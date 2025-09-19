A közhiedelemmel ellentétben bizonyos értékhatár felett a neten eladott használt holmink után is adózni kell, bizonylatot kell kiállítani, nyilvántartást vezetni.
Agyad eldobod: olyan eszközzel rukkol elő az Apple, amilyen még sosem volt – ezt kell róla tudni
Az Apple 2026-ban bevezetheti az első érintőképernyős MacBook Pro modelljét, amely OLED kijelzővel is rendelkezik majd - állítja Ming-Chi Kuo elemző - írta meg a GSM Arena.
A Samsung által gyártott kijelző on-cell érintéstechnológiát fog alkalmazni, és a tömeggyártás várhatóan 2026 végén indul el. Kuo szerint az Apple döntése az iPad-felhasználók viselkedésének hosszú távú megfigyelésén alapul, amely azt mutatja, hogy bizonyos helyzetekben az érintésvezérlés javíthatja a termelékenységet és a felhasználói élményt.
Úgy tűnik, az Apple már nem tart attól, hogy egy érintőképernyős MacBook negatívan befolyásolná a tabletek eladásait. Egyelőre nem tudni, hogy az új modell rendelkezik-e majd 360 fokos zsanérral, amely lehetővé tenné a képernyő teljes átfordítását, vagy támogatja-e az Apple Pencil használatát.
Az Apple egy belépő szintű MacBookot is tervez, amely várhatóan az iPhone 16 Pro sorozatból származó A18 Pro chipet használja majd, és körülbelül 700 dolláros árcédulával kerülhet piacra. Ez az első generációs modell azonban nem kap érintőképernyőt.
Kuo szerint az Apple nem feltétlenül korlátozza az érintőképernyős technológiát a Pro modellekre, ahogy tette azt a ProMotion esetében. A megfizethető MacBook második generációja (2027-ben) már kaphat érintőképernyőt, bár ez még vita tárgyát képezi a vállalatnál.
A mesterséges intelligencia módban mélyebb, AI által vezérelt válaszokat is nyújt a szolgáltatás.
A kínai kiberhatóság az RTX Pro 6000D chipekre vonatkozó rendeléseket is törölte, az Nvidia árfolyama már mínuszban nyitott.
Az OpenAI és a Harvard Egyetem kutatói átfogó tanulmányt készítettek a ChatGPT felhasználási szokásairól.
A megállapodás keretében a Google, az Nvidia és más vállalatok is befektetnek a brit MI-infrastruktúrába, elsősorban adatközpontok formájában.
Abban az esetben, ha az észlelt hiba a jelzett időszakon túl is fennáll, hívják az ügyfélszolgálatot díjmentesen a 1414-es telefonszámon!
Az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok megállapodást készül aláírni a nukleáris energia fejlesztésének felgyorsítására,
Elindult az Apple legújabb termékeinek előrendelési időszaka.
Az amerikai Szövetségi Kereskedelmi Bizottság vizsgálatot indított technológiai vállalatok ellen a mesterséges intelligencia alapú chatbotjaik gyermekekkel való interakciója miatt.
Úgy veszik ezeket a telefonokat a magyarok, mint a cukrot: miért kell minenkinek pont ez a készülék?
Friss értékesítési adatok szerint a magyar vásárlók továbbra is a páratlan sorszámú iPhone-modellek iránt mutatnak nagyobb érdeklődést.
Az Apple bemutatta legújabb iPhone 17 termékcsaládját, amelynek magyarországi árai már elérhetők.
Az Apple hamarosan bemutatja az iPhone 17-szériát, de egy kiszivárgott információ már előre felfedi a készülékek várható specifikációit.
Az Apple bemutatta legújabb termékeit, köztük az AirPods Pro 3 fülhallgatót, amely számos újítással érkezik, valamint előrevetítette az iPhone 17 széria és egyéb készülékek várható...
Sürgős figyelmeztetés: új átverés fosztja ki a bankszámlákat, 1,8 milliárd iPhone-felhasználó veszélyben!
Új iPhone-os átverés: hackerek az Apple saját szervereit használják hamis vásárlási értesítések küldésére
Robotok veszik át a munkánkat? Nézd meg, hogyan hódítják meg az ipart, az egészségügyet és a nappalidat is!
Az Apple 2025-ben az iPhone dizájnjában az egyik legnagyobb frissítést tervezi az iPhone X 2017-es bemutatója óta.
A felhasználók gyakran engedélyezik az alkalmazásoknak, hogy hozzáférjenek a tartózkodási helyükhöz vagy a háttérben frissítsék az adatokat.
Délkelet-Ázsiában virágzik a kiberbűnözés új formája, a csalásközpont, ahol emberek százezrei dolgoznak kényszer hatása alatt.
Azt sem tudni, hogy a kábel egy véletlen balesettől sérült-e meg, vagy megint szándékos akció történt. A Microsoft szerint a forgalmat sikerült átterelni.
Készpénz helyett digitális: így fizet ma Magyarország - videó
2024-ben az elektronikus tranzakciók száma pedig meghaladta a 2,5 milliárdot.
