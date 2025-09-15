2025. szeptember 15. hétfő Enikő, Melitta
25 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2025. január 6.A One Magyarország üzlete a megnyitó napján a budapesti Westend City Centerben 2025. január 6-án. Ez év elejétől One Magyarország Zrt. néven folytatja tevékenységét a Vodafone Magyarország. A korábbi Vodafone
Vállalkozás

Bejelentette a 4iG: komoly változások jönnek a szolgáltatások terén, ez sok ügyfélt érinthet

MTI
2025. szeptember 15. 14:32

A 4iG Csoport és az Elisa Polystar kibővítette együttműködését a hálózati szolgáltatás teljesítménye és az ügyfélélmény javítása érdekében - közölte a két társaság közös közleményben hétfőn.

Az együttműködés részeként a One Magyarországnál új hálózati szolgáltatásfelügyeleti rendszert vezetnek be, ami amellett, hogy adatvezérelt elemzéseket biztosít, megteremti a mesterséges intelligencia használatának lehetőségét is. A rendszer a One Magyarország hálózatának teljes infrastruktúráját lefedi. Az új projekt a 4iG Csoport és az Elisa Polystar korábbi együttműködéseire épül.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A vállalatcsoport a finn céggel együttműködésben vezetett be automatizált hálózatfelügyeleti rendszert a korábbi Vodafone Magyarországnál (most V-Hálózat Távközlési Zrt.), emellett Albániában és Montenegróban is az Elisa Polystar hálózati szolgáltatásélmény menedzselő megoldásait használják.

A One Magyarország hálózati szolgáltatásfelügyeleti rendszer kiépítésére kiírt tenderén a cég több pályázó közül választotta ki a rendszer leszállítására az Elisa Polystart, többek között a korábbi sikeres együttműködések tapasztalatai alapján. A közlemény idézte Fekete Pétert, a 4iG Csoport vezérigazgatóját, aki elmondta az Elisa Polystarral való együttműködés olyan mérföldkő, amely nemcsak hálózataik minőségét emeli magasabb szintre, hanem ügyfélközpontú működésünket is tovább erősíti.

Meggyőződésük, hogy az új rendszer bevezetése hosszú távon stabilabb, átláthatóbb és jövőbiztos hálózatot teremt hazai leányvállalatuknál, a One Magyarországnál is. A megoldás alapot teremt a mesterséges intelligenciát és gépi tanulást is alkalmazó további fejlesztésekre, amelyek automatikusan észlelik a hálózati anomáliákat, teljesítményproblémákat vagy akár a biztonsági fenyegetéseket.

Ennek köszönhetően a hibák elhárítása gyorsabbá, a fennakadások pedig megelőzhetővé válnak, ami stabilabb szolgáltatást és magasabb szintű ügyfélélményt biztosít.

Stephen Preston, az Elisa Polystar vezérigazgatója a közleményben megjegyezte, büszkék arra, hogy a 4iG ismét őket választotta partnerének, építve a korábbi magyarországi, albániai és montenegrói sikereikre. Az új, mesterséges intelligenciával támogatott felügyeleti rendszerrel a One Magyarország valós idejű rálátást nyer teljes hálózatára, így lehetővé válik a proaktív döntéshozatal, miközben az ügyfelek gyorsabb és megbízhatóbb szolgáltatásokat vehetnek igénybe.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Az Elisa Polystarral közösen bevezetett rendszer jövőálló és rugalmas platform, amely támogatja a 2G, 4G és 5G szolgáltatásokat és hosszú távon is képes lépést tartani a növekvő adatforgalommal. A rendszer kiépítése azonnal megkezdődik, a cél, hogy a jövő nyári fesztivál- és roaming szezonban még megbízhatóbb hálózati élményt és teljesítményt nyújthassanak a One Magyarország ügyfelei számára.

A budapesti székhelyű, magyar többségi tulajdonú 4iG Nyrt. Magyarország és a nyugat-balkáni régió egyik vezető távközlési, informatikai, valamint űr- és védelmi ipari cégcsoportja, a tudásalapú, digitális gazdaság egyik vezető vállalata. Az Elisa Polystar globális vezető szereplő a távközlési szolgáltatók számára nyújtott automatizált biztosítási megoldások területén.

A vállalat a bonyolult hálózati adatokat olyan működési intelligenciává alakítja, amely kézzelfogható üzleti eredményeket hoz. Az Elisa Polystar az Elisa Csoport része, amely világszerte több mint 2,8 millió lakossági, vállalati és közigazgatási ügyfél számára nyújt fenntartható megoldásokat több mint 100 országban.

Címlapfotó: Máthé Zoltán, MTI/MTVA 
 
#vállalkozás #magyarország #szolgáltatás #hálózat #4ig #one

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:44
14:32
14:01
13:44
13:34
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 15.
Ide menekíti gyermekeit a magyar elit: milliós tandíjat fizetnek, csak a közoktatást ne
2025. szeptember 14.
Súlyos bírságot kockáztatnak magyar háztulajok: sokan nem tudják, hogy ingyen van a segítség
2025. szeptember 15.
Mi történik? Egyre több ország mond nemet a McDonald's éttermeire: van, ahol be is van már tiltva
2025. szeptember 15.
Ezekre az új építésű lakásokra lehet felvenni a 3%-os Otthon Start hitelt a IV. és XV. kerületben: itt a lista!
2025. szeptember 14.
Jó hírt kapott rengeteg 40-50 éves magyar dolgozó: játszva túlélhetik a mesterséges intelligenciát
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 15. hétfő
Enikő, Melitta
38. hét
Szeptember 15.
A demokrácia nemzetközi napja
Szeptember 15.
Nemzetközi prosztata nap
Szeptember 15.
A mozdonyvezetők napja
Szeptember 15.
Limfóma világnap
Vállalkozás legolvasottabb
Tovább
1
3 hónapja
Óriási olívaolaj csalást lepleztek le Magyarországon: ezek a termékek érintettek, mindenkit átvertek
2
3 hónapja
Nem tűri tovább Brüsszel: itt a feketelista, rengeteg magyart érinthet a legújabb szankció
3
3 hónapja
Rengeteg magyarnak járhat kártalanítás: sokan nem ismerik a lehetőséget, így is rendezhető a tartozás
4
1 hónapja
Figyelmeztet a NAV: átfogó ellenőrzések következnek, sokan megüthetik a bokájukat
5
2 hónapja
Megszólalt a BYD: ezt tervezik a szegedi gyárral, nem maradt több kérdés
PÉNZÜGYI KISOKOS
Valuta
külföldi fizetőeszköz (bankjegy, érme).

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 15. 13:34
Komoly ellenőrzést indít a NAV: gyakori hiba után kutatnak, 300 ezerbe fájhat annak, aki nem válaszol
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 15. 13:04
Mi történik? Egyre több ország mond nemet a McDonald's éttermeire: van, ahol be is van már tiltva
Agrárszektor  |  2025. szeptember 15. 14:28
Te is vennél szőlőt mostanában? Jó, ha tisztában vagy vele, mi derült ki róla