Az elmúlt három hónapban leginkább Budapesten csökkent az Otthon Start programos lakóingatlanok aránya.
Radikális reform jöhet az oktatásban: nincs mese, ezt már nem lehet kikerülni
A mesterséges intelligencia már messze nem csupán beszélgetőtárs: szövegek, képek, videók, táblázatok vagy akár egész prezentáció, kreatív tartalmak előállítására is alkalmas – ez azonban sokak számára egyelőre ismeretlen terület. Mivel egyre több AI-generált tartalommal találkozunk, a kritikai szemlélet és a tudatos használat elengedhetetlen képességünkké kell, hogy váljon. Tippek a szakértőtől.
Az internetet elárasztják az AI által generált szövegek, képek, zenék és videók. A kérdés az, hogyan lehet felismerni a valós és a mesterségesen létrehozott tartalom közti különbséget. Ez egy olyan készség, ami a következő években a túlélés záloga lesz.
Az idén 10 éves ProSuli programot a tanároknak szóló digitális kompetenciafejlesztés, a diákokat célzó tudatos internethasználati kezdeményezések és a robotika mellett a folyamatos megújulás jellemzi. Ennek jegyében a program céljai közé emelte a mesterséges intelligencia értelmes és előremutató alkalmazásának elterjesztését is.
„Olyan tudásra van szükségünk, mint a közlekedésben a KRESZ: mindennapi gyakorlat, amely nélkül nem boldogulunk” – mondja Koren Balázs, a ProSuli szakmai vezetője. Nem csupán arról van szó, hogy az AI egy divatos, felkapott technológia. Már most is az életünk része, és bármit képes lemásolni: arcokat, hangokat, írásokat. A határ a valóság és a mesterséges között egyre nehezebben felismerhető.
Hogyan maradjunk éberek? Íme néhány könnyen alkalmazható megoldás
Az AI kritikai szemlélete mindenki számára kulcsfontosságú, ezért érdemes elsajátítani néhány olyan készséget, amelyet bárki könnyedén alkalmazhat a mindennapokban. „Jelenleg még nincs olyan megbízható eszköz vagy program, amely biztosan kimutatja, ha egy tartalmat AI készített” – emeli ki a szakember. „Ha létezne is ilyen AI-program, ami értékelné egy másik mesterséges intelligencia munkáját, az önmagában sem garantálhatna 100%-os pontosságot. A felismerés emberi képesség kell, hogy legyen” – tette hozzá Koren Balázs.
Ha kétségeink támadnak, fontos, hogy ne kényelmesedjünk bele a kételyeinkbe, hanem tegyünk konkrét lépéseket. Egy kép esetében például érdemes alaposan megnézni a részleteket: stimmelnek-e a méretek, a fények, a perspektíva? Van-e valami, ami valószerűtlennek tűnik? Az adatalapú megközelítés, több forrás összevetése és a saját kérdéseink feltevése is sokat segíthet.
Kulcsszerep jut a tanároknak
A tanároknak különösen nagy szerepük van abban, hogy a diákokat a kritikai szemléletre neveljék, miközben ők maguk is tanulják még mindezt. „Az AI-jal kapcsolatban nincsenek bevált receptek, hiszen együtt tanulunk, egy időben ismerkedik vele diák és tanár, ahogy a mesterséges intelligencia is folyamatosan fejlődik” – mondja Koren Balázs.
Az országban elsőként, a ProSuli tavasszal indított ingyenes, pedagógusoknak szóló online AI-workshopot. Az azóta már három alkalommal megszervezett képzések után folyamatosan, számos visszajelzés érkezett azzal kapcsolatban, hogy nagy szükség van a folytatásra.
Nincs rossz kérdés, csak pontosan kell fogalmazni – AI workshop tanároknak
A tanárok csak akkor tudják felkészíteni diákjaikat a jövő kihívásaira, ha maguk is megtanulják, hogyan lehet megfelelő kérdésekkel, úgynevezett promptokkal utasítani a mesterséges intelligenciát. A ProSuli következő AI-workshopjának témája épp ezért a helyes promptírás és a tudatos kérdezés. Hogyan lehet jól megfogalmazni egy kérést az AI felé? Mitől lesz értelmes és használható a válasz? Hogyan lehet bátran és kreatívan kérdezni?
Az online képzés nemcsak elméleti tudást ad, hanem gyakorlati példákat is bemutat: hogyan segíthet a mesterséges intelligencia a differenciálás megvalósításában vagy a szülőkkel és a diákokkal való kapcsolattartásban?
