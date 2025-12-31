Ilyen aztán nem minden nap történik a kézilabdában! Időn túli hetessel mentett pontot a magyar csapat

A Moyra-Budaörs női kézilabdacsapata 34-34-es döntetlent játszott a Szombathellyel az NB I kedd esti mérkőzésén, miután Szekerczés Luca időn túli szabaddobásból egyenlített.

A Moyra-Budaörs női kézilabdacsapata nem tudott nyerni hazai pályán, 34-34-es döntetlent játszott a Szombathellyel az NB I kedd esti fordulójában. A mérkőzés végkimenetele drámai körülmények között alakult ki, amikor az utolsó pillanatokban megítélt szabaddobást Szekerczés Luca értékesítette, a jobb felső sarokba bombázva a labdát. Íme:

A pontosztozkodás így időn túli szabaddobással vált véglegessé, ami izgalmas befejezést hozott a találkozón.