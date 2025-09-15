A front átvonulása során az ország számos pontján esőt, záporokat és felhőszakadással kísért zivatarokat okozott.
Bejelentette a 4iG: komoly változások jönnek a szolgáltatások terén, ez sok ügyfélt érinthet
A 4iG Csoport és az Elisa Polystar kibővítette együttműködését a hálózati szolgáltatás teljesítménye és az ügyfélélmény javítása érdekében - közölte a két társaság közös közleményben hétfőn.
Az együttműködés részeként a One Magyarországnál új hálózati szolgáltatásfelügyeleti rendszert vezetnek be, ami amellett, hogy adatvezérelt elemzéseket biztosít, megteremti a mesterséges intelligencia használatának lehetőségét is. A rendszer a One Magyarország hálózatának teljes infrastruktúráját lefedi. Az új projekt a 4iG Csoport és az Elisa Polystar korábbi együttműködéseire épül.
A vállalatcsoport a finn céggel együttműködésben vezetett be automatizált hálózatfelügyeleti rendszert a korábbi Vodafone Magyarországnál (most V-Hálózat Távközlési Zrt.), emellett Albániában és Montenegróban is az Elisa Polystar hálózati szolgáltatásélmény menedzselő megoldásait használják.
A One Magyarország hálózati szolgáltatásfelügyeleti rendszer kiépítésére kiírt tenderén a cég több pályázó közül választotta ki a rendszer leszállítására az Elisa Polystart, többek között a korábbi sikeres együttműködések tapasztalatai alapján. A közlemény idézte Fekete Pétert, a 4iG Csoport vezérigazgatóját, aki elmondta az Elisa Polystarral való együttműködés olyan mérföldkő, amely nemcsak hálózataik minőségét emeli magasabb szintre, hanem ügyfélközpontú működésünket is tovább erősíti.
Meggyőződésük, hogy az új rendszer bevezetése hosszú távon stabilabb, átláthatóbb és jövőbiztos hálózatot teremt hazai leányvállalatuknál, a One Magyarországnál is. A megoldás alapot teremt a mesterséges intelligenciát és gépi tanulást is alkalmazó további fejlesztésekre, amelyek automatikusan észlelik a hálózati anomáliákat, teljesítményproblémákat vagy akár a biztonsági fenyegetéseket.
Ennek köszönhetően a hibák elhárítása gyorsabbá, a fennakadások pedig megelőzhetővé válnak, ami stabilabb szolgáltatást és magasabb szintű ügyfélélményt biztosít.
Stephen Preston, az Elisa Polystar vezérigazgatója a közleményben megjegyezte, büszkék arra, hogy a 4iG ismét őket választotta partnerének, építve a korábbi magyarországi, albániai és montenegrói sikereikre. Az új, mesterséges intelligenciával támogatott felügyeleti rendszerrel a One Magyarország valós idejű rálátást nyer teljes hálózatára, így lehetővé válik a proaktív döntéshozatal, miközben az ügyfelek gyorsabb és megbízhatóbb szolgáltatásokat vehetnek igénybe.
Az Elisa Polystarral közösen bevezetett rendszer jövőálló és rugalmas platform, amely támogatja a 2G, 4G és 5G szolgáltatásokat és hosszú távon is képes lépést tartani a növekvő adatforgalommal. A rendszer kiépítése azonnal megkezdődik, a cél, hogy a jövő nyári fesztivál- és roaming szezonban még megbízhatóbb hálózati élményt és teljesítményt nyújthassanak a One Magyarország ügyfelei számára.
A budapesti székhelyű, magyar többségi tulajdonú 4iG Nyrt. Magyarország és a nyugat-balkáni régió egyik vezető távközlési, informatikai, valamint űr- és védelmi ipari cégcsoportja, a tudásalapú, digitális gazdaság egyik vezető vállalata. Az Elisa Polystar globális vezető szereplő a távközlési szolgáltatók számára nyújtott automatizált biztosítási megoldások területén.
A vállalat a bonyolult hálózati adatokat olyan működési intelligenciává alakítja, amely kézzelfogható üzleti eredményeket hoz. Az Elisa Polystar az Elisa Csoport része, amely világszerte több mint 2,8 millió lakossági, vállalati és közigazgatási ügyfél számára nyújt fenntartható megoldásokat több mint 100 országban.
Címlapfotó: Máthé Zoltán, MTI/MTVA
