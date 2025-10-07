Történelmi fordulat: felébredt az emberiség, így nyomja le a rettentő klímakatasztrófát

A megújuló energia történelmi mérföldkőhöz érkezett: megelőzte a szenet mint a világ vezető áramforrása - írta meg a BBC.

Az elektromos áram iránti kereslet világszerte növekszik, de a nap- és szélenergia olyan erőteljes fejlődést mutatott, hogy nemcsak fedezte a teljes többletkeresletet, hanem még a szén- és gázfelhasználás enyhe csökkenéséhez is hozzájárult.

A globális kép azonban vegyes. Míg a fejlődő országok, különösen Kína, vezető szerepet játszanak a tiszta energia térnyerésében, addig a gazdagabb nemzetek, köztük az USA és az EU, a korábbinál jobban támaszkodnak a környezetszennyező fosszilis tüzelőanyagokra az áramtermelésben.

A szén továbbra is a világ legnagyobb egyedi energiaforrása 2024-ben, ezt a pozíciót több mint 50 éve tartja a Nemzetközi Energiaügynökség szerint.

Kína messze vezet a tiszta energia növekedésében, több nap- és szélenergia-kapacitást telepített, mint a világ többi része együttvéve. Ez lehetővé tette, hogy a megújuló energiatermelés növekedése meghaladja a növekvő áramigényt, és 2%-kal csökkentse fosszilis tüzelőanyag-felhasználását.

India lassabb áramigény-növekedést tapasztalt, miközben jelentős új nap- és szélenergia-kapacitást épített ki, így szintén csökkenteni tudta szén- és gázfelhasználását.

Ezzel szemben az USA-ban az áramigény gyorsabban nőtt, mint a tiszta energia termelése, növelve a fosszilis tüzelőanyagoktól való függőséget, míg az EU-ban a gyenge szél- és vízenergia-teljesítmény a szén- és gáztermelés növekedéséhez vezetett.

A napenergia biztosította a növekedés oroszlánrészét, az áramigény-növekedés 83%-át fedezve. Három egymást követő évben ez volt a legnagyobb új áramforrás globálisan.

A napenergia-termelés 58%-a már az alacsonyabb jövedelmű országokban található, amelyek közül sokan robbanásszerű növekedést tapasztaltak az elmúlt években. Ez a költségek drámai csökkenésének köszönhető - a napenergia ára 1975 óta 99,9%-kal esett.

Pakisztán például 2024-ben 17 gigawatt (GW) kapacitású napelemeket importált, kétszer annyit, mint az előző évben, ami az ország jelenlegi áramtermelő kapacitásának körülbelül harmadát teszi ki.

Afrika is napenergia-boomot él át, a panelimport 60%-kal nőtt éves szinten 2024 júniusáig. A szénfüggő Dél-Afrika vezeti a sort, míg Nigéria megelőzte Egyiptomot, és 1,7 GW napenergia-termelő kapacitással a második helyre került. Néhány kisebb afrikai ország még gyorsabb növekedést mutatott: Algéria 33-szorosára, Zambia 8-szorosára, Botswana 7-szeresére növelte importját.

Egyes országokban a napenergia növekedése olyan gyors, hogy váratlan kihívásokat teremt. Afganisztánban a napenergiával működő vízszivattyúk elterjedt használata csökkenti a talajvízszintet, veszélyeztetve a talajvízhez való hosszú távú hozzáférést.

Adair Turner, az Egyesült Királyság Energiaátállási Bizottságának elnöke szerint a globális "napövezetben" és "szélövezetben" lévő országok nagyon különböző energetikai kihívásokkal néznek szembe.

A napövezeti nemzetek - köztük Ázsia, Afrika és Latin-Amerika nagy része - napközbeni légkondicionáláshoz nagy mennyiségű villamos energiát igényelnek. Ezek az országok szinte azonnal jelentősen csökkenthetik energiaköltségeiket napenergia-alapú rendszerek bevezetésével.

A szélövezeti országok, mint az Egyesült Királyság, nehezebb akadályokkal szembesülnek. A szélturbinák költségei közel sem csökkentek annyira, mint a napelemek - az utóbbi évtizedben csak mintegy harmadával estek. A magasabb kamatlábak szintén növelték a hitelfelvételi költségeket.

Bárhol is legyen a világon, Kína elsöprő dominanciája a tiszta technológiai iparágakban továbbra is kihívás nélkül marad. 2025 augusztusában a tiszta technológiai exportja rekordot jelentő 20 milliárd dollárt ért el, amit az elektromos járművek (26%-os növekedés) és az akkumulátorok (23%-os növekedés) értékesítésének megugrása hajtott.