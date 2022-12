Megváltozik a Netflix, HBO Max és a Disney+ is: minden előfizetőt érint, erre készülj 2023-ban

Az elmúlt egy évben a feje tetejére állt az egész streaming piac: Magyarországra új csatornák érkeztek és indultak el, miközben több, már régóta ismert streaming oldal teljesen átalakult. Ez azonban még csak a kezdet, hiszen az elkövetkezendő hónapokban is hatalmas változások fognak történni. Többek között növekszik a választék, de lesz olyan oldal is, ami drágább lesz, vagy egyenesen reklámokat kell néznünk a filmezés közben. Összeszedtük azt, hogy mi fog megváltozni a Netflix, HBO Max és a Disney+ háza táján az elkövetkezendő hónapokban, és eláruljuk milyen új streaming csatorna érkezik 2023-ban Magyarországra.

Az elmúlt egy évben hatalmas változások történtek a streaming szolgáltatóknál: többek között megérkezett Magyarországra a Disney+, az HBO Go-ból HBO Max lett, miközben a Netflixnek az uralma világszerte megrengett. Bár a Netflix számít továbbra is a legnépszerűbb streaming szolgáltatónak hazánkban, de egyre többen próbálják elvenni tőle ezt a koronát, hiszen már februártól új csatorna érkezik Magyarországra. Az év vége alkalmából pedig a Pénzcentrum összeszedte, hogy mi is történt pontosan az elmúlt hónapokban, és annak is utánajártunk, hogy mi fog történni jövőre.

Berobbant Magyarországra az HBO Max és a Disney+

2022. a nagy bejelentések éve volt a streaming piacon: az év elején megtudtuk, hogy az HBO Go májustól HBO Max lesz, ami temérdek előnnyel jár. Többek között a kínálat is a sokszorosa lett az eddig megszokottnak, illetve május óta a Netflixhez hasonlóan már le tudunk tölteni filmeket, így offline is tudjuk őket nézni. A bevezető akció keretében a szolgáltatás azoknak, akik ezalatt fizettek elő, vagy az HBO Go-ról váltottak, mindössze 1590 forintba kerül a mai napig. Azonban akik csak később akartak élni a lehetőséggel azok is jóval kevesebbet fizetnek, mint a Netflix esetében. A szolgáltatás ugyanis 2390 forint, illetve lehet választani éves előfizetést is, 18990 forintért, ami 33 százalékos kedvezményt jelent összességében.

A januárban jelentették be, hogy a Netflix, az HBO Max és az Amazon Prime után pedig megérkezik június 14-én Magyarországra a régóta várt Disney+ is. A Disney+, avagy Disney Plus az amerikai The Walt Disney Company streaming szolgáltatása, ami 2019. november 12-én indult.

Így az idei évtől 42 új országban vált elérhetővé a Disney+, köztük Magyarországon és számos más kisebb európai országban is. A szolgáltatás ára körülbelül az HBO Max-éval azonos, hiszen 2490 forintba kerül havonta, és szintén van lehetőség éves előfizetésre: ebben az esetben 24900 forintot kell egyben kifizetni, ami 15 százalék kedvezményt jelent. A Diesny+-on pedig hatalmas a választék. A csomagban ugyanis megkapjuk a Marvel, a Pixar, StarWars, a National Geographic és a Star összes műsorát a Disney filmjein kívül.

November 16-án indult a legutóbbi streaming szolgáltató, ami nem más, mint az RTL+, ahol havi 1990 forintért cserébe nemcsak az RTL csatornák műsorai elérhetőek, de a külön ide készített műsorok is, mint a Zambó Jimmy életéről készült sorozat is, ráadásul reklámmentesen. A platformon egyébként három különböző szint szerepel, melyek közül az RTL Most eddig regisztrált felhasználói az RTL+ Light, az RTL Most+ felhasználói pedig RTL+ Active néven találják meg a tartalmakat, külön díj fizetése nélkül.

Átalakult a Netflix és az HBO Max is

Június közepén, mindössze pár nappal a Disney+ európai debütálása után jött a hír, hogy a Netflix már koránt sem teljesít nézettségileg olyan jól, mint a pandémia során. Éppen ezért a streaming óriás kénytelen volt átgondolni az üzleti modelljét, és teljesen valószínűtlenné vált, hogy megtartja azt a bevett szokását, miszerint a népszerű sorozatai esetében egy adott évadot egyben publikáljanak. Ez a modell ugyanis lehetőséget teremtett arra, hogy a felhasználók havonta ki-be lépkedjenek az oldal ügyféltáborába, ami üzletileg előnytelen.

