London, 2023. november 3.Elon Musk dél-afrikai-amerikai üzletember, a Tesla Motors elektromosjármű-gyártó, a SpaceX amerikai űrkutatási magánvállalat és az X közösségi médiaplatform tulajdonosa a Rishi Sunak brit miniszterelnökkel ta
Tech

Kész, ennyi volt: hátrahagyatja milliárddolláros cégét Elon Musk, él az ultimátum, ma dől el minden

Pénzcentrum
2025. november 6. 15:13

A Tesla részvényesei csütörtökön szavaznak Elon Musk történelmi, akár 878 milliárd dolláros részvényjuttatásáról, amely a vállalat jövőjét alapvetően meghatározhatja - írta meg a Reuters.

A Tesla igazgatótanácsa által előterjesztett választás egyértelmű: vagy megszavazzák Musk rekordösszegű kompenzációját, vagy kockáztatják, hogy a vezérigazgató távozik, ami jelentősen csökkentheti a részvényárfolyamot. A döntés szakértők szerint egyben népszavazás arról is, hogy a hagyományos vállalatirányítási szabályok vonatkoznak-e a világ leggazdagabb emberére.

Az igazgatótanács és számos befektető szerint csak Musk képes megvalósítani azt a víziót, amely a Teslát mesterséges intelligencia óriássá alakítaná, önvezető robotaxik és humanoid robotok millióit gyártva. Ha Musk teljesíti az összes kitűzött teljesítménycélt egy évtizeden belül, a Tesla piaci értéke 8,5 billió dollárra nőne, amelynek mintegy negyede Musk tulajdonába kerülne.

Ez exponenciálisan több, mint bármely más vezérigazgató fizetése, és Musk még akkor is rekordösszegű – több tízmilliárd dolláros – juttatásokat kapna, ha a legtöbb teljesítménycélt nem éri el. Sok befektető nem riad vissza a szédítő összegektől. "Ha a részvényárfolyam hatszorosára nő – és ez itt követelmény – akkor én is sok pénzt fogok keresni. Miért érdekelne, mennyi pénzt keres, ha megvalósítja a változást és a víziót?" – nyilatkozta Nancy Tengler, a Laffer Tengler Investments vezérigazgatója, amely a Tesla befektetője.

Más jelentős részvényesek és javadalmazási szakértők figyelmeztetnek, hogy a javaslat hatalmas kockázatot jelent a befektetők számára. A csomag nemcsak mérete miatt sérti a vállalatirányítási elveket, hanem azért is, mert az igazgatótanács explicit módon egyetlen vezetőre teszi fel a Tesla jövőjét, aki számos érdekellentéttel rendelkezik és ellenőrizetlen hatalmat szerezhet a vállalat felett.

Musk a tárgyalások során közölte az igazgatótanács tagjaival, hogy más vállalkozásait – köztük a SpaceX-et, az xAI-t és a Neuralinket – részesítheti előnyben, ha nem jutnak megegyezésre. Robyn Denholm igazgatótanácsi elnök többször is hangsúlyozta a Musk elvesztésével járó kockázatot a részvényeseknek.

A csütörtöki szavazáson Musk potenciálisan döntő szavazati blokkal rendelkezik – saját 15%-os részesedésével. Korábbi fizetési csomagjainál Musk nem szavazott saját részvényeivel, amikor a Tesla Delaware-ben volt bejegyezve. Az igazgatótanács azonban közölte, hogy a vezérigazgató most megteheti ezt a texasi törvények szerint, ahová a Tesla áttelepült, miután egy bíró megsemmisítette Musk legutóbbi fizetési csomagját egy részvényesi per nyomán.
Címlapkép: Getty Images
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
