A Szamos és a Sulyán szaloncukrok ízei továbbra is a prémium kategóriát képviselik – csak éppen soha nem voltak még ilyen drágák.
Lelketlen karácsony: a Coca-Cola AI-jal készült reklámja világszerte kiverte a biztosítékot
A Coca-Cola új karácsonyi kampánya inkább szól a technológiai hatékonyságról, mint az ünnepi varázsról. A generatív mesterséges intelligenciával készült reklámot sokan „lelketlennek” nevezik, és a vállalatot azzal vádolják, hogy elárulta a hagyományos karácsonyi szellemet a költségcsökkentésért cserébe.
Az ünnepi reklámkampányok régóta többet jelentenek egyszerű termékpromócióknál: érzelmeket és közösségi emlékeket formálnak. A Coca-Cola évtizedeken át uralta ezt a teret ikonikus „Holidays Are Coming” reklámjaival, amelyek a karácsonyi hangulat szimbólumaivá váltak.
Második éve már azonban a márka más irányt vett. A vállalat új karácsonyi kampányvideója most is teljes egészében mesterséges intelligencia segítségével készült — gyorsabban és olcsóbban. A reklám már megjelenése után megosztotta a közönséget: sokan „lelketlennek” tartják, és hiányolják belőle azt az érzelmi mélységet, ami korábban a Coca-Cola kampányait meghatározta.
A filmben furcsán mosolygó állatok és emberi karakterek nélküli jelenetek szerepelnek, a látványvilágot pedig következetlenségek és mesterséges mozgások jellemzik. Bár a vállalat büszkén kommunikálta, hogy a korábbi egyéves előkészítési időt idén mindössze egy hónapra csökkentették, ez a gyorsaság sokak szerint a minőség rovására ment.
A kampány technikailag lenyűgöző — több mint 70 ezer klip generálásával és öt MI-szakember bevonásával készült —, ám a végeredmény nem tudta visszaadni az ünnepi varázst. A nézők azt érzik, mintha egy algoritmus számolta volna ki a karácsonyi hangulatot.
A kritikusok szerint a gond nem az innovációval van, hanem az üzenettel: a Coca-Cola azt sugallja, hogy az olcsóság és a gyorsaság fontosabb, mint az emberi kreativitás és az érzelmi kapcsolódás. Ezzel a cég nemcsak a reklámipar értékrendjét kérdőjelezi meg, hanem saját márkaidentitását is kockára teszi.
Címlapi kép: Jorge Zapata, MTI/MTVA
A Rockstar Games bejelentette, hogy 2026. november 19-én jelenik meg a Grand Theft Auto hatodik része. Korábban májusra tették a premiert.
Óriási bejelentést tett a Microsoft: szintent lép a mesterésges intelligencia, itt is megjelennek vele
A Microsoft új csapatot hoz létre, amely az orvosi diagnosztika területén használná fel a mesterséges intelligenciát.
Az állami informatikai rendszereket üzemeltető szakemberek 2025. november 7-én, pénteken 15 órától november 10-én, hétfőn 6 óráig előre ütemezett karbantartást végeznek.
Elburjánztak a csaló reklámok a Facebookon: már folyik a vizsgálat a Meta ellen - nagyon vigyázz, mire kattintasz
A Meta belső dokumentumai szerint a vállalat 2024-es bevételének 10%-át csaló és tiltott termékeket hirdető reklámokból tervezte megszerezni.
A Tesla részvényesei csütörtökön szavaznak Elon Musk történelmi részvényjuttatásáról, ami alapvetően meghatározhatja a vállalat jövőjét.
Ez győzheti le örökre a mesterséges intelligenciát: óriási háború várható, ha ez bekövetkezik, örökre megváltozik a világ
A kvantumtechnológia és a mesterséges intelligencia együtt forradalmasíthatja a jövő technológiáját, bár a kvantumszámítógépek fejlesztése még korai szakaszban jár.
Ez a lépés Kína egyik legagresszívebb intézkedése lehet a külföldi technológiák kritikus infrastruktúrából való kiszorítására,
Ausztrália kibővítette a 16 év alatti gyermekekre vonatkozó közösségi média tilalmat.
A zsarolóvírus-támadások nem csupán technikai fennakadásokat vagy átmeneti anyagi veszteségeket okoznak.
A Microsoft emellett azt is bejelentette, hogy egyszerűbbé és intuitívabbá teszi a Windows frissítéseket.
A jelszavak mindig sebezhetőek maradnak a kiszivárgással vagy lopással szemben.
Sokkoló kijelentést tett a magyar jövőkutató: a ChatGPT-5 értő kezekben erősebb fegyver, mint egy rakéta
A jelen eseményei olyan sebességgel sodornak bennünket, hogy a jövőkutatás immár nem jóslás, hanem útmutató a túléléshez.
Te is egyre gyakrabban gyanakszol az AI-ra, mikor videókat nézel? Kiderült, ezek a legárulkodóbb jelek
A jövőben nem feltételezhetjük automatikusan, hogy egy videó igaz, csak azért, mert látjuk.
Délután óta problémák vannak az OTP online felületein: a mobilapp gyakran nem tölt be, az internetbank pedig teljesen elérhetetlen.
A kutatók megpróbálták beazonosítani az üstökös eredetét, de az elmúlt 100 millió évre visszaszámolva egyetlen csillagot sem közelített meg egy fényévnél jobban.
Óriási pénzszórásra készül Zuckerberg: óriási dobást tervezhet a Facebook atyja, mi lesz a közösségi oldallal?
A Meta 2026-ban jelentősen magasabb kiadásokra számít a mesterséges intelligencia fejlesztések miatt.
Egyre brutálisabb online támadásokra készülhetnek a magyarok: önkormányzatok, iskolák, kórházak vannak veszélyben
Magyarország globálisan a 42., Európában a 17. helyet foglalja el azon országok rangsorában, amelyek a legtöbb kibertámadást kénytelenek elszenvedni.
Itt az első fecske: betiltják a chatbotok használatát a 18 éven aluliaknak, borzasztó dolog derült ki az AI-ról
A Character.AI betiltja a kiskorúak hozzáférését chatbotjaihoz a beszélgetések gyermekekre gyakorolt hatásával kapcsolatos növekvő aggodalmak miatt.