Így vásárolnak a magyarok az interneten: szinte kizárólag ez vonzza a pénzüket, igazuk van?

A magyar vásárlók többsége akkor költ a legszívesebben, ha akciót lát, és ezt nem is titkolják. Egy új felmérés szerint az árengedmények továbbra is messze a legerősebb vásárlási motivációt jelentik, miközben az érzelmi impulzusok és a közösségi média hirdetései jóval kisebb szerepet játszanak.

Az Árukereső.hu azt közölte, hogy az adatok szerint a vásárlók 57%-ának az akciók, kedvezmények és promóciók jelentik a fő kiindulópontot: ha egy termék így elérhető, sokkal nagyobb eséllyel csapnak le rá.

A válaszadók 39%-a azt is bevallotta, hogy gyakran vásárol csupán azért, hogy megjutalmazza vagy jobb kedvre derítse magát, míg 15% a könnyű hozzáférhetőséget jelölte meg indoknak, ami azt jelenti, hogy a jó online felületek és appok elősegíthetik a sikeres vásárlásokat.

Ezzel szemben a közösségi média hirdetései csupán 7% esetében számítanak valódi motivátornak. Az akciók kecsegtetők lehetnek, de egyben kockázatot is jelentenek, elvégre impulzusvásárlásra és szükségtelen költésre motiválhatják a fogyasztókat.

Fejlődhet a technológia, megjelenhetnek új technikák, azonban a kedvezmények jól bevált módszerének sikere vitathatatlan. Az akciók minden generáció számára komoly vonzerőt jelentenek, de a tudatos vásárlás ennél többről szól

- mondta Szták András, az Árukereső.hu ügyvezető igazgatója.