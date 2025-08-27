2025. augusztus 27. szerda Gáspár
25 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest és a Duna panorámája a Gellért-hegyi kilátóból szürkületkor
Tech

Kimondták a szakértők: ez lehet Budapest nagy esélye, hogy komoly tényezővé váljon Európában

Pénzcentrum
2025. augusztus 27. 15:33

A CBRE legfrissebb globális riportja szerint a világ nagyvárosai között éleződik a verseny a technológiai tehetségekért, különösen a mesterséges intelligencia (AI) és szoftvermérnöki területeken. A vállalat „Global Tech Talent 2025” jelentése alapján Budapest egyelőre még nem tartozik a legnagyobb tech-központok közé, de versenyképes bérszintje és szilárd oktatási alapjai miatt továbbra is vonzó célpont lehet a nemzetközi szereplők számára.

A mesterséges intelligencia és az adatvezérelt technológiák iránti kereslet szinte fékezhetetlenül növekedik az egész világon. A globális verseny éllovasai – Bangalore, Austin vagy Toronto – már több mint félmilliós tech-munkaerővel rendelkezik. A tehetségek megszerzésében azok a városok kerülnek előnybe, amelyek versenyképes béreket, kiemelkedő életszínvonalat, valamint támogató és innovatív munkakörnyezetet biztosítanak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Budapest: kis piac, komoly potenciállal

Budapest jelenleg a 100 ezer fő alatti technológiai munkaerőt foglalkoztató városok közé tartozik, olyan metropoliszokkal egy sorban, mint például Bukarest, Zágráb vagy Lisszabon. A magyar főváros ugyanakkor kedvező bérköltségekkel rendelkezik, ami különösen igaz a szoftvermérnöki területre: a CBRE adatai szerint Budapesten a tech-bérek az egyik legversenyképesebbek Európában.

A vonzó bérszínvonal ellenére a tehetségek megtartása komoly kihívást jelent. Budapest esetében a tech-munkavállalók átlagosan bérük 30%-át költik lakhatásra, ez a legmagasabb arány a CBRE által vizsgált 75 város közül. Emellett a munkaképes korú népesség 2023–2024 között 0,7%-kal csökkent, ami hosszú távon visszavetheti a Duna-parti város szektorban betöltött szerepét.

Regionális perspektíva: Prága és Varsó előnyben, Bukarest hasonló helyzetben

A közép-kelet-európai fővárosok közül Varsóban már több mint 150 ezer IT- és tech-szakember dolgozik, Prága pedig a közel 100 ezer fős tartományban mozog. Bukarest Budapesthez hasonló pozícióban van, azonban a bér- és lakhatási viszonyok kiegyensúlyozottabbak. A magyar főváros legfőbb előnye a nyelvtudás, az erős műszaki felsőoktatás és a kedvező bérkörnyezet lehet, amennyiben javulnak a megélhetési feltételek.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

„Budapestnek a szomszédos fővárosokhoz hasonlóan számos előnye van az IT vállalatokért folytatott globális versenyben: a képzett és (relatíve) olcsó munkaerő, az erős mérnöki-informatikai képzés és a – nemzetközi viszonyításban – alacsony irodai költségek. Ugyanakkor a demográfiai folyamatok nem a legkedvezőbbek, és a megélhetés költsége a hazai fizetésekhez mérten rendkívüli módon emelkedett a közép-kelet-európai régióban, szemben az Európán kívüli versenytársakkal” – mondta el Borbély Gábor, a CBRE Közép-Kelet-Európa és Magyarország piacelemzési igazgatója”.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#tech #Budapest #magyar #technológia #főváros #globális #intelligencia

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:13
16:02
15:48
15:33
15:15
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 27.
Megszólalt a Wizz Air vezére: fókuszt vált a légitársaság, ezeket a járatokat vastagon érinti
2025. augusztus 27.
Fájó hiánnyal indul a 2025/2026-os tanév: félresikerült a reform, ezt a szülők is érezni fogják
2025. augusztus 27.
Emelhetik a sebességhatárokat Magyarországon? Itt már 150-el lehet menni a pályán szeptembertől
2025. augusztus 27.
Degeszre keresik magukat Magyarország sztártanárai: a nagy pénzekhez ennyi is elég
2025. augusztus 26.
Így rabolnak ki pillanatok alatt Budapest szívében: ezek a zsiványok legnagyobb trükkjei, vigyázz velük
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 27. szerda
Gáspár
35. hét
Ajánlatunk
Tech legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Sorra ürítik le a magyarok bankszámláit: óriási a vész, ide futnak a szálak
2
2 hónapja
Fontos változás az OTP ügyfeleinek: mostantól így tudnak fizetni a bankkártyájukkal
3
2 hónapja
Vigyázz, ha ez a szám hívott, nehogy visszahívd: csalók állnak mögötte, csúnyán lehúznak
4
2 hónapja
200 millió laptop mehet hamarosan a kukába: a tiéd is köztük lehet, ha ilyen Windowst használsz
5
4 hete
Ügyfélkapu használók, figyelem! 1 napon belül elveszhet a jelszavad, ha így jelentkezel be
PÉNZÜGYI KISOKOS
Integrál önrészesedés
a bagatell-károk kiszűrésének módszere. a minimális térítendő kárösszeg meghatározásával. Ha a kár az integrál önrész alatt marad, a biztosító nem térít, ha viszont fölötte van, akkor - levonás nélkül - megfizeti az egész kárt.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 27. 16:02
Emelhetik a sebességhatárokat Magyarországon? Itt már 150-el lehet menni a pályán szeptembertől
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 27. 15:15
Roston sült kacsamáj tízezerért: megéri? Teszten a balatonmáriafürdői Port Étterem
Agrárszektor  |  2025. augusztus 27. 15:32
Óriási pusztítás az olasz földeken: súlyosak a károk