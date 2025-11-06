A kvantumtechnológia és a mesterséges intelligencia együtt forradalmasíthatja a jövő technológiáját, bár a kvantumszámítógépek fejlesztése még korai szakaszban jár.
Kész, ennyi volt: hátrahagyatja milliárddolláros cégét Elon Musk, él az ultimátum, ma dől el minden
A Tesla részvényesei csütörtökön szavaznak Elon Musk történelmi, akár 878 milliárd dolláros részvényjuttatásáról, amely a vállalat jövőjét alapvetően meghatározhatja - írta meg a Reuters.
A Tesla igazgatótanácsa által előterjesztett választás egyértelmű: vagy megszavazzák Musk rekordösszegű kompenzációját, vagy kockáztatják, hogy a vezérigazgató távozik, ami jelentősen csökkentheti a részvényárfolyamot. A döntés szakértők szerint egyben népszavazás arról is, hogy a hagyományos vállalatirányítási szabályok vonatkoznak-e a világ leggazdagabb emberére.
Az igazgatótanács és számos befektető szerint csak Musk képes megvalósítani azt a víziót, amely a Teslát mesterséges intelligencia óriássá alakítaná, önvezető robotaxik és humanoid robotok millióit gyártva. Ha Musk teljesíti az összes kitűzött teljesítménycélt egy évtizeden belül, a Tesla piaci értéke 8,5 billió dollárra nőne, amelynek mintegy negyede Musk tulajdonába kerülne.
Ez exponenciálisan több, mint bármely más vezérigazgató fizetése, és Musk még akkor is rekordösszegű – több tízmilliárd dolláros – juttatásokat kapna, ha a legtöbb teljesítménycélt nem éri el. Sok befektető nem riad vissza a szédítő összegektől. "Ha a részvényárfolyam hatszorosára nő – és ez itt követelmény – akkor én is sok pénzt fogok keresni. Miért érdekelne, mennyi pénzt keres, ha megvalósítja a változást és a víziót?" – nyilatkozta Nancy Tengler, a Laffer Tengler Investments vezérigazgatója, amely a Tesla befektetője.
Más jelentős részvényesek és javadalmazási szakértők figyelmeztetnek, hogy a javaslat hatalmas kockázatot jelent a befektetők számára. A csomag nemcsak mérete miatt sérti a vállalatirányítási elveket, hanem azért is, mert az igazgatótanács explicit módon egyetlen vezetőre teszi fel a Tesla jövőjét, aki számos érdekellentéttel rendelkezik és ellenőrizetlen hatalmat szerezhet a vállalat felett.
Musk a tárgyalások során közölte az igazgatótanács tagjaival, hogy más vállalkozásait – köztük a SpaceX-et, az xAI-t és a Neuralinket – részesítheti előnyben, ha nem jutnak megegyezésre. Robyn Denholm igazgatótanácsi elnök többször is hangsúlyozta a Musk elvesztésével járó kockázatot a részvényeseknek.
A csütörtöki szavazáson Musk potenciálisan döntő szavazati blokkal rendelkezik – saját 15%-os részesedésével. Korábbi fizetési csomagjainál Musk nem szavazott saját részvényeivel, amikor a Tesla Delaware-ben volt bejegyezve. Az igazgatótanács azonban közölte, hogy a vezérigazgató most megteheti ezt a texasi törvények szerint, ahová a Tesla áttelepült, miután egy bíró megsemmisítette Musk legutóbbi fizetési csomagját egy részvényesi per nyomán.
Ez a lépés Kína egyik legagresszívebb intézkedése lehet a külföldi technológiák kritikus infrastruktúrából való kiszorítására,
Ausztrália kibővítette a 16 év alatti gyermekekre vonatkozó közösségi média tilalmat.
A zsarolóvírus-támadások nem csupán technikai fennakadásokat vagy átmeneti anyagi veszteségeket okoznak.
A Microsoft emellett azt is bejelentette, hogy egyszerűbbé és intuitívabbá teszi a Windows frissítéseket.
A jelszavak mindig sebezhetőek maradnak a kiszivárgással vagy lopással szemben.
Sokkoló kijelentést tett a magyar jövőkutató: a ChatGPT-5 értő kezekben erősebb fegyver, mint egy rakéta
A jelen eseményei olyan sebességgel sodornak bennünket, hogy a jövőkutatás immár nem jóslás, hanem útmutató a túléléshez.
Te is egyre gyakrabban gyanakszol az AI-ra, mikor videókat nézel? Kiderült, ezek a legárulkodóbb jelek
A jövőben nem feltételezhetjük automatikusan, hogy egy videó igaz, csak azért, mert látjuk.
Délután óta problémák vannak az OTP online felületein: a mobilapp gyakran nem tölt be, az internetbank pedig teljesen elérhetetlen.
A kutatók megpróbálták beazonosítani az üstökös eredetét, de az elmúlt 100 millió évre visszaszámolva egyetlen csillagot sem közelített meg egy fényévnél jobban.
Óriási pénzszórásra készül Zuckerberg: óriási dobást tervezhet a Facebook atyja, mi lesz a közösségi oldallal?
A Meta 2026-ban jelentősen magasabb kiadásokra számít a mesterséges intelligencia fejlesztések miatt.
Egyre brutálisabb online támadásokra készülhetnek a magyarok: önkormányzatok, iskolák, kórházak vannak veszélyben
Magyarország globálisan a 42., Európában a 17. helyet foglalja el azon országok rangsorában, amelyek a legtöbb kibertámadást kénytelenek elszenvedni.
Itt az első fecske: betiltják a chatbotok használatát a 18 éven aluliaknak, borzasztó dolog derült ki az AI-ról
A Character.AI betiltja a kiskorúak hozzáférését chatbotjaihoz a beszélgetések gyermekekre gyakorolt hatásával kapcsolatos növekvő aggodalmak miatt.
A holland kormány Nexperia chipgyártó feletti irányításátvétele és a kínai válaszlépések súlyos ellátási problémákat okozhatnak.
A YouTube a korábban feltöltött videókat is felülvizsgálja, és szükség esetén életkor-ellenőrzés alá helyezi vagy akár el is távolítja őket.
November első hétvégéjén több órán át nem lesz elérhető a KAÜ-n keresztüli bejelentkezés – az ügyintézést érdemes előre tervezni.
Brutálisat megy az Apple, már 4 ezermilliárd dollárt ér a cég: egekbe lökte az új iPhone a részvényeket
Az iPhone 17 iránti kínai kereslet új lendületet adott az Apple-nek, pedig év elején még komoly gondokkal küzdött a cég.
Brutális, ami kiderült a ChatGPT-ről: ezen nagyon sürgősen el kell gondolkodni, rengteg magyar is veszélyben
Az OpenAI közzétette, hogy a ChatGPT felhasználóinak mintegy 0,07%-a mutat mentális egészségügyi vészhelyzetekre utaló jeleket.
A GKI 2025 júliusában felmérést végzett a vállalatok körében a mesterséges intelligencia elterjedtségéről.