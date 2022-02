Az NFT után ez lehet az új dili: nagy dobás vagy csúnya bukás a metaverzum ingatlanpiaca?

A tech világot az elmúlt időszakban folyamatos izgalomban tartotta a metaverzum, ami lényegében a világunk digitális változata. De vajon miért éri meg annyiért vásárolni a metaverzumban egy házat, mint amennyiért egy ténylegeset is meg tudunk venni? Annak jártunk utána, hogy vajon mi lehet a vége a ma még csak gyerekcipőben járó őrületnek.

Először is érdemes tisztázni, hogy mi is pontosan az NFT, azaz a non-fungible token, ami hazánkban annyira új fogalom, hogy még egységes magyar neve sincsen: legtöbbször helyettesítő tokennek vagy nem helyettesíthető érmének, esetleg zsetonnak nevezik. Ahogyan azt már korábban megírtuk a szokatlan név az eszköz megkülönböztető tulajdonságára utal: a kriptovilág más tokenjeivel, érméivel ellentétben az NFT egyedi, nem helyettesíthető vagy becserélhető.

Míg a bitcoin vagy bármilyen más bankjegy mindenkor behelyettesíthető egy másik hasonló bankjeggyel, addig az NFT-ből mindössze egyetlen egy van és nem helyettesíthető egy másik NFT-vel sem. Az NFT a blokkláncon tárolt, egy eredetileg digitális eszköz tulajdonjogának igazolására szolgáló virtuális okmány. Az NFT megjelenését az tette lehetővé, hogy az Ethereum nevű, nyílt forráskódon alapuló hálózaton bevezették az örökölhető ún. „okos szerződéseket”, melyek révén követhetővé és átruházhatóvá vált a digitális és később már bizonyos fizikai tárgyak, eszközök tulajdonjoga is. A blokkláncon tárolják ezeket a tulajdonjogi igazolásokat. Emiatt az érintett személyek és vállalatok a föld bármely pontján megbízható igazolást szerezhetnek az adott eszköz tulajdonjogáról. Ez elemi feltétele annak, hogy az NFT-kkel történő kereskedés elindulhasson.

Metaverzum, az új világ

Az elmúlt évtizedekben számos ígéretes virtuális-és kiterjesztett valóság (VR/AR) alapú megoldás született, és folyamatosan kísérleteznek olyan cégek ennek a kiterjesztésével, mint a Facebook, vagy a Microsoft. Ennek a koncepciónak az alapja, hogy átjárható univerzumokat képeznek, amelyek idővel összeolvadnak majd. Így jöhet létre egy hatalmas, kollektív virtuális tér, azaz egy vadiúj univerzum.

Magát a virtuális valóságot jelenleg leginkább a játékvilág használja, de már itt is lehetséges sokszor a virtuális föld, ingatlan, ruha, vagy akár állatok vásárlása. Első lépésként létrehozhatjuk majd magunkat, azaz a virtuális énünket, aki lehet akár pont olyan mint mi, de akár szabadon is engedhetjük a fantáziánkat és bármilyen karakter bőrébe belebújhatunk. Ezután csatlakozhatunk is az általunk kiválasztott virtuális valósághoz, ahol láthatunk mindent és mindenkit az univerzumban. Ahogyan ők is minket.

Ezek még egészen kezdetlegesek, nem véletlenül találkozni mostanában olyan mémekkel, ahol csak egy lebegő felsőtest látható. De ez a technika idővel át fog alakulni: bármit megtehetünk benne amit a valóságban is. A metaverzumnak már léteznek a saját fizetőeszközei, amikről fenti videóból többet is megtudhatunk. De idővel nem csak lebegő testek és kriptovaluta fog ehhez a világhoz kapcsolódni, hanem lesznek saját törvényei, állást kereshetünk, ingatlant vásárolhatunk rajta keresztül, moziba mehetünk. Azaz bármit megtehetünk amit a való világban is.

Mindent vagy semmit: a metaverzum ingatlanpiaca

Ha mostanában találkoztál láb nélküli, lebegő torzókkal a virtuális kirándulásaid során, akkor nagy valószínűséggel téged is beszippantott a metaverzum, ami az utóbbi idők legnagyobb dobása volt a tech világában. Arról már korábban beszámoltunk, hogy a Facebook már megnyitotta a kapuit, de vele párhuzamosan a Horizon Worlds és a Microsoft is tervezi, hogy beszáll a metaverzumban. A fentiek mellett pedig kisebb cégek is elkezdtek mozgolódni és saját platformokat vásárolni a metaverzumban. Ilyen a Sandbox is, aminek a „földjein” cégek és magánszemélyek tudnak telket, azaz lényegében NFT-ket vásárolni, ahova például játékokat tudnak feltölteni.

Ez persze nem egy olcsó vállalkozás, hiszen a Sandbox egyes feltöltéseit 80 ezer dollár, azaz közel 25 millió forintértékben árulja, számolt be a DailyMail cikkében. Itt vásárolt magának földeket az ingatlankereskedéssel foglalkozó MoveStreets, akiknek a célja, hogy ezeket a helyeket a jövőben arra használják, hogy a való világban áruljanak ingatlanokat. Bár sokan azt állítják, hogy ezeknek a tokeneknek a felvásárlása csak egy ügyes marketingfogás a cégek részéről, ezzel Adam Kamani, a MoveStreets vezérigazgatója közel sem ért egyet. Szerinte ugyanis még nagyon korai megmondani, hogy mi lesz ennek az új őrületnek a vége, de bízik abban, hogy végül a virtuális világ magával ragadja az embereket, és olyan házvásárlási élményt tesz lehetővé, amiről sose álmodtunk még.

Hiszünk abban, hogy a metaverzum a következő fontos lépés lesz a technika világának alakulásában, ezért is döntöttünk úgy, hogy létrehozunk egy üzletet a Sandbocban. Ezzel megalapozhatjuk a jövőt, és bővíthetjük a kínálatunkat is.

– hangsúlyozta a cég.

Egy ideje persze már rég elmehetünk online házbejárásra, így felmerül a kérdés, hogy ez miért is más, mintha egy kamera segítségével megnéznénk az ingatlant ami iránt érdeklődünk, mielőtt személyesen is odalátogatunk. Hiszen egy lakás vásárlásánál elengedhetetlen a személyes jelenlét, és ezt a cég se szeretné kiiktatni. A kérdésre sajnos nem lehet még pontos választ adni, hiszen a metaverzum kezdetlegessége miatt még maga a MoveStreets se biztos abban, hogy hogyan is javíthatná a jelenlegi élményt. Sajnos arra nem kapunk még egy ideig választ, hogy bejön-e a cégeknek a számítása, és megéri-e NFT-be fektetni, de ha ilyen tempóban folytatódnak a fejlesztések és a felvásárlások nemsokára erre is fényderül.