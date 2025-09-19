Agyad eldobod: olyan eszközzel rukkol elő az Apple, amilyen még sosem volt – ezt kell róla tudni

Az Apple 2026-ban bevezetheti az első érintőképernyős MacBook Pro modelljét, amely OLED kijelzővel is rendelkezik majd - állítja Ming-Chi Kuo elemző - írta meg a GSM Arena.

A Samsung által gyártott kijelző on-cell érintéstechnológiát fog alkalmazni, és a tömeggyártás várhatóan 2026 végén indul el. Kuo szerint az Apple döntése az iPad-felhasználók viselkedésének hosszú távú megfigyelésén alapul, amely azt mutatja, hogy bizonyos helyzetekben az érintésvezérlés javíthatja a termelékenységet és a felhasználói élményt.

Úgy tűnik, az Apple már nem tart attól, hogy egy érintőképernyős MacBook negatívan befolyásolná a tabletek eladásait. Egyelőre nem tudni, hogy az új modell rendelkezik-e majd 360 fokos zsanérral, amely lehetővé tenné a képernyő teljes átfordítását, vagy támogatja-e az Apple Pencil használatát.

Az Apple egy belépő szintű MacBookot is tervez, amely várhatóan az iPhone 16 Pro sorozatból származó A18 Pro chipet használja majd, és körülbelül 700 dolláros árcédulával kerülhet piacra. Ez az első generációs modell azonban nem kap érintőképernyőt.

Kuo szerint az Apple nem feltétlenül korlátozza az érintőképernyős technológiát a Pro modellekre, ahogy tette azt a ProMotion esetében. A megfizethető MacBook második generációja (2027-ben) már kaphat érintőképernyőt, bár ez még vita tárgyát képezi a vállalatnál.