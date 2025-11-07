2025. november 7. péntek Rezső
15 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Málaga, 2020. október 9.A Coca-Cola European Partners (CCEP) brit multinacionális palackozó vállalat üzeme Málagában 2020. október 9-én. A Coca-Cola elõzõ nap jelentette be, hogy bezárja málagai üzemét.MTI/EPA/EFE/Jorge Zapata
Gazdaság

Versenyhivatali figyelmeztetés után lép a Coca-Cola – komoly változások jönnek a magyar piacon

Pénzcentrum
2025. november 7. 11:07

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) lezárta a Coca-Cola két magyarországi leányvállalatával szemben indított versenyfelügyeleti eljárását. Az eljárás eredményeként a Coca-Cola HBC Magyarország Kft. vállalta, hogy módosítja a vendéglátóágazati (HORECA) partnereivel kapcsolatban alkalmazott mintaszerződéseit, melyeket tisztázó rendelkezésekkel egészít ki. A vállalkozás emellett belső képzésekkel fogja biztosítani a módosításoknak és az általános versenyjogi szabályoknak való megfelelést. A vállalások jelentősen növelhetik a versenyt az érintett piacokon.

A Gazdasági Versenyhivatal 2019-ben indított eljárást a Coca-Cola HBC Magyarország Kft.-vel (a továbbiakban: Coca-Cola HBC) és a Coca-Cola Magyarország Szolgáltató Kft.-vel szemben, azok italtermékekre alkalmazott értékesítési gyakorlata miatt. A GVH azt vizsgálta, hogy a vállalkozás átviszi-e a szénsavas üdítőitalok piacán feltételezetten fennálló erőfölényét, az alkoholos italtermékek, valamint egyéb, kevésbé népszerű alkoholmentes italtermékek értékesítésének piacaira is.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A nemzeti versenyhatóság vizsgálói részletes elemzést folytattak le, nem csak az eljárás alá vontaktól, hanem azok partnereitől és versenytársaitól is kértek be adatokat, emellett pedig két alkalommal előzetes értesítés nélküli helyszíni kutatást is lefolytattak. A vizsgálat eredményeként a GVH feltárta, hogy a Coca-Cola HBC különböző szerződéseket alkalmaz HORECA partnereivel az egyes érintett termék-típusok esetében, és összekapcsolás sem jelenik meg egyértelműen azok szövegezésében.

Kapcsolódó cikkeink:

A GVH feltárta ugyanakkor, hogy egyes szerződéstípusok esetén a kedvezmények olyan módon kerülnek megjelenítésre, ami azt a benyomást keltheti a HORECA egységekben, hogy egy adott kedvezmény eléréséhez több üdítőital típust (ideértve a Coca-Cola HBC által értékesített szénszavas és egyéb üdítőitalokat) is feltétlenül forgalmazniuk kell. A cég időszakos promóciói kapcsán is versenyjogi aggályok merültek fel, különösen a kevert italokra vonatkozó kedvezmények esetében. A GVH arra a következtetésre jutott, hogy a kedvezmények feltételrendszerei azt a benyomást kelthették a partnerekben, hogy a keveréshez használt alkoholos és nem alkoholos italtermékeket is a Coca-Cola HBC-től kell beszerezniük.

A GVH eljárása során a Coca-Cola HBC kötelezettségvállalási javaslattal élt. Ennek keretében vállalta, hogy magyarázó és tisztázó rendelkezésekkel egészíti ki forgalmazási mintaszerződéseit, melyek egyértelművé teszik, hogy az egyes italtermék-típusokra kötött szerződések kereskedelmi feltételei, így különös tekintettel a kedvezmények szintjei nem függenek egymástól. A cég a kevert italokra vonatkozó promóciós kedvezmények tekintetében is módosítja szerződéseit akképpen, hogy azok egyértelműen jelezzék a HORECA partnerek irányába, hogy a kedvezmény eléréséhez nem szükséges az alkoholos italhoz a Coca-Cola HBC üdítőitalait keverni.

A Coca-Cola HBC ezen felül vállalta azt is, hogy a fentebbi kötelezettségvállalásoknak, valamint az általános versenyjogi elveknek való megfelelés biztosítása érdekében az érintett kollégák számára rendszeres belső képzéseket szervez.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A GVH Versenytanácsa úgy ítélte meg, hogy a Coca-Cola HBC érdemi és előremutató vállalásokat tett, amelyek megfelelően kezelik az esetlegesen aggályos gyakorlatokat. A kötelezettségvállalás bővíti a HORECA egységek italbeszerzési lehetőségeit, és elősegíti azt, hogy az érintett piacon fokozódjon a verseny. A fentiekre tekintettel a Versenytanács elfogadta és kötelezően előírta az eljárás alá vont vállalásait, az eljárást pedig – jogsértés vagy annak hiányának megállapítása nélkül – lezárta. Figyelemmel arra, hogy a Coca-Cola Magyarország Szolgáltató Kft. nem vett részt a vizsgált magatartás tanúsításában, illetve megvalósításában a Versenytanács vele szemben az eljárást megszüntette.

