Málaga, 2020. október 9.A Coca-Cola European Partners (CCEP) brit multinacionális palackozó vállalat üzeme Málagában 2020. október 9-én. A Coca-Cola elõzõ nap jelentette be, hogy bezárja málagai üzemét.MTI/EPA/EFE/Jorge Zapata
Tech

Lelketlen karácsony: a Coca-Cola AI-jal készült reklámja világszerte kiverte a biztosítékot

Pénzcentrum
2025. november 10. 09:21

A Coca-Cola új karácsonyi kampánya inkább szól a technológiai hatékonyságról, mint az ünnepi varázsról. A generatív mesterséges intelligenciával készült reklámot sokan „lelketlennek” nevezik, és a vállalatot azzal vádolják, hogy elárulta a hagyományos karácsonyi szellemet a költségcsökkentésért cserébe.

Az ünnepi reklámkampányok régóta többet jelentenek egyszerű termékpromócióknál: érzelmeket és közösségi emlékeket formálnak. A Coca-Cola évtizedeken át uralta ezt a teret ikonikus „Holidays Are Coming” reklámjaival, amelyek a karácsonyi hangulat szimbólumaivá váltak.

Második éve már azonban a márka más irányt vett. A vállalat új karácsonyi kampányvideója most is teljes egészében mesterséges intelligencia segítségével készült — gyorsabban és olcsóbban. A reklám már megjelenése után megosztotta a közönséget: sokan „lelketlennek” tartják, és hiányolják belőle azt az érzelmi mélységet, ami korábban a Coca-Cola kampányait meghatározta.

A filmben furcsán mosolygó állatok és emberi karakterek nélküli jelenetek szerepelnek, a látványvilágot pedig következetlenségek és mesterséges mozgások jellemzik. Bár a vállalat büszkén kommunikálta, hogy a korábbi egyéves előkészítési időt idén mindössze egy hónapra csökkentették, ez a gyorsaság sokak szerint a minőség rovására ment.

A kampány technikailag lenyűgöző — több mint 70 ezer klip generálásával és öt MI-szakember bevonásával készült —, ám a végeredmény nem tudta visszaadni az ünnepi varázst. A nézők azt érzik, mintha egy algoritmus számolta volna ki a karácsonyi hangulatot.

A kritikusok szerint a gond nem az innovációval van, hanem az üzenettel: a Coca-Cola azt sugallja, hogy az olcsóság és a gyorsaság fontosabb, mint az emberi kreativitás és az érzelmi kapcsolódás. Ezzel a cég nemcsak a reklámipar értékrendjét kérdőjelezi meg, hanem saját márkaidentitását is kockára teszi.

Címlapi kép: Jorge Zapata, MTI/MTVA
