Kéz a kézilabdát a kézilabdakapuba dobni készülő kézzel
Ilyen aztán nem minden nap történik a kézilabdában! Időn túli hetessel mentett pontot a magyar csapat

Pénzcentrum
2025. december 31. 12:15

A Moyra-Budaörs női kézilabdacsapata 34-34-es döntetlent játszott a Szombathellyel az NB I kedd esti mérkőzésén, miután Szekerczés Luca időn túli szabaddobásból egyenlített.

A Moyra-Budaörs női kézilabdacsapata nem tudott nyerni hazai pályán, 34-34-es döntetlent játszott a Szombathellyel az NB I kedd esti fordulójában. A mérkőzés végkimenetele drámai körülmények között alakult ki, amikor az utolsó pillanatokban megítélt szabaddobást Szekerczés Luca értékesítette, a jobb felső sarokba bombázva a labdát. Íme:

A pontosztozkodás így időn túli szabaddobással vált véglegessé, ami izgalmas befejezést hozott a találkozón.
Elhunyt Horváth Csaba

1
1 napja
Elhunyt Horváth Csaba
2
1 hete
Horrorbalesetben halt meg a focista: felesége végignézte, nem tudtak segíteni rajta
3
2 hete
Ennyi volt, 24 év után visszavonul a teniszlegenda: "Még mindig vannak álmaim..."
4
1 hete
Leesik az állad, mennyit kaszáltak a magyar tippmixkirályok 2025-ben: 8 ezerből csinált 8 milliót a legnagyobb mágus
5
2 hete
Végre kiderült, folytatja-e Milák Kristóf az úszást: barátján keresztül üzent az olimpiai bajnok
