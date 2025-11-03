2025. november 3. hétfő Győző
11 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Galati, Románia - 2016. november 20: Professzionális videokártya az NVIDIA-tól - Nvidia Quadro K1200 egy nagy teljesítményű munkaállomásról, elszigetelve fehér színben.
Gazdaság

Zöld utat kapott a Microsoft, a tőzsde azonnal felrobbant

Pénzcentrum
2025. november 3. 16:17

A Microsoft engedélyt kapott Nvidia chipek szállítására az Egyesült Arab Emírségekbe, ami jelentősen felgyorsíthatja a Perzsa-öböl menti ország mesterséges intelligencia fejlesztési törekvéseit, jelentette a CNBC.

A technológiai óriás hétfőn jelentette be, hogy a Trump-adminisztráció alatt elsőként szerzett ilyen exportengedélyt a Kereskedelmi Minisztériumtól. A szeptemberben megadott jóváhagyás "frissített és szigorú technológiai biztosítékokon" alapul.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az engedélyek lehetővé teszik a vállalat számára, hogy 60.400 darab A100 chipnek megfelelő, fejlettebb Nvidia GB300 GPU-t szállítson az országba. "Bár a chipek nagy teljesítményűek és a számok jelentősek, még fontosabb a pozitív hatásuk az Emírségek egész területén" - közölte a Microsoft blogbejegyzésében.

Kapcsolódó cikkeink:

A vállalat szerint ezeket a GPU-kat arra használják majd, hogy hozzáférést biztosítsanak az OpenAI, az Anthropic, nyílt forráskódú szolgáltatók és maga a Microsoft fejlett MI-modelljeihez. A bejelentés hatására az Nvidia részvényei körülbelül 2%-kal, a Microsoft papírjai pedig közel 1%-kal emelkedtek a hétfői tőzsdenyitás előtti kereskedésben.

Brad Smith, a Microsoft elnöke az Abu-Dzabiban megrendezett ADIPEC konferencián hangsúlyozta az Egyesült Államok és az Egyesült Arab Emírségek közötti "nagyon fontos" kapcsolatot, amely több adminisztráción átívelően fennáll. Köszönetet mondott Howard Lutnick kereskedelmi miniszternek az exportengedélyek támogatásáért.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A Microsoft emellett bejelentette, hogy növeli befektetéseit az Emírségekben, így az évtized végéig összesen 15,2 milliárd dollárra emelkedik a hozzájárulása. Ez magában foglal egy 1,5 milliárd dolláros tőkebefektetést a G42 mesterséges intelligencia vállalatba, valamint több mint 5,5 milliárd dollárt a Microsoft MI és felhőinfrastruktúra-projektjeinek bővítésére a régióban.

"Valójában a bizalomba fektetünk be, és úgy gondolom, hogy a technológia, a tehetség és a bizalom kombinációja az, amit itt az Emírségekben láthatunk kibontakozni a mesterséges intelligencia, a technológia, de valójában a teljes gazdaság jövője körül" - nyilatkozta Smith.
Címlapkép: Getty Images
#befektetés #gazdaság #microsoft #tőzsde #mesterséges intelligencia #ai #egyesült arab emírségek #chip #nvidia

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:04
16:44
16:31
16:17
16:02
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. november 1. 06:00
Préda 2. évad: Rés az akváriumon  
Media1
2025. október 27. 10:24
Újságírás-Etika Kelet-Európában - interjú Bajomi-Lázár Péterrel és Boldog Dalmával  
MEDIA1  |  2025. november 3. 15:45
Kolossváry Balázs lesz a kormányközelből felvásárolt Blikk főszerkesztője
Ma megerősítették a Media1 múlt heti információját, hogy távozik a Győr+ Média vezérigazgatója, Kolo...
Kasza Elliott-tal  |  2025. november 1. 18:13
Az osztalék portfólióm - 2025. október
Ebben a hónapban is bevásároltam rendesen, általában a jelentések után. A cégek nagy részét nem örök...
MNB Intézet  |  2025. október 31. 13:44
A tudás gazdasága: Joel Mokyr és a fenntartható növekedés Nobelje
A közgazdsági Nobel-díjban eddig már 99 ember részesült, mégis közülük nagyon kevesen foglalkoztak k...
Holdblog  |  2025. október 31. 09:44
AI-buborék Kaposváron (HOLD After Hours)
Szavazz a HOLD-ra! Most először a Portfolio is díjazza a magyar vagyonkezelési, alapkezelői és privá...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 3.
Érik a balhé a magyar munkahelyeken: lehull a lepel mindenki fizetéséről, sok dolgozó akad majd ki
2025. november 3.
10 év múlva ezek a munkapozíciók nem fognak létezni: más készségekre lesz szükség a munkaerőpiacon
2025. november 3.
A diploma már a múlté? Kiderült, ez az, ami most aranyat ér a munkaerőpiacon
2025. november 3.
Németországi munka nyelvtudás nélkül: ezekkel a melókkal egy hónap alatt 1 milliót simán megkeresel
2025. november 3.
Irdatlan lakáskatasztrófa ütött be: milliókat érint a válság, visszafordíthatatlannak tűnik a folyamat
NAPTÁR
Tovább
2025. november 3. hétfő
Győző
45. hét
November 3.
A magyar tudomány napja
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Visszatérhet a többkulcsos adórendszer Magyarországon: sokaknak nagyon fájna, de tényleg megéri meglépni?
2
4 napja
Zsiday Viktor szerint a magyar gazdaság számára egyetlen út maradt: meg kell lépni, mielőtt túl késő lesz
3
6 napja
Fájdalmas rezsiár-drágulás elé néz Magyarország: fű alatt válunk le az orosz gázról, sokba fog kerülni
4
2 hete
Megvan a dátum, mikor érjük utol Ausztriát: brit kutatás igazolja, pár év és a magyar gazdaság lenyomja a nyugati bezzegországokat
5
1 hete
Kemény dolog derült ki a magyar államadósságról: ezt nem tesszük a kirakatba, hogy jön egyenesbe az ország?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Elektronikus pénz
a kártya nem csak a birtokos azonosítását segíti, hanem adattárolója pénzösszeg információt is tartalmaz, amely kisebb összegű vásárlásoknál gyors, kényelmes fizetést tesz lehetővé.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 3. 16:02
A diploma már a múlté? Kiderült, ez az, ami most aranyat ér a munkaerőpiacon
Pénzcentrum  |  2025. november 3. 14:31
A tehetséggondozás nem csak művészeti kérdés, kulturális diplomáciai eszköz is
Agrárszektor  |  2025. november 3. 16:28
Félnek a gazdák visszaköltözni a háború sújtotta övezetbe