Kimondták a szakértők: ez lehet Budapest nagy esélye, hogy komoly tényezővé váljon Európában

A CBRE legfrissebb globális riportja szerint a világ nagyvárosai között éleződik a verseny a technológiai tehetségekért, különösen a mesterséges intelligencia (AI) és szoftvermérnöki területeken. A vállalat „Global Tech Talent 2025” jelentése alapján Budapest egyelőre még nem tartozik a legnagyobb tech-központok közé, de versenyképes bérszintje és szilárd oktatási alapjai miatt továbbra is vonzó célpont lehet a nemzetközi szereplők számára.

A mesterséges intelligencia és az adatvezérelt technológiák iránti kereslet szinte fékezhetetlenül növekedik az egész világon. A globális verseny éllovasai – Bangalore, Austin vagy Toronto – már több mint félmilliós tech-munkaerővel rendelkezik. A tehetségek megszerzésében azok a városok kerülnek előnybe, amelyek versenyképes béreket, kiemelkedő életszínvonalat, valamint támogató és innovatív munkakörnyezetet biztosítanak.

Budapest: kis piac, komoly potenciállal

Budapest jelenleg a 100 ezer fő alatti technológiai munkaerőt foglalkoztató városok közé tartozik, olyan metropoliszokkal egy sorban, mint például Bukarest, Zágráb vagy Lisszabon. A magyar főváros ugyanakkor kedvező bérköltségekkel rendelkezik, ami különösen igaz a szoftvermérnöki területre: a CBRE adatai szerint Budapesten a tech-bérek az egyik legversenyképesebbek Európában.

A vonzó bérszínvonal ellenére a tehetségek megtartása komoly kihívást jelent. Budapest esetében a tech-munkavállalók átlagosan bérük 30%-át költik lakhatásra, ez a legmagasabb arány a CBRE által vizsgált 75 város közül. Emellett a munkaképes korú népesség 2023–2024 között 0,7%-kal csökkent, ami hosszú távon visszavetheti a Duna-parti város szektorban betöltött szerepét.

Regionális perspektíva: Prága és Varsó előnyben, Bukarest hasonló helyzetben

A közép-kelet-európai fővárosok közül Varsóban már több mint 150 ezer IT- és tech-szakember dolgozik, Prága pedig a közel 100 ezer fős tartományban mozog. Bukarest Budapesthez hasonló pozícióban van, azonban a bér- és lakhatási viszonyok kiegyensúlyozottabbak. A magyar főváros legfőbb előnye a nyelvtudás, az erős műszaki felsőoktatás és a kedvező bérkörnyezet lehet, amennyiben javulnak a megélhetési feltételek.

„Budapestnek a szomszédos fővárosokhoz hasonlóan számos előnye van az IT vállalatokért folytatott globális versenyben: a képzett és (relatíve) olcsó munkaerő, az erős mérnöki-informatikai képzés és a – nemzetközi viszonyításban – alacsony irodai költségek. Ugyanakkor a demográfiai folyamatok nem a legkedvezőbbek, és a megélhetés költsége a hazai fizetésekhez mérten rendkívüli módon emelkedett a közép-kelet-európai régióban, szemben az Európán kívüli versenytársakkal” – mondta el Borbély Gábor, a CBRE Közép-Kelet-Európa és Magyarország piacelemzési igazgatója”.