A Microsoft mesterséges intelligencia vezetője figyelmeztet az "AI pszichózis" terjedésére.
Nesze neked, magyar techforradalom: még mindig nem bízik elég magyar az AI-ban
Még mindig többen idegenkednek az AI használatától, mint akik elfogadóbbak a technológiával kapcsolatban. De mit jelent ez a munkaerőpiacra nézve?
A GKI júliusban 1000 fős reprezentatív mintán kutatást végzett a lakosság körében a mesterséges intelligencia (AI) elterjedtségéről. A mesterséges intelligencia otthoni, munkahelyi beszélgetések népszerű témája. Egyesek megbízhatónak tartják az általa készített tartalmakat (22%), ám többen vannak a szkeptikusak (36%), miközben többség középen helyezkedik el (42%).
Érdekesség, hogy jobban bíznak az AI-ban azok, akik gyakrabban használják azt. Persze, itt az összefüggés kölcsönös: miért is használná valaki az AI-t, ha egyébként megbízhatatlannak tartja? Mindenesetre a mesterséges intelligencia fejlődésével, valamint a felhasználói kör bővülésével a társadalom bizalma is várhatóan nőni fog.
Mit mutat a demográfia?
Egyetlen demográfiai csoport van, amelyben inkább bíznak az AI-ban, mint nem: a diákok. Enyhén negatív a kép él az aktív munkavállalók fejében, a nyugdíjasok pedig jellemzően szkeptikusak. Általánosságban is jellemző, hogy minél idősebb valaki, annál kevésbé bízik a mesterséges intelligenciában, továbbá a férfiak kissé bizalmatlanabbak, mint a nők.
A KPMG és a Melbourne-i Egyetem kutatása szerint a 47 vizsgált országból Magyarország hátulról a hetedik helyen áll a rendszeres AI használat tekintetében, hátulról a harmadik a munkahelyi használat gyakoriságában, továbbá utolsó az AI képzésen résztvevők arányában. Ennek ellenére a magyarok jobban bíznak a mesterséges intelligenciában, mint az átlag.
Rengeteg potenciál van tehát az AI hasznosításában Magyarországon. A bizalom megléte jó alapot ad arra, hogy a vállalatok, az oktatási intézmények és a kormányzati programok célzottan támogassák az AI-hoz kapcsolódó készségfejlesztést, ismeretterjesztést és gyakorlati alkalmazásokat.
A társadalom és a gazdaság digitalizációja megatrend. Az Európai Uniónak és benne Magyarországnak is vannak digitalizációs stratégiai célkitűzései 2030-ra.
Kiszivárgott dokumentumok szerint a vállalat mesterséges intelligenciája "érzéki" és "romantikus" beszélgetéseket folytathatott gyermekekkel.
A Google 30,1 millió eurós bírságot fizet Ausztráliában versenyellenes megállapodások miatt, amelyek korlátozták a konkurens keresőmotorok telepítését egyes okostelefonokon.
Geoffrey Hinton, a Nobel-díjas számítógéptudós és az MI egyik úttörője szerint a technológiai cégek rossz megközelítést alkalmaznak a mesterséges intelligencia biztonságossá tételére.
A Facebook fokozatosan, világszerte megkéri a felhasználókat a magasabb szintű védelem bekapcsolására. Amíg nem teszik meg, nem használhatják az alkalmazást.
Név adatainak rendezése szükséges a belépés érdekében. Kérjük jelezze a problémát elektronikus úton a NAV felé. Mi a teendő ilyen NAV hibaüzenet esetén?
Amerika kormánya megállapodást kötött a vezető chipgyártókkal: a Nvidia és az AMD bevételük 15%-át fizetik majd az amerikai kormánynak a Kínának eladott fejlett chipek után.
Az Egyesült Államok felgyorsítja a Hold nukleáris reaktorának fejlesztését, válaszul Kína és Oroszország növekvő űrtevékenységére.
A kártevő kínai vezérlőszerverről működik, és közel 200 alkalmazásnál képes hamis banki bejelentkező felületeket megjeleníteni.
Augusztusban számos látványos égi jelenség várja a csillagászat szerelmeseit.
Az új verzió továbbfejlesztett képességekkel rendelkezik a "vibe coding" terén, amely a Szilícium-völgy legújabb őrülete.
A mai modern, digitális világban a mobilalkalmazások nélkülözhetetlenek a legtöbb ember életében.
A SpaceX amerikai űripari vállalat egyedülálló partnerségi megállapodást kötött az olasz űrügynökséggel tudományos eszközök Marsra szállítására.
Az Apple vezérigazgatója, Tim Cook fellélegezhet, miután az Egyesült Államok új indiai importvámjai nem érintik az okostelefonokat.
Az OpenAI hamarosan kiadja a GPT-5 modelljét, amely a korai tesztelők szerint jelentős előrelépést mutat a kódolás és problémamegoldás területén.
Az Apple várhatóan szeptember második hetében mutatja be az iPhone 17 szériát, amely négy modellből áll majd.
A Meta bejelentése szerint a WhatsApp 6,8 millió csalókhoz köthető fiókot törölt 2024 első félévében.
Vallottak a tudósok: óriási veszély fenyegeti az emberiséget, sehol sincs a klímaváltozás ehhez képest
A DSV jelentése szerint csak az élelmiszer-csomagolásból több mint 3600 szintetikus vegyi anyag található.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
Egyre többen használják a hulladékudvarokat: így jut vissza a körforgásba a régi bútor, elektronikai eszköz
Most akár pénzjutalmat is nyerhet, aki a megjelölt napon adja le felesleges holmiját.
