Női kéz okostelefonos GPS-navigátort használó nő. Új úti célok felfedezése. Navigáljon az utcákon és fedezze fel a városképeket 5G-vel. Technológia, életmód, utazási koncepció.
Tech

4,7 millió Facebook, Instagram fiókot töröltek egyik pillanatról a másikra: kiderült, mi történt

Pénzcentrum
2026. január 15. 19:25

Ausztráliában egy hónap alatt közel 4,7 millió, 16 év alattiakhoz köthető közösségimédia-profilt töröltek, miután decemberben életbe lépett a világ első, gyerekek közösségimédia-használatát tiltó törvénye.

Ausztrália december 10-én léptette hatályba a világon elsőként azt a törvényt, amely megtiltja a 16 év alattiak számára a közösségimédia-platformok használatát. Az ország internetbiztonsági hatósága most közölte: az intézkedés első hónapjában közel 4,7 millió kamaszfiókot töröltek a szolgáltatók.

Ez a szám messze meghaladja a korábbi várakozásokat: több mint kétszer annyi fiókot szüntettek meg, mint ahány 10 és 16 év közötti fiatal él Ausztráliában. A Meta tájékoztatása szerint az Instagramról, a Facebookról és a Threads-ről önmagában mintegy 550 ezer kiskorú felhasználói profilt távolított el.

A törvény hatálya alá tartozik a YouTube, a TikTok, a Snapchat és az X is. A szabályozás megszegése esetén a cégek akár 49,5 millió ausztrál dolláros, azaz mintegy 12 milliárd forintos bírságot kockáztatnak, ugyanakkor sem a gyerekeket, sem a szülőket nem büntetik.

A Reddit formálisan teljesíti az előírásokat, de pert indított a kormány ellen, és a tilalom bírósági felülvizsgálatát kéri.

Julie Inman Grant internetbiztonsági biztos szerint néhány kiskorú felhasználói fiók továbbra is aktív, ezért egyelőre korai lenne teljes megfelelésről beszélni. Úgy fogalmazott, hogy a hatékony életkor-ellenőrzési rendszerek bevezetése időigényes folyamat, de a rendelkezésre álló visszajelzések alapján eddig zökkenőmentesen működik.

A tilalom bejelentése után néhány kisebb közösségi alkalmazás letöltésszámai átmenetileg megugrottak, ám a hatóság szerint ez nem járt tartós használattal. A szabályozás hosszú távú hatásait mentálhigiénés szakértők bevonásával, több éven át tartó kutatásokban vizsgálják majd.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#gyerekek #tech #internet #bírság #online #kutatás #szabályozás #tilalom #fiatalok #mentális egészség #ausztrália

