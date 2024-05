Óriási bajban az Apple: már a kutyának sem kellenek az iPhone-ok?

Az Apple legújabb jelentése szerint Európát leszámítva világszerte több mint 10 százalékkal esett az okostelefonjai iránti kereslet az idei év első negyedévében. A vállalat bevételei 4 százalékkal csökkentek, ami több mint egy éve a legnagyobb visszaesésnek számít. Mindennek ellenére a vállalat részvényeinek árfolyama emelkedett - írja a BBC.

Az Apple vállalat legutóbbi jelentése szerint az iPhone készülékek globális értékesítése jelentős mértékben csökkent. A jelentés kiemeli, hogy az idei év első negyedévében a kereslet több mint 10 százalékos visszaesést mutatott, Európát leszámítva minden régióban. Az Apple bevételei ebben az időszakban 4 százalékkal, 90,8 milliárd dollárra esett vissza, ami az elmúlt több mint egy év legnagyobb csökkenése.

A vállalat szerint a Covid-19 járvány okozta ellátási problémák és a tavalyi erős eladások miatt torzultak az adatok. Az Apple vezetősége optimista a jövőt illetően, ígéretet tettek arra, hogy a következő hónapokban ismét növekedni fog az értékesítés, köszönhetően az új termékek bevezetésének és a mesterséges intelligencia fejlesztésébe történő beruházásoknak.

Különösen Kínában tapasztaltak jelentős eladási visszaesést, ahol 8 százalékkal csökkentek az iPhone eladásai. Ennek ellenére Tim Cook, az Apple vezérigazgatója bizakodó maradt Kína jövőjét illetően, hangsúlyozva, hogy a "szárazföldi" Kínában valójában növekedtek az eladások.

A verseny fokozódik Kínában, ahol a helyi gyártók, mint például a Huawei erős pozíciót szereztek. Gil Luria elemző szerint bár a Huawei népszerűségét hazai márkaként élvezi, az iPhone még mindig előnyt élvez funkciók és presztízs tekintetében.

Az Apple nehézségeit tükrözi az is, hogy az elmúlt hat negyedévből ötben csökkenést kellett elkönyvelnie. Ez ellentétben áll a globális piaci trenddel ugyanis globálisan 10 százalékkal nőtt az okostelefon-szállítások száma.

Az iPhone 15 megjelenése óta nem történt jelentős fejlesztés a készülékben. Az Apple most abban reménykedik, hogy új AI funkciókat tud bevezetni az iPhone 16-ba, amely még idén piacra kerülhet.

Az Apple jogi kihívásokkal is szembesül mind Amerikában, mind Európában alkalmazásboltjaik díjszabása miatt. Egy amerikai monopóliumellenes per fenyegeti azt a jövedelmező megállapodást is, amely alapján a Google fizet az Apple-nek cserébe azért, hogy alapértelmezett keresőmotorként szerepeljenek Safari böngészőben.

A vállalat három hónapos adózás előtti nyeresége 28 milliárd dollár volt. Luca Maestri pénzügyi vezető szerint várhatóan "alacsony egy számjegyű" növekedést fognak tapasztalni a következő negyedévben. Angelo Zino elemző szerint Kína jobb teljesítményt nyújtott mint várták és több kedvező esemény is várható, amely javíthatja a befektetői hangulatot.