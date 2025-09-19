2025. szeptember 19. péntek Vilhelmina
26 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
istlye macbook
Tech

Agyad eldobod: olyan eszközzel rukkol elő az Apple, amilyen még sosem volt – ezt kell róla tudni

Pénzcentrum
2025. szeptember 19. 13:15

Az Apple 2026-ban bevezetheti az első érintőképernyős MacBook Pro modelljét, amely OLED kijelzővel is rendelkezik majd - állítja Ming-Chi Kuo elemző - írta meg a GSM Arena.

A Samsung által gyártott kijelző on-cell érintéstechnológiát fog alkalmazni, és a tömeggyártás várhatóan 2026 végén indul el. Kuo szerint az Apple döntése az iPad-felhasználók viselkedésének hosszú távú megfigyelésén alapul, amely azt mutatja, hogy bizonyos helyzetekben az érintésvezérlés javíthatja a termelékenységet és a felhasználói élményt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Úgy tűnik, az Apple már nem tart attól, hogy egy érintőképernyős MacBook negatívan befolyásolná a tabletek eladásait. Egyelőre nem tudni, hogy az új modell rendelkezik-e majd 360 fokos zsanérral, amely lehetővé tenné a képernyő teljes átfordítását, vagy támogatja-e az Apple Pencil használatát.

Az Apple egy belépő szintű MacBookot is tervez, amely várhatóan az iPhone 16 Pro sorozatból származó A18 Pro chipet használja majd, és körülbelül 700 dolláros árcédulával kerülhet piacra. Ez az első generációs modell azonban nem kap érintőképernyőt.

Kuo szerint az Apple nem feltétlenül korlátozza az érintőképernyős technológiát a Pro modellekre, ahogy tette azt a ProMotion esetében. A megfizethető MacBook második generációja (2027-ben) már kaphat érintőképernyőt, bár ez még vita tárgyát képezi a vállalatnál.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #tech #apple #technológia #innováció #macbook

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:45
13:30
13:15
12:59
12:44
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 19.
Leáldozott a pörköltnek és a pacalnak? Így tűnnek el lassan a klasszikus magyar fogások az éttermekből
2025. szeptember 18.
Ezek az ingatlanok lehetnek 2025 legjobb befektetései: felrobbant a piac, rengetegen keresik őket
2025. szeptember 19.
Te is így adod el a cuccaidat a Vinted-en, Facebook-on? Most érkezett, brutál NAV-bírságot kaphatsz!
2025. szeptember 19.
Ezekre az új építésű lakásokra lehet felvenni a 3%-os Otthon Start hitelt a III. és a XI. kerületben: itt a lista!
2025. szeptember 18.
Indulhat a magyar családok rohama az IKEA-ba: újra kapható a termék, amire mindenki várt
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 19. péntek
Vilhelmina
38. hét
Ajánlatunk
Tech legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Ügyfélkapu használók, figyelem! 1 napon belül elveszhet a jelszavad, ha így jelentkezel be
2
2 hónapja
Így nyírja ki az emberiséget az AI: már látszik a vég, kódolva van a katasztrófa
3
2 hete
Neked is ilyen telefonod van? Megszólalt a gyártó: ha ezt nem végzed el rajta, mindened oda lehet
4
2 hónapja
Itt a megoldás a brutális energiaár-drágulásra? Sok magyar fellélegezhet, ha ez tényleg bejön
5
2 hónapja
Ezt az egy szót sose mond ki, ha ismeretlen számról hívnak: komoly bajt hozhat rád
PÉNZÜGYI KISOKOS
Dematerizált értékpapír
Elektronikus úton rögzített és továbbított, értékpapírszámlán nyilvántartott, az értékpapír valamennyi tartalmi kellékét azonosítható módon tartalmazó adat.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 19. 13:45
Sokba fájhat annak, aki most ide költözne: az itteni lakásárakra egy magyar sincs felkészülve
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 19. 12:59
Te is így adod el a cuccaidat a Vinted-en, Facebook-on? Most érkezett, brutál NAV-bírságot kaphatsz!
Agrárszektor  |  2025. szeptember 19. 13:32
Szorításban a magyar sertéstartók? Csak így mászhatnak ki a gödörből