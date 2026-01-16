Komoly szigor élesedik a TikTok-on, a magyar felhasználókat is érinti: ne lepődj meg, ha letiltanak

A TikTok új, mesterséges intelligencián alapuló életkor-azonosító technológiát vezet be Európában, hogy hatékonyabban kiszűrje a 13 év alatti felhasználókat. A rendszer a profiladatokat, a tartalmakat és a viselkedési mintákat elemzi, a gyanús fiókokat pedig emberi moderátorok vizsgálják felül. A lépés az európai szabályozói nyomás erősödésére reagál, miközben továbbra sincs egységes, adatvédelmi szempontból is elfogadott megoldás az életkor ellenőrzésére.

A TikTok a Reutersnek elmondta, hogy a következő hetekben Európa-szerte megkezdi egy új életkor-azonosító technológia bevezetését, miközben a ByteDance tulajdonában lévő platform egyre nagyobb szabályozói nyomás alatt áll annak érdekében, hogy hatékonyabban azonosítsa és eltávolítsa a 13 év alatti gyermekekhez tartozó fiókokat.

A korábban nem ismertetett rendszer egy egyéves európai pilotprogramot követ. Az algoritmus a profiladatokat, a közzétett videókat és a viselkedési mintákat elemzi annak előrejelzésére, hogy egy fiók kiskorúhoz tartozhat-e. A technológia által megjelölt fiókokat nem automatikusan tiltják le, hanem speciálisan képzett moderátorok vizsgálják felül – közölte a TikTok.

A bevezetés idején az európai hatóságok fokozottan vizsgálják, miként ellenőrzik a platformok a felhasználók életkorát a szigorú adatvédelmi szabályok mellett, mivel aggályok merültek fel azzal kapcsolatban, hogy a jelenlegi módszerek vagy hatástalanok, vagy túlzottan tolakodóak.

Ausztrália tavaly bevezette a világ első, 16 év alattiakra vonatkozó közösségimédia-tilalmát, míg az Európai Parlament életkori korlátozások bevezetését szorgalmazza a közösségi platformokon. Dánia a 15 év alattiak számára tiltaná be a közösségi médiát.

Az Egyesült Királyságban zajló pilotprogram több ezer, 13 év alatti felhasználóhoz tartozó további fiók eltávolításához vezetett.

A TikTok szerint a jelentős erőfeszítések ellenére sincs világszerte elfogadott módszer az életkor igazolására úgy, hogy közben a magánszféra védelme is megmaradjon. A tiltások elleni fellebbezések során a vállalat a Yoti nevű hitelesítési szolgáltató arcalapú életkorbecslését alkalmazza, valamint bankkártyás ellenőrzést és hatóság által kiállított személyazonosító okmányokat is igénybe vesz.

A Meta szintén a Yoti megoldását használja a felhasználók életkorának ellenőrzésére a Facebookon. A TikTok közlése szerint az új technológiát kifejezetten az európai piacra fejlesztették ki, hogy megfeleljen a régió szabályozási követelményeinek. A rendszer fejlesztése során a vállalat együttműködött az ír Adatvédelmi Bizottsággal, amely a TikTok vezető uniós adatvédelmi felügyeleti hatósága. A TikTok tájékoztatása szerint az európai felhasználók értesítést kapnak a technológia bevezetésekor.