Pofátlanság: 570 forintért váltja a dollárt az Apple, így lesz itthon 569 990 az iPhone 14 Pro

Azt hiszed, hogy téged nem érint, hogy 400 forint az euró, mert csak forinttal fizetsz? Nagyobbat nem is tévedhetnél: az új iPhone 14 Pro árazásából is tisztán látható, hogy a magyar vásárlók most duplán a rövidebbet húzzák. Ennek oka egyfelől az euró-dollár paritás, de az sem segít sokat, hogy a magyar áfa Európa-bajnok. Mutatjuk, hogy lehet, hogy az Apple ma már 570 forintért váltja át a dollárt: nem túl fényes a kép...

Címlapkép: Getty Images