Az új rendszert pedig azóta már be is vezették: a csatorna legújabb sorozatai már egytől egyik így jelennek meg, kezdve a Netflix zászlós hajójával, a Stranger Things-szel.

Azonban nem csak a magyarok kedvenc streaming csatornája volt kénytelen átgondolni a működési elvét a nyár első hónapjában. Június folyamán ugyanis a szemfülesek észrevehették, hogy az HBO Max-ról elkezdtek eltűnni a magyar gyártmányú sorozatok. Az első áldozat a nem rég bemutatott A besúgó volt, amit szorosan követett az Aranyélet harmadik évada is. Egy ideig azt hihettük, hogy egy technikai bakiról beszélünk, azonban hamar kiderült, hogy az ok az HBO Max és a Discovery+ összeolvadásának előkészítése. Nyáron történt ugyanis a két platform elemzése, és a végső szolgáltatásnak a kialakítása. Ennek a folyamatnak a része volt, hogy egyes tartalmak lekerültek a felületről, és több, külföldi sorozatnak is leállították a gyártását az idén.

Azonban nem csak a Netflix és az HBO Max változtatott az üzletpolitikáján a nyár folyamán. Bár hazánkba még nem ért el az áremelés, de 2022. december 8. óta az amerikai piacon az eddigi havi 8 dollár (körülbelül 3000 forint) helyett már 11 dollárt (megközelítőleg 4200 forintot) kell fizetni a Disney+-ért. A hírek szerint továbbra is elérhető az olcsóbb csomag, azonban aki ezt választja, az képtelen reklámokat nézni egyúttal. Viszont nem a Disney az egyetlen, ami emelt az árain és bevezette a piacra a reklámokat.

Ez várható jövőre a streaming piacon

Októberben röppent föl a hír, miszerint új előfizetői csomagot fog bevezetni a Netflix. A reklámokat is tartalmazó előfizetés összesen 12 országban, köztük az Egyesült Királyságban, az Egyesült Államokban, Kanadában és Ausztráliában indult el idén novemberben, Netflix Basic with Ads néven. Lényege, hogy kevesebbe kerül, mint a korábbi legegyszerűbb Netflix-előfizetés, azonban vannak benne reklámok is. Ezzel párhuzamosan a szolgáltató bejelentette a jelszómegosztás visszaszorítását célzó lépéseit is, amiknek értelmében az előfizetések tulajdonosainak fel fognak ajánlani egy valamivel drágább előfizetési lehetőséget, ahol alszámlákat lehet létrehozni, így mások is tudják trükközés nélkül használni a Netflixet.

Rossz hír szintén, hogy a nézők elköszönhetnek az HBO Max-tól 2023 nyarán. Már fent említettük korábban, hogy összeolvad az HBO Max és a Discovery Plus. David Zaslav a Warner Bros Discovery vezérigazgatója elmondta korábban, hogy bár az HBO Max versenyképes funkciókkal rendelkezik, de voltak és vannak teljesítménybeli és felhasználói problémák egyaránt. Ezzel ellentétben a Discovery Plus sokkal jobb megoldásokkal rendelkezik, így ez fog az új streamingplatform alapjául szolgálni.

Azonban jó dolgok is fognak történni jövőre, ugyanis a tervek szerint 2023 első negyedévében (várhatóan februárban, de pontos dátum még nincs) megérkezik hazánkba a Paramount és az Universal közös streamingszolgáltatása, a SkyShowtime. A szolgáltatás kínálatában nem csak a Paramount Pictures és az Universal Pictures legújabb mozifilmjei lesznek megtalálhatóak, mint a Top Gun, de a Nickelodeon, a DreamWorks Animation, a Paramount+, a SHOWTIME®, a Sky Studios és a Peacock kínálatából is szemezgethetünk majd a közeljövőben.

Ezeket a sorozatokat vártuk a legjobban az idén

2022 egyértelműen a sorozatok éve volt. Kijött a Stranger Things 4. évada, miközben idén jelent meg a régóta várt A Gyűrű Szövetsége és a Sárkányok háza is. Ezek azonban nem két fillérből készültek, sőt már-már rekordokat döntögettek. Összeszedtük most 2022 legdrágább és legjobban várt sorozatait, amiket még koránt sincs késő bepótolni.

