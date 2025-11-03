Az alternatív ingatlanpiac egy kevésbé ismert szegmens, amely gyakran bonyolultabb ügyleteket takar, cserébe viszont jelentős kedvezményt jelent.
Zöld utat kapott a Microsoft, a tőzsde azonnal felrobbant
A Microsoft engedélyt kapott Nvidia chipek szállítására az Egyesült Arab Emírségekbe, ami jelentősen felgyorsíthatja a Perzsa-öböl menti ország mesterséges intelligencia fejlesztési törekvéseit, jelentette a CNBC.
A technológiai óriás hétfőn jelentette be, hogy a Trump-adminisztráció alatt elsőként szerzett ilyen exportengedélyt a Kereskedelmi Minisztériumtól. A szeptemberben megadott jóváhagyás "frissített és szigorú technológiai biztosítékokon" alapul.
Az engedélyek lehetővé teszik a vállalat számára, hogy 60.400 darab A100 chipnek megfelelő, fejlettebb Nvidia GB300 GPU-t szállítson az országba. "Bár a chipek nagy teljesítményűek és a számok jelentősek, még fontosabb a pozitív hatásuk az Emírségek egész területén" - közölte a Microsoft blogbejegyzésében.
A vállalat szerint ezeket a GPU-kat arra használják majd, hogy hozzáférést biztosítsanak az OpenAI, az Anthropic, nyílt forráskódú szolgáltatók és maga a Microsoft fejlett MI-modelljeihez. A bejelentés hatására az Nvidia részvényei körülbelül 2%-kal, a Microsoft papírjai pedig közel 1%-kal emelkedtek a hétfői tőzsdenyitás előtti kereskedésben.
Brad Smith, a Microsoft elnöke az Abu-Dzabiban megrendezett ADIPEC konferencián hangsúlyozta az Egyesült Államok és az Egyesült Arab Emírségek közötti "nagyon fontos" kapcsolatot, amely több adminisztráción átívelően fennáll. Köszönetet mondott Howard Lutnick kereskedelmi miniszternek az exportengedélyek támogatásáért.
A Microsoft emellett bejelentette, hogy növeli befektetéseit az Emírségekben, így az évtized végéig összesen 15,2 milliárd dollárra emelkedik a hozzájárulása. Ez magában foglal egy 1,5 milliárd dolláros tőkebefektetést a G42 mesterséges intelligencia vállalatba, valamint több mint 5,5 milliárd dollárt a Microsoft MI és felhőinfrastruktúra-projektjeinek bővítésére a régióban.
"Valójában a bizalomba fektetünk be, és úgy gondolom, hogy a technológia, a tehetség és a bizalom kombinációja az, amit itt az Emírségekben láthatunk kibontakozni a mesterséges intelligencia, a technológia, de valójában a teljes gazdaság jövője körül" - nyilatkozta Smith.
A nyomozók különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás megalapozott gyanúja miatt nyolc embert hallgattak ki gyanúsítottként.
Növekvő forgalomban emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten: a BUX pénteken 107 319,91 ponton, történelmi csúcson zárt.
Fájdalmas rezsiár-drágulás elé néz Magyarország: fű alatt válunk le az orosz gázról, sokba fog kerülni
Háziállatok, Otthon Start, nyugdíjak és isklai oktatás is a témáink között szerepeltek a Pénzcentrumon a 44. héten.
55 millió forint értékben találtak kábítószert a fővárosi rendőrök annál a dílernél, akitől egy belvárosi szórakozóhely biztonsági őre is vásárolt – mindkettőt elfogták.
A Cseh Statisztikai Hivatal honlapján nyilvánosságra hozott becslés szerint az éves szintű növekedés 2,7 százalékos, a negyedéves pedig 0,7 százalékos volt az országban.
Mészáros Lőrinc és a világ szupergazdagjai: a magyar gazdasági elit felemelkedése a globális vagyonversenyben
Elon Musk, Jeff Bezos, Mészáros Lőrinc – ki mennyit ér ma? A CHART by Pénzcentrum bemutatja, hogyan oszlik meg a világ és Magyarország vagyona 2025-ben.
Havi szinten enyhe, 0,4%-os csökkenés történt, miközben az év első kilenc hónapjában összességében 6%-os drágulást mértek az iparban.
A múlt hónapban 8 százalékkal kevesebb gyerek született, mint egy éve. A halálozások száma most nagyobb mértékben csökkent.
2025-2026-ban is változatlan marad a rezsicsökkentett lakossági villamosenergia-mennyiség.
Erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben péntek reggel
Elárulta Orbán Viktor, miről fog tárgyalni Donald Trumppal: óriási delegációval utazik a miniszterelnök
Nagy delegációval utazik az Egyesült Államokba Orbán Viktor jövő pénteken. Kifejtette, komoly gazdasági megállapodást fog kötni Donald Trumppal.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX, 151,53 ponttal, vagyis 0,14 százalékkal gyengült csütörtökön, és 106 989,61 ponton zárt.
Vegyesen mozgott a forint árfolyama csütörtökön késő délután a főbb devizákkal szemben.
Európa és ezen belül Magyarország gazdaságának növekedési kilátásai az elmúlt időszakban mérséklődtek,
Magyarország gazdasági teljesítménye elmaradt az uniós átlagtól: nagy a baj.
A várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal csökkentette az irányadó kamatszintet a Fed októberi ülésén, ám a döntés korántsem volt egyhangú.
Zsiday Viktor szerint a magyar gazdaság számára egyetlen út maradt: meg kell lépni, mielőtt túl késő lesz
Európa gazdasági présbe került: miközben technológiai téren egyre jobban lemarad az USA mögött.
2025 III. negyedévében a gazdaság teljesítménye 0,6%-kal meghaladta a 2024. III. negyedévi, az előző negyedévhez képest stagnált a gazdaság.