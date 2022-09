Meglepő titkok derültek ki II. Erzsébet királynő életéről: a Netflix és az HBO Max hozta napvilágra

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Tegnap, szeptember 8-án 96 évesen elhunyt az angol királynő, II. Erzsébet. Ennek az eseménynek kapcsán most összeszedtük azokat, a Magyarországon is elérhető filmeket, sorozatokat, dokumentumfilmeket a Netflixről és HBO Maxról, amik II. Erzsébet kalandos életét mutatják be. Ráadásnak pedig hoztunk még egy meglepetés filmet is.

II. Erzsébet 1926-ban született Londonban, majd apja halála után lépett a trónra 1952. februárjában és összesen 70 éven keresztül uralkodott. Az angol királynő így a 20. század jelentős történelmi eseményeit átélte, összesen 14 miniszterelnököt nevezett ki uralkodása alatt, egyszer pedig egy kétségbeesett munkás bemászott a hálószobájába, hogy beszélgessen vele. Halálával egy történelmi korszak zárult le. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Erzsébet volt az első, akinek a televízió közvetítette az esküvőjét Fülöppel és aki fiának végül a válást javasolta. Ezen felül megszállottja volt a corgieknak (egy évvel ezelőtt hunyt el az utolsó kutyája, egy keverék), imádott vadászni és autót szerelni. Most olyan filmeket, sorozatokat és dokumentumfilmeket szedtünk össze, amik alaposan körül járták a királynő kalandos életét, és amivel talán – már amennyire ez lehetséges – kicsit jobban megismerjük a 20. század egyik legjelentősebb uralkodóját. Mutatjuk mit érdemes megnézni a Netflixen és az HBO Maxon! The Crown (A korona)

Netflix A Korona 2016-ban indult, és eddig 4 évad jelent meg. A sorozat az angol királyi család életét mutatja be, egészen Erzsébet és Fülöp esküvőjétől Diana és Károly házasságáig (már készül a hírek szerint a következő, ötödik évad is). A sorozat nem csak a jelentős történelmi eseményeket mutatja be, hanem a családnak a mindennapjaiba is betekintést enged. Érdekessége, hogy 1-2 évadonként lecserélik a teljes színészi gárdát, így pár évente mindig más alakíthatja az angol királynőt. The Majestic Life of Queen Elizabeth II.

Netflix A Netflix dokumentumfilmje II. Erzsébet életét öleli fel a gyermekkorától kezdve. A mindössze másfél órás filmben korai felvételeket láthatunk, amiknek segítségével nyomon követhetjük, hogy hogyan vált II. Erzsébet uralkodóvá, majd hogyan vészelte át a 20. századot a családi viszályoktól kezdve egészen a történelmi eseményeken át. The Queen (A királynő)

HBO Max A 2006-os filmet összesen 6 Oscar-díjra jelölték, amiből Helen Mirren végül hazavitte a legjobb női főszereplőnek járó díjat, a királynő szerepéért. A film azt a pár napot öleli fel, amikor Diana hercegné halálos autóbalesetet szenvedett, II. Erzsébetnek pedig nem csak a családját kellett összetartania, de a nép elé is ki kellett állnia. The Royal House of Windsor

Netflix A következő dokumentumfilmünk nem csak II. Erzsébetről szól, de a királynő – ahogyan a legtöbbször – megkerülhetetlen: a sorozat ugyanis a Windsor ház elmúlt 100 évét öleli fel. Akit érdekel a szakértőkkel és korai videókkal, fotókkal tűzdelt sorozat, annak viszont sietnie kell: szeptember 29-én leveszik ugyanis a Netflix műsoráról. LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 15 millió forintot, 20 éves futamidőre, már 6 százalékos THM-el, és havi 106 085 forintos törlesztővel fel lehet venni a Raiffeisen Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,42% a THM; a K&H Banknál 6,43%; az Erste Banknál 6,67%, a MagNet Banknál pedig 6,8%; míg az UniCredit Banknál 6,9%-os THM-mel kalkulálhatunk. Érdemes még megnézni a Sopron Bank, a Takarékbank, és természetesen a többi magyar hitelintézet konstrukcióját is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x) Princes of The Palace

Netflix Ebben a dokumentumfilmben II. Erzsébet, mint anya, nagymama majd későbbiekben dédnagymama jelenik meg, ugyanis a film Anglia hercegeinek, leendő trónörököseinek életét mutatja be Fülöptől egészen György hercegik. A királynő pedig mindegyikőjük életében jelentős szerepet töltött be, így egy tejesen másik szemszögből leshetünk be Erzsébet életébe. +1: The Queen’s Corgi (A királynő kutyája)

Netflix Ha II. Erzsébetről beszélünk, akkor nem lehet kikerülni a corgikat, amikért rajongott az angol királynő. Ez a mese az egyik királyi kutyáról szól, de még Donald Trump is megjelenik benne.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK