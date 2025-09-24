Újabb csalássorozat indult: a támadók ezúttal a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) nevében küldenek SMS-eket.
Kész, vége! 16 év alatt már tilos használni a TikTokot, a Facebookot és még egy rakás platformot
A TikTok, a Facebook és az X után további 16 webhelyre is kiterjedhet a 16 év alattiak számára Ausztráliában bevezetett tilalom - figyelmeztetett szerdán a nemzeti szabályozó hatóság, felszólítva az érintett platformokat, köztük a WhatsAppot és a Twitchet, hogy terjesszék elő érveiket a mentességre.
Ausztrália az internet szabályozásának úttörő országai közé tartozik: parlamentje 2024 végén elfogadott egy törvényt, amely tiltja a TikTok, az X, a Facebook és az Instagram közösségi hálózatok használatát 16 év alattiak számára. A szabályozás végrehajtása az év végén kezdődik. Az online biztonsági bizottság akár 28 millió euró (11,2 milliárd forint) összegű bírságot is kiszabhat a szabályt megszegő vállalatokra.
Szerdán Julie Inman Grant online biztonsági biztos 16 további platformot kért fel, hogy "értékeljék magukat", és terjesszék elő érveiket egy esetleges mentesség érdekében. Ez a WhatsApp (Meta) üzenetküldő szolgáltatásra, a Twitch élő közvetítési óriásra, annak versenytársára, a Kickre, a Steam és Roblox videójáték-platformokra, a Reddit fórumra és a Pinterestre vonatkozik. "Mindannyiukat meg kell hallgatnunk" - magyarázta Inman Grant az ABC közszolgálati csatornán, bár szerinte egyes esetek már "elég egyértelműek".
A Roblox szóvivője hangsúlyozta, hogy a platform nem közösségi hálózat, ezért nem kellene az intézkedés hatálya alá tartoznia. "Tiltjuk a felhasználóknak, hogy valós életből származó fotókat vagy videókat töltsenek fel, híreket osszanak meg" - nyilatkozta az AFP francia hírügynökségnek. "Befejeztük az önértékelési folyamatot, és közöltük a bizottsággal, hogy álláspontunk változatlan marad, vagyis hogy mi egy mentességet élvező online játékplatform vagyunk" - tette hozzá a szóvivő.
A Roblox már beleegyezett abba, hogy ellenőrizze felhasználói életkorát a gyermekek védelme érdekében a potenciális "ragadozókkal" szemben, és vállalta, hogy 2025 végéig intézkedéseket hoz. Az online biztonsági bizottság elsősorban a legtöbb felhasználóval rendelkező platformokra fog összpontosítani.
Az ausztrál szabályozó hatóság több további intézkedést is bemutatott, amelyek a következő hónapokban lépnek hatályba, és amelyek célja a gyermekek védelme az interneten található "törvényes de szörnyű" tartalmaktól, különös tekintettel a pornográfiára és a szexuális tartalmú üzeneteket küldő csevegőrobotokra.
A programozó szerint az oldal üzemeltetői nem értesítették a felhasználókat az adatszivárgásról.
A Honor Magic V5 hajlítható mobil prémium hardverrel és AI-funkciókkal érkezik. De vajon a 800 ezres árért tényleg olyat ad, amiért megéri váltani?
A SoftBank Group jelentős átszervezést hajt végre: nagy a baj.
A tömeggyártás várhatóan 2026 végén indul el.
A Meta bemutatta új okosszemüveg-kollekcióját, köztük az első Ray-Ban modellt beépített kijelzővel, amely kiterjesztett valóság funkciókat kínál.
A mesterséges intelligencia módban mélyebb, AI által vezérelt válaszokat is nyújt a szolgáltatás.
A kínai kiberhatóság az RTX Pro 6000D chipekre vonatkozó rendeléseket is törölte, az Nvidia árfolyama már mínuszban nyitott.
Az OpenAI és a Harvard Egyetem kutatói átfogó tanulmányt készítettek a ChatGPT felhasználási szokásairól.
A megállapodás keretében a Google, az Nvidia és más vállalatok is befektetnek a brit MI-infrastruktúrába, elsősorban adatközpontok formájában.
Az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok megállapodást készül aláírni a nukleáris energia fejlesztésének felgyorsítására,
Elindult az Apple legújabb termékeinek előrendelési időszaka.
Az amerikai Szövetségi Kereskedelmi Bizottság vizsgálatot indított technológiai vállalatok ellen a mesterséges intelligencia alapú chatbotjaik gyermekekkel való interakciója miatt.
Úgy veszik ezeket a telefonokat a magyarok, mint a cukrot: miért kell minenkinek pont ez a készülék?
Friss értékesítési adatok szerint a magyar vásárlók továbbra is a páratlan sorszámú iPhone-modellek iránt mutatnak nagyobb érdeklődést.
Az Apple bemutatta legújabb iPhone 17 termékcsaládját, amelynek magyarországi árai már elérhetők.
Az Apple hamarosan bemutatja az iPhone 17-szériát, de egy kiszivárgott információ már előre felfedi a készülékek várható specifikációit.
Az Apple bemutatta legújabb termékeit, köztük az AirPods Pro 3 fülhallgatót, amely számos újítással érkezik, valamint előrevetítette az iPhone 17 széria és egyéb készülékek várható...
Sürgős figyelmeztetés: új átverés fosztja ki a bankszámlákat, 1,8 milliárd iPhone-felhasználó veszélyben!
Új iPhone-os átverés: hackerek az Apple saját szervereit használják hamis vásárlási értesítések küldésére
AI és a magyar munkaerőpiac: kit hoz előnybe, és kit sodor partvonalra?
Sólyom Balázst, a Trendency Zrt. adatüzletágának vezetőjét kérdeztük.
Most kiderül, hogy mennyire AI-ready a hazai kkv szektor – Töltsd ki a kérdőívet!
A kérdőív kitöltése 5 perc.
