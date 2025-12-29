A részvénypiac forgalma 9,8 milliárd forintot tett ki, a vezető papírok vegyes mozgást mutattak a december 23-i záróárakhoz képest.
Vegyes kép, de van ok az optimizmusra: erősödött a forint hétfőn
Kismértékben erősödött a forint hétfőn a főbb devizákkal szemben a bankközi devizapiacon a reggeli jegyzésekhez képest.
Este hat órára az euró árfolyama 386,27 forintra csökkent a reggeli 387,29 forintról. A dollár jegyzése 328,52 forinton állt a korábbi 328,87 forint után, míg a svájci frank árfolyama 415,88 forintra mérséklődött 416,79-ről.
December elejéhez viszonyítva vegyes képet mutat a forint teljesítménye. Az euróval szemben 1,2 százalékkal, a dollárral szemben 1,6 százalékkal gyengébben áll, miközben a svájci frankkal szemben 0,2 százalékos erősödés látható.
Éves összevetésben továbbra is jelentős az erősödés. A forint az év eleje óta 6,1 százalékkal drágult az euróval, 17,4 százalékkal a dollárral és 5,1 százalékkal a svájci frankkal szemben.
Vállalatvezetők, közgazdászok, tudósok és közéleti szereplők adtak éles, sokszor meglepően őszinte képet 2025-ben a magyar valóságról a Pénzcentrumnak.
Enyhe emelkedéssel indulhat a hétfői kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője szerint.
Magyarország a jogállamisági viták következtében a kohéziós források harmadától és a helyreállítási alap forrásainak szinte egészétől el van zárva.
Több, a kis- és középvállalkozásnak fontos adóügyi határidő jár le december 31-én.
Olcsó energia, munkaerő, biztonság és exportpiacok: mind eltűntek. Kérdés, mire építhet Németország a következő évtizedben.
Komoly piaci törések, karácsonyi témák és nagyívű interjúk jellemezték az elmúlt hetet a Pénzcentrumon.
A kínai lítiumakkumulátor-ipar jelentős kihívásokkal néz szembe 2026 elején a hazai elektromosautó-piac gyengülése és az exportnövekedés lassulása miatt.
A forint kiemelkedő teljesítményt nyújtott 2025-ben, az euróval szemben több mint tíz éve, a dollárral szemben pedig még régebben nem látott mértékben erősödött.
Az Európai Unió 2026-os költségvetésének végleges formája megszületett, amelyben az Európai Parlament sikeresen lobbizott a források növeléséért.
Az euró jegyzése a reggeli 1,1786 dollárról 1,1765 dollárra változott.
Varga Mihály jegybankelnök szerdán délután Facebook-oldalán három célról írt, melyeket hivatalba lépésekor tűztek ki, és amelyeket szerinte teljesítettek.
A forint jelentősen gyengült a munkaszüneti napon, az illikvid devizapiaci kereskedésben, miközben a nemzetközi tőkepiacokon optimista hangulat uralkodott.
Javította Bulgária minősítési országplafonját a Moody’s Ratings.
A Gazprom tárgyalásokat folytat a magyar Mol vállalattal a szerbiai NIS olajvállalatban meglévő többségi részesedésének lehetséges eladásáról.
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentette, hogy a 13. havi nyugdíj mellett februártól megkezdik a 14. havi nyugdíj fokozatos bevezetését is.
A Solarpro Holding rekordméretű napenergia-beruházást valósít meg Heves megyében.
Tóth Zoltánt, az E.ON EIS (Energy Infrastructure Solutions) megoldásértékesítési osztályvezetőjét kérdeztük.