A nemzeti versenyhatóság kiemeli, hogy a GVH Versenytanácsának irányába tett és kötelezően előírt vállalásokat minden esetben maradéktalanul teljesíteni kell, melyet a GVH utóvizsgálatok keretében következetesen és szigorúan ellenőriz. A Gazdasági Versenyhivatal továbbra is kiemelt figyelmet fordít az élelmiszerpiacokon, különösen az üdítőitalok piacain zajló folyamatokra, és fellép a valószínűsíthető jogsértésekkel szemben. A GVH 2023 elején indított versenyfelügyeleti eljárást az egyik legnagyobb hazai forgalmazóval, a Maspex Olympos Kft.-vel (Maspex) szemben, amelyet 2025 áprilisában újabb kiskereskedelmi vállalkozásokra is kiterjesztett.

Címlapi kép: Jorge Zapata, MTI/MTVA
Címlapkép: Getty Images
#vendéglátás #gvh #alkohol #gazdaság #szerződés #üdítő #ital #kedvezmény #verseny #versenyhivatal #gazdasági versenyhivatal #üdítőital #coca cola #alkoholmentes

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:42
11:32
11:15
11:07
10:45
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. november 6. 16:30
Újabb autóipari válság közelít: visszatérhet a rettegett chiphiány?  
Media1
2025. október 27. 10:24
Újságírás-Etika Kelet-Európában - interjú Bajomi-Lázár Péterrel és Boldog Dalmával  
Bankmonitor  |  2025. november 7. 08:42
300 ezer forintra emelkedhet a havi ingyenes készpénzfelvétel
Jelenleg havi két alkalommal, összessen legfeljebb 150 ezer forint készpénzt lehet díjmentesen felve...
ChikansPlanet  |  2025. november 7. 08:10
Túlhalászat: veszélyben az óceánok
Sokáig élt az a mítosz, hogy a tengerek kimeríthetetlen forrást jelentenek, de ma már tudjuk, hogy a...
KonyhaKontrolling  |  2025. november 7. 07:45
Hárommillióért 19-et visszafizetni?
A pénzügyekhez nem értő embereket nagyon könnyű hergelni, pici csúsztatásokkal nagy érzelmeket kivál...
MEDIA1  |  2025. november 7. 07:27
Csuhaj Ildikó, az ATV volt főmunkatársa az MTVA-hoz igazolt és máris Orbán-interjúval nyitott
Csuhaj Ildikó nemrég távozott az ATV-től, most viszont már az állami média képviseletében volt ott a...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 7.
Ezért fizetnek vagyonokat a magyarok a fogorvosoknak: nagyon durva, de a legtöbben ugyanazt a hibát követik el
2025. november 6.
Az angol már a múlté: kiderítettük, ez a nyelv most aranyat ér a munkaerőpiacon
2025. november 7.
Megszólalt a Gundel új séfje: egyre nehezebb a drágulásban lavírozni, de a legendás fogásainkat muszáj megtartani
2025. november 6.
Ezek lesznek 2026 sláger úti céljai: meglepő helyszínek kerültek fel a friss listára, mindenki ide megy majd nyaralni
2025. november 6.
Horror áron mérik 2025-ben a magyarok kedvenc őszi-téli csemegéjét: igazi luxus, kilónként 23 ezerért
NAPTÁR
Tovább
2025. november 7. péntek
Rezső
45. hét
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Visszatérhet a többkulcsos adórendszer Magyarországon: sokaknak nagyon fájna, de tényleg megéri meglépni?
2
1 hete
Zsiday Viktor szerint a magyar gazdaság számára egyetlen út maradt: meg kell lépni, mielőtt túl késő lesz
3
1 hete
Fájdalmas rezsiár-drágulás elé néz Magyarország: fű alatt válunk le az orosz gázról, sokba fog kerülni
4
2 hete
Kemény dolog derült ki a magyar államadósságról: ezt nem tesszük a kirakatba, hogy jön egyenesbe az ország?
5
4 napja
Elbukott egy adónem Magyarországon, ki kell vezetni? Itt az uniós bírósági döntés: a helyzet egyértelmű
PÉNZÜGYI KISOKOS
Lehetséges legnagyobb kár (MPL)
az az elvileg legrosszabb eset, amelyhez az objektum megsemmisülése mellett az összes még adódó költségeket (bontás, jogi védelem stb.) is figyelembe veszik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 7. 11:15
Terjed az új covidvariáns, az XFG Magyarországon: ezek a fő tünetek
Pénzcentrum  |  2025. november 7. 10:05
Megszólalt a Gundel új séfje: egyre nehezebb a drágulásban lavírozni, de a legendás fogásainkat muszáj megtartani
Agrárszektor  |  2025. november 7. 11:33
Sokkoló adatokat közöltek a 2025-ös évről: ennél még rosszabb lesz?