Megint terjed a kamu SMS: így élnek vissza a csalók a Netflix nevével

Ismét bombázzák a magyar előfizetőket a csalók kamu SMS-ekkel a Netflix nevében. Novemberben már jópáran kaptak álcázott szöveges üzenetet a streamingszolgáltatótól, melyben arról tájékoztatják az áldozatokat, hogy baj van az előfizetésükkel. Ha ilyen SMS érkezne, semmiképp se kattintsunk a linkre: legjobb, ha azonnal töröljük az értesítést.

Nem akarnak kimenni a divatból az SMS-csalások, a technológia fejlődésével és terjedésével újabb és újabb módszert találnak ki a tolvajok. Míg a koronavírus járvány óta megszaporodott online rendelések folyományaként futárszolgálatos SMS-nek álcázott üzenetekkel operáltak, most a Netflix nevében küldözgetnek linkeket. Az újfajta módszer először novemberben bukkant fel, most azonban újabb szöveges üzenetet kaphattak az előfizetők.

A helyesírási hibákkal is tarkított szöveg szerint a Netflix-előfizetésével van gond, mondván "elutasították a befizetést", ezért felfüggeszthetik a fiókot. Az sms-ben is szereplő oldalt a Chrome böngésző már veszélyesnek bélyegzi, és egyből nem is engedi megjeleníteni - ítuk korábban. Az sms egy olyan mobilszámról érkezik, amelyet már számos alkalommal jelentettek különböző telefonszámokat listázó oldalakon a felhasználók "veszélyes" számként. Ezért érdemes résen lenni, hiszen az utóbbi időben egyre több bejelentés érkezik ismét csaló SMS-ekről, melyek bankok, futárcégek nevében küldözgetnek veszélyes linkeket.