Mi az AnoTalk és hogyan használjuk? Blue AnoTalk, Brown AnoTalk

A közösségi média és az online kommunikáció egyre nagyobb térnyerésével egyetemben felbukkant az igény az online beszélgetőpartnerek, baráti és romantikus kapcsolatok keresése iránt is. Mindig találhatunk olyan oldalakat, ahol regisztráció és a személyi azonosság megadása nélkül elegyedhetünk beszédbe másokkal – ilyen oldal többek között az AnoTalk is.

Cikkünkben eláruljuk, hogy milyen oldal az AnoTalk (AnoTalk Blue, AnoTalk Brown), mire jó az AnoTalk és hogy mik az AnoTalk veszélyei. Milyen kapcsolatot keresnek az emberek az AnoTalk használatával: a párkapcsolatok, vagy az új, interneten szövődő barátságok színtere az AnoTalk? Kik az AnoTalk közösség tagjai, hogyan lehet másokkal ingyen, kötetlenül beszélgetni?

Mi az AnoTalk?

Az AnoTalk egy ingyenes, online, barát- és társkereső szolgáltatás, ahol a felhasználók anonim módon beszélgethetnek teljesen véletlenszerű alapon összepárosított személyekkel. A név megadása nem kötelező, csupán az életkor és a nem jelenik meg, önbevallásos alapon. Alapvetően az AnoTalk nem kizárólag társkereső szolgáltatás, sokan keresnek rajta a régi levelezőpartnerséghez hasonlóan barátot, társalgópartnert, és természetesen, mint minden anonim ismerkedő oldalon, futó kapcsolatokat is.

Az AnoTalk előnye a szabad online ismerkedés: ha nem szimpatikus számunkra a beszélgetőpartner, egyszerűen kiléphetünk a chatszobából, de kellemes társalgás esetén maradhatunk is és elérhetőséget cserélhetünk. Az AnoTalk lehetőséget nyújt magányos, ismerkedni vágyó embereknek a kötetlen társalgásra, külföldi felhasználók esetén akár a nyelvtanulásra is, illetve természetesen az AnoTalk közösségében lehetőségünk van új, akár maradandó baráti kapcsolatokat találni.

Az AnoTalk veszélyei

Mint minden anonim ismerkedő oldal, az AnoTalk esetében is a portál előnyei egyben a hátrányai. A felhasználók ellenőrizetlenek, így nagyszámban kiskorúak lépnek be a chatszobákba - éppen ezért nyújtanak teret az ilyen oldalak a kiskorúakkal szembeni szexuális visszaéléseknek. A szülőknek, nagykorúaknak mindenképpen azt tanácsoljuk, hogy ismertessék a közösségi médiában ellenőrizetlenül tevékenykedő gyerekekkel, hogy az ilyen alkalmazások – lévén valós személyek állnak a névtelen profilok mögött – nem csak szórakoztató szociális tevékenységek lehetnek, hanem veszélyforrásként is számolni kell velük.

Blue Anotalk, Brown Anotalk

A felhasználók felfedezhették már, hogy létezik AnoTalk Blue és AnoTalk Brown is. Alapvetően nincs nagy különbség a két oldal között: a Blue AnoTalk esetében ki lehet választani, hogy milyen korcsoporttal, férfival vagy nővel szeretnénk-e beszélgetni. A másik, a „sima” AnoTalk esetében gyakorlatilag bárki szembejöhet, kortól és nemtől függetlenül.

Hogyan ismerkedjünk online?

Az online ismerkedés az internet világában már teljesen normális, hétköznapi esemény – legyen szó a Facebookról, Instagramról, a SnapChatről, vagy a Tinderről, nap, mint nap kerülünk kapcsolatba olyan emberekkel, akiket a való életben még soha nem láttunk, mindössze egy online profil, képekkel vagy anélkül áll rendelkezésünkre. Mielőtt bármelyik oldalon baráti vagy romantikus kapcsolat keresése céljából regisztrálnánk, mindig tekintsük át annak a hátterét – regisztrációköteles-e az oldal, mennyire hitelesek a felhasználók, mennyire anonim a felület?

A másik fontos teendő, hogy mindig legyünk tisztában azzal, milyen célból használjuk az alkalmazást: csak szórakozni szeretnénk, barátokat keresünk, online beszélgetőpartnert, vagy párkapcsolatot – ha ragaszkodunk az eredeti elképzeléshez, mindenképp tisztázzuk a másik féllel, hogy mit szeretnénk. Harmadik, egyben legfontosabb tanácsunk: amennyiben nem tisztázott (például az AnoTalk felhasználók esetében) a chatszobában lévő másik profil kiléte, ne osszunk meg magunkról olyan szenzitív információkat, képeket, amelyek alapján mások beazonosíthatnak, a való életben (kéretlenül) megtalálhatnak bennünket. Mindig legyünk tisztában az online ismerkedés mellett annak a kockázataival is, különösen kiskorúkén!