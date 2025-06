Rafinált QR-kódos csalás terjed: csak beolvasod, és már ugrik is a pénzed a bankszámládról

Egy hamis QR-kód, egy megtévesztően valóságos weboldal, és máris megvannak a bankkártyaadataid. Egy parkolási átverés példája jól mutatja, milyen könnyű digitálisan csapdába csalni a gyanútlan felhasználókat.

A közelmúltban egy parkolóautomatás átverés példája járta be az internetet, és bár nem Magyarországon történt, az eset így is tanulságul szolgálhat, hiszen akár itthon is megtörténhetne. A sztorit egy Tik-Tok videóban szúrtuk ki nemrég:

A rendszer alapja egyszerű: a parkolóautomatán egy QR-kód van, amit a mobiloddal beolvasva megnyílik egy weboldal. Ott beállítod, mennyi időre parkolsz, megadod a bankkártyaadataidat, és már fizettél is. A gond akkor kezdődik, ha a QR-kódot valaki lecseréli. Egy leleményes csaló ugyanis lemásolta az eredeti parkoló weboldalát, létrehozott egy hamis oldalt, majd kinyomtatta és kiragasztotta a saját QR-kódját néhány automatára.

EZ IS ÉRDEKELHET Irtó veszélyes a csalók új módszere! Így húzzák le másodpercek alatt a bankszámládat Történt már veled olyan, hogy a számítógéped vagy okostelefonod képernyőjén váratlan felugró ablakok jelentek meg?

Az átlagos felhasználó ebből semmit sem vesz észre: ugyanazt látja, mint máshol, ugyanúgy fizet – csak épp nem a parkolásért, hanem gyakorlatilag odaadja a bankkártyaadatait egy ismeretlennek. És mire rájön, már lehet, hogy milliók tűntek el a számlájáról.

Ez az eset jól mutatja, mennyire könnyű visszaélni az emberek bizalmával a digitális térben. A tanulság? Soha ne adj meg érzékeny adatokat ismeretlen linkeken, még akkor sem, ha az egész pontosan úgy néz ki, mint a hivatalos oldal.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 19 899 074 forintot 20 éves futamidőre már 6,42 százalékos THM-el, havi 145 468 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,93% a THM, míg a MagNet Banknál 6,87%; az Erste Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7,00%, a K&H Banknál pedig 7,28%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Kutatás: a használt okostelefonok fogyasztói megítélése

Az okostelefon ma már nem luxuscikk, hanem a mindennapi élet elengedhetetlen eszköze. Ugyanakkor egy új telefon megvásárlása jelentős kiadást jelenthet a háztartások számára. Az elmúlt években éppen ezért egyre több szó esik az úgynevezett „refurbished”, azaz felújított, illetve az egyszerűen csak használt telefonok piacáról, amely sokak számára reális alternatívát kínálhat az új készülékekkel szemben.

Figyelembe véve ugyanakkor, hogy az online piactereken rengeteg a megbízhatatlan eladó, illetve sok használt-elektronikai szaküzletben csak alig olcsóbbak a készülékek, mintha újonnan vásárolnánk azokat, felmerül a kérédés: valóban érdemes használt, felújított telefont vásárolni?

Vajon mennyire bíznak meg az emberek ezekben az ún. „refurbished” termékekben? Elterjedt megoldásnak számít ez ma Magyarországon? Milyen előítéletek, tapasztalatok, félelmek vagy pozitív élmények kapcsolódnak ehhez a piaci tendenciához? Hogy mindezt kiderítsük, a Pénzcentrum és a Debreceni Egyetem egy független, átfogó, közös kutatást indít. Az alábbiakban arra kérünk, töltsd ki kérdőívünket!