A Spotify csütörtökön közölte, hogy egy dollárral, 12,99 dollárra emeli a prémium előfizetés havi díját.
4,7 millió Facebook, Instagram fiókot töröltek egyik pillanatról a másikra: kiderült, mi történt
Ausztráliában egy hónap alatt közel 4,7 millió, 16 év alattiakhoz köthető közösségimédia-profilt töröltek, miután decemberben életbe lépett a világ első, gyerekek közösségimédia-használatát tiltó törvénye.
Ausztrália december 10-én léptette hatályba a világon elsőként azt a törvényt, amely megtiltja a 16 év alattiak számára a közösségimédia-platformok használatát. Az ország internetbiztonsági hatósága most közölte: az intézkedés első hónapjában közel 4,7 millió kamaszfiókot töröltek a szolgáltatók.
Ez a szám messze meghaladja a korábbi várakozásokat: több mint kétszer annyi fiókot szüntettek meg, mint ahány 10 és 16 év közötti fiatal él Ausztráliában. A Meta tájékoztatása szerint az Instagramról, a Facebookról és a Threads-ről önmagában mintegy 550 ezer kiskorú felhasználói profilt távolított el.
A törvény hatálya alá tartozik a YouTube, a TikTok, a Snapchat és az X is. A szabályozás megszegése esetén a cégek akár 49,5 millió ausztrál dolláros, azaz mintegy 12 milliárd forintos bírságot kockáztatnak, ugyanakkor sem a gyerekeket, sem a szülőket nem büntetik.
A Reddit formálisan teljesíti az előírásokat, de pert indított a kormány ellen, és a tilalom bírósági felülvizsgálatát kéri.
Julie Inman Grant internetbiztonsági biztos szerint néhány kiskorú felhasználói fiók továbbra is aktív, ezért egyelőre korai lenne teljes megfelelésről beszélni. Úgy fogalmazott, hogy a hatékony életkor-ellenőrzési rendszerek bevezetése időigényes folyamat, de a rendelkezésre álló visszajelzések alapján eddig zökkenőmentesen működik.
A tilalom bejelentése után néhány kisebb közösségi alkalmazás letöltésszámai átmenetileg megugrottak, ám a hatóság szerint ez nem járt tartós használattal. A szabályozás hosszú távú hatásait mentálhigiénés szakértők bevonásával, több éven át tartó kutatásokban vizsgálják majd.
Miután a ChatGPT 2022-es megjelenése új irányt szabott a mesterséges intelligencia fejlesztésének, az Amazon 2025-ben végre elindította az Alexa+ szolgáltatást.
Figyelmeztetést adott ki a Windows: azonnal frissíteni kell a rendszert, több biztonsági rést is támadnak most a hackerek
A januári frissítőcsomag összesen 114 sebezhetőség javítását tartalmazza
A telefonos csalások az egyik leggyakoribb pénzügyi visszaélési formát jelentik.
17,5 millió felhasználó adatai jelentek meg a dark weben a Malwarebytes szerint, miközben az Instagram tagadja az incidenst.
Soha nem áramlott még ennyi tőke egyetlen, ennyire korai fázisban lévő technológiába, miközben a várakozások sokszor megelőzik a kézzelfogható eredményeket.
A Samsung memóriarészlege egyetlen negyedév alatt 34%-ot nőtt, miközben a cég már a telefonok árának emelését készíti elő.
Rekordot döntött az internetforgalom az idei ünnepi szezonban az egyik szolgáltató adatai szerint.
Újra vörös kódot hirdetett az Apple: ha iPhone-od van, szörnyű veszélyben vagy most a hackerek miatt
Eredetileg azt várták a felhasználók, hogy az iOS 18-at használók számára is elérhetővé válik egy biztonsági frissítés.
Ha erről a számról kapsz SMS-t, kezdj gyanakodni: a Yettel nevével élnek vissza a csalók, így nyúlják le a pénzed
Egy újabb, megtévesztő SMS-kampány terjed a magyar mobilhasználók körében.
A Grok mögött álló xAI csütörtökön bejelentette, hogy a képgenerálást és -szerkesztést csak előfizetők számára teszi elérhetővé
Idén a mesterséges intelligencia uralta a kiállítást, füstérzékelőktől kezdve a zuhanyzókon át a cipősszekrényekig mindenhol megjelent.
Gyorsabban merülnek a mobiltelefonok, a folyamatos fűtés kiszárítja a lakások levegőjét, az elektromos hálózat pedig nagyobb terhelés alatt működik.
Gigabírságot kapott a One Magyarország, amely a közlemény szerint végig együttműködött a GVH-val.
Mark Zuckerberg júliusban jelentette be a Prometheus rendszert, amely a vállalat fejlett mesterséges intelligencia törekvéseinek egyik kulcseleme.
Fájdalmas drágulás jön 2026-ban: sok magyar keresett ilyen terméket, nekik ez most drágább mulatság lesz
A Samsung 2025 decemberében mutatta be az Exynos 2600 mobilprocesszort, amely a világ első 2 nanométeres gyártási technológiával készült chipje.
A döntés hátterében feltehetően a vártnál gyengébb értékesítési adatok állnak.
A vállalat eredményei felülmúlták az elemzői várakozásokat.
2025-ben nem volt szembenállás, a legutóbbi ilyen eset 2024. december 7-én történt, a következő pedig 2027. február 10-én várható.