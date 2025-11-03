Zöld utat kapott a Microsoft, a tőzsde azonnal felrobbant

A Microsoft engedélyt kapott Nvidia chipek szállítására az Egyesült Arab Emírségekbe, ami jelentősen felgyorsíthatja a Perzsa-öböl menti ország mesterséges intelligencia fejlesztési törekvéseit, jelentette a CNBC.

A technológiai óriás hétfőn jelentette be, hogy a Trump-adminisztráció alatt elsőként szerzett ilyen exportengedélyt a Kereskedelmi Minisztériumtól. A szeptemberben megadott jóváhagyás "frissített és szigorú technológiai biztosítékokon" alapul.

Az engedélyek lehetővé teszik a vállalat számára, hogy 60.400 darab A100 chipnek megfelelő, fejlettebb Nvidia GB300 GPU-t szállítson az országba. "Bár a chipek nagy teljesítményűek és a számok jelentősek, még fontosabb a pozitív hatásuk az Emírségek egész területén" - közölte a Microsoft blogbejegyzésében.

A vállalat szerint ezeket a GPU-kat arra használják majd, hogy hozzáférést biztosítsanak az OpenAI, az Anthropic, nyílt forráskódú szolgáltatók és maga a Microsoft fejlett MI-modelljeihez. A bejelentés hatására az Nvidia részvényei körülbelül 2%-kal, a Microsoft papírjai pedig közel 1%-kal emelkedtek a hétfői tőzsdenyitás előtti kereskedésben.

Brad Smith, a Microsoft elnöke az Abu-Dzabiban megrendezett ADIPEC konferencián hangsúlyozta az Egyesült Államok és az Egyesült Arab Emírségek közötti "nagyon fontos" kapcsolatot, amely több adminisztráción átívelően fennáll. Köszönetet mondott Howard Lutnick kereskedelmi miniszternek az exportengedélyek támogatásáért.

A Microsoft emellett bejelentette, hogy növeli befektetéseit az Emírségekben, így az évtized végéig összesen 15,2 milliárd dollárra emelkedik a hozzájárulása. Ez magában foglal egy 1,5 milliárd dolláros tőkebefektetést a G42 mesterséges intelligencia vállalatba, valamint több mint 5,5 milliárd dollárt a Microsoft MI és felhőinfrastruktúra-projektjeinek bővítésére a régióban.

"Valójában a bizalomba fektetünk be, és úgy gondolom, hogy a technológia, a tehetség és a bizalom kombinációja az, amit itt az Emírségekben láthatunk kibontakozni a mesterséges intelligencia, a technológia, de valójában a teljes gazdaság jövője körül" - nyilatkozta Smith.