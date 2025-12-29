Vegyes kép, de van ok az optimizmusra: erősödött a forint hétfőn

Kismértékben erősödött a forint hétfőn a főbb devizákkal szemben a bankközi devizapiacon a reggeli jegyzésekhez képest.

Este hat órára az euró árfolyama 386,27 forintra csökkent a reggeli 387,29 forintról. A dollár jegyzése 328,52 forinton állt a korábbi 328,87 forint után, míg a svájci frank árfolyama 415,88 forintra mérséklődött 416,79-ről.

December elejéhez viszonyítva vegyes képet mutat a forint teljesítménye. Az euróval szemben 1,2 százalékkal, a dollárral szemben 1,6 százalékkal gyengébben áll, miközben a svájci frankkal szemben 0,2 százalékos erősödés látható.

Éves összevetésben továbbra is jelentős az erősödés. A forint az év eleje óta 6,1 százalékkal drágult az euróval, 17,4 százalékkal a dollárral és 5,1 százalékkal a svájci frankkal szemben.