A korona (The Crown): 13 millió dollár epizódonként

A korona a Netflix egyik sajátgyártású sorozata, ami 2016-tól fut a csatornán és jelenleg az 5. évadot várjuk, aminek november 9-én lesz a premierje. Nem meglepő azonban, hogy egy ilyen kaliberű sorozatnak a költségei is magasak, hiszen egy korabeli drámáról beszélünk, ami végig kiséri II. Erzsébet uralkodását a kezdetektől. Költeni kell ugyanis történelmileg pontos díszletekre, jelmezekre, miközben gondoskodni kell a megfelelő sminkről és hajról is minden epizódban. Nem utolsó sorban pedig olyan színészeket kell találni, akik megfelelően meg tudják formálni a történelmi karaktereket, és lehetőleg még hasonlítanak is rá. Esetünkben pedig 1-2 évadonként a teljes színészgárda cseréjével is számolni kell. A Korona költségvetése epizódonként 13 millió dollár (körülbelül 5 és fél milliárd forint) volt a hírek szerint.

Sárkányok háza (House of Dragon): 20 millió dollár epizódonként

A Trónok harca előzménysorozata megdöntötte az HBO eddigi nézettségi rekordját, hiszen közel 10 millióan követik nyomon a Targaryenek történetét. A Sárkányok háza körülbelül két évszázaddal játszódik korábban az eredeti sorozatnál és a Targaryen-ház történetét mutatja be, azon belül is azt a szakaszt, ami a sárkányok eltűnéséhez és egy polgárháborúhoz vezetett.

A rengeteg CGI sárkány és a forgatási helyszínek pedig ebben az esetben se kerültek kevesebbe: epizódonként 20 millió dollárt (kicsit kevesebb mint 8 és fél milliárd forint) költöttek arra, hogy kijavítsák az előző évadzáró hatalmas bukását.

Amazon: Ügyvéd (She-Hulk: Attorney at Law): 25 millió dollár epizódonként

A Marvel a 21. század legnépszerűbb filmes franchise-át építette fel, amire egy percig nem sajnálta a pénzt. A Bosszúállók: Végjáték 400 millió dollárjába került a cégnek és szemmel láthatóan nem kívánja megkurtítani a költségvetését, hiszen a sorozataiba is dollárszázmilliókat öl bele. A Disney+ ugyanis 2019-es indulása óta minden Marvel sorozat esetében (mint a WandaVízió, a Loki vagy a Sólyomszem, vagy éppen az Amazon) 25 millió dollárt (megközelítőleg 10 milliárd forint) költött epizódonként.

Stranger Things: 30 millió dollár epizódonként

A Netflix egyik legsikeresebb sorozata a Stranger Things, aminek most készül az 5., záró évada. A sorozat egy kisvárosi meséből egy sötét, akciódús horror sci-fivé nőtte ki magát az évek során tele titkos kormányzati létesítményekkel és orosz összeesküvésekkel. Mindezt úgy, hogy közben remekül bemutatja a kiskamaszok és kamaszok problémáit.

A negyedik évad pedig jóval ambiciózusabbra sikeredett, mint az eddigiek, ami a költségvetésen is meglátszik: 30 millió dollárba (kicsit több mint 12 és fél milliárd forint) került epizódonként. Ennek oka, hogy a negyedik évad nagy része Hawkinson kívül játszódik, ráadásul sokkal látványosabb és nagyobb akciójelenetekkel is találkozhatunk, miközben az epizódok hossza is megnőtt, hiszen a megszokott 45-60 perc helyett sokszor 90 perc hosszúak is voltak.

A Gyűrűk Ura: A hatalom gyűrűi (The Lord of the Rings: Rings od Power): 58 millió dollár epizódonként

Epizódonként 58 millió dollárral (körülbelül 25 milliárd forint), azaz összesen 465 millió dolláros költségvetésével, az Amazon Prime A Gyűrűk Ura: A hatalom gyűrűi című filmje a valaha elkészült legdrágább sorozat lett a világon, ami bőven meghaladja az eredeti trilógia 281 millió dolláros költségvetését. A költségvetés pedig ebben az esetben is érthető, hiszen Pazar díszletek és jelmezek segítségével keltették életre többek között a Kazad-dűm földalatti katakombáit és Tolkien jól ismert világát.