Ezt nehéz lesz kivédeni: 50 százalékos drágulás csaphat le Magyarországra 2026-ban
2
2 hónapja
Rengetegen kapnak SMS-t erről az ismeretlen számról, ezt kell tenned, ha köztük vagy
3
2 hete
Telekomos ügyfelek, vigyázat: egyetlen SMS-sel lenullázhatják a bankszámlát
4
1 hónapja
Rengetegen kapnak SMS-t erről az ismeretlen számról, ezt kell tenned, ha köztük vagy
5
4 hete
Itt a Yettel, Telekom, One karácsonyi ajándéka: minden ügyfél megkaphatja, rengeteget spórolhatnak
PÉNZÜGYI KISOKOS
Arbitrázs
ügylet, amely a különböző piacokon mutatkozó ár-, bér- és kamatkülönbségek kihasználásával ér el nyereséget.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 16. 11:30
Alig ismert szabály szedi áldozatait: csúnyán megbüntetnek, ha így vezetsz a jeges úton, nincs kibúvó
Pénzcentrum  |  2026. január 16. 09:57
Zacher Gábor: 40 ezer szakdolgozó és ezer háziorvos hiányzik az egészségügyi ellátórendszerből
Agrárszektor  |  2026. január 16. 10:31
Hihetetlen, de igaz: ennyiért árulják a tűzifát Magyarországon