Elszabadult a Meta mesterséges intelligenciája: veszélyben vannak a gyerekek
Amerikai szenátor vizsgálatot indít a Meta ellen, miután kiszivárgott dokumentumok szerint a vállalat mesterséges intelligenciája "érzéki" és "romantikus" beszélgetéseket folytathatott gyermekekkel.
Josh Hawley republikánus szenátor "felháborítónak" nevezte a Reuters által megszerzett, állítólag "GenAI: Content Risk Standards" című belső dokumentumot. A politikus bekérte a dokumentumot és az érintett termékek listáját - közölte a BBC.
A Meta szóvivője kijelentette: "A szóban forgó példák és jegyzetek tévesek voltak, ellentétesek irányelveinkkel, és már eltávolítottuk őket." Hozzátette, hogy a vállalatnak "egyértelmű szabályzata" van arra vonatkozóan, milyen válaszokat adhatnak AI chatbotjaik, és ezek "tiltják a gyermekeket szexualizáló tartalmakat és a felnőttek és kiskorúak közötti szexuális szerepjátékot".
Hawley szenátor augusztus 15-én az X platformon jelentette be a vizsgálatot, ahol azt írta: "Most megtudtuk, hogy a Meta chatbotjait úgy programozták, hogy explicit és 'érzéki' beszélgetéseket folytassanak 8 évesekkel. Ez beteg."
A kiszivárgott belső dokumentum szerint a Meta chatbotja hamis orvosi információkat is szolgáltathatott, valamint provokatív interakciókat folytathatott szexszel, faji kérdésekkel és hírességekkel kapcsolatos témákban.
A dokumentum állítólag a Meta AI generatív asszisztens és a Meta tulajdonában lévő közösségi platformokon elérhető más chatbotok irányelveit volt hivatott meghatározni.
Hawley a Metának és Mark Zuckerberg vezérigazgatónak címzett levelében azt írta: "A szülők megérdemlik az igazságot, a gyerekek pedig védelmet érdemelnek. Hogy csak egy példát említsek, az önök belső szabályzata állítólag megengedi egy AI chatbotnak, hogy egy nyolcéves gyermek testét 'műalkotásnak' nevezze, amelynek 'minden centimétere... remekmű - kincs, amit mélyen értékelek'."
A Reuters beszámolója szerint a Meta jogi osztálya által elfogadhatónak ítélt egyéb vitatható döntések között szerepel, hogy a Meta AI hamis információkat terjeszthet hírességekről, amennyiben feltüntet egy figyelmeztetést, miszerint a közölt információ nem pontos.
A Google 30,1 millió eurós bírságot fizet Ausztráliában versenyellenes megállapodások miatt, amelyek korlátozták a konkurens keresőmotorok telepítését egyes okostelefonokon.
Név adatainak rendezése szükséges a belépés érdekében. Kérjük jelezze a problémát elektronikus úton a NAV felé. Mi a teendő ilyen NAV hibaüzenet esetén?
Amerika kormánya megállapodást kötött a vezető chipgyártókkal: a Nvidia és az AMD bevételük 15%-át fizetik majd az amerikai kormánynak a Kínának eladott fejlett chipek után.
Az Egyesült Államok felgyorsítja a Hold nukleáris reaktorának fejlesztését, válaszul Kína és Oroszország növekvő űrtevékenységére.
A kártevő kínai vezérlőszerverről működik, és közel 200 alkalmazásnál képes hamis banki bejelentkező felületeket megjeleníteni.
Augusztusban számos látványos égi jelenség várja a csillagászat szerelmeseit.
Az új verzió továbbfejlesztett képességekkel rendelkezik a "vibe coding" terén, amely a Szilícium-völgy legújabb őrülete.
A mai modern, digitális világban a mobilalkalmazások nélkülözhetetlenek a legtöbb ember életében.
A SpaceX amerikai űripari vállalat egyedülálló partnerségi megállapodást kötött az olasz űrügynökséggel tudományos eszközök Marsra szállítására.
Az Apple vezérigazgatója, Tim Cook fellélegezhet, miután az Egyesült Államok új indiai importvámjai nem érintik az okostelefonokat.
Az OpenAI hamarosan kiadja a GPT-5 modelljét, amely a korai tesztelők szerint jelentős előrelépést mutat a kódolás és problémamegoldás területén.
Az Apple várhatóan szeptember második hetében mutatja be az iPhone 17 szériát, amely négy modellből áll majd.
A Meta bejelentése szerint a WhatsApp 6,8 millió csalókhoz köthető fiókot törölt 2024 első félévében.
Vallottak a tudósok: óriási veszély fenyegeti az emberiséget, sehol sincs a klímaváltozás ehhez képest
A DSV jelentése szerint csak az élelmiszer-csomagolásból több mint 3600 szintetikus vegyi anyag található.
A retró mobiltelefonok piaca 2025-ben új lendületet kapott, egyes ritka modellekért már milliós összegeket is kifizetnek a gyűjtők.
Az akkumulátorproblémái továbbra is fennállnak, annak ellenére, hogy a vállalat nemrég kritikus frissítést adott ki a túlmelegedés és kigyulladás megelőzésére.
Ahhoz, hogy a cég technológiája valódi alternatívává váljon, versenyképesnek kell lennie árban.
A megbeszélésen megerősítették a Nemzetközi Űrállomással (ISS) kapcsolatos együttműködést, amely a tervek szerint legalább 2028-ig folytatódik.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
Egyre többen használják a hulladékudvarokat: így jut vissza a körforgásba a régi bútor, elektronikai eszköz
Most akár pénzjutalmat is nyerhet, aki a megjelölt napon adja le felesleges holmiját.
Ingyenes és könnyen elérhető: egyre többen használják a hulladékudvarokat
Aranykuka kampányt indított a MOHU.
