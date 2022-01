Kiderült az igazság: így hozza el a Facebook az internet új korszakát

Folytatódik a Pénzcentrum videóblogja, a CashTag: idei első adásunkban a Metaverzummal foglalkozunk. Kiderül mi a koncepció alapja, hogy hogyan működik a gyakorlatban és az is, milyen befektetési lehetőségeket nyit meg a virtuális világok rendszere. De szóba kerül az a zavarbaejtő tény is, hogy sokan már azt rebesgetik, gyakorlatilag a Metaverzum lesz az internet következő korszaka.

2022 első CashTag videójában Pitner Gábor egy olyan világot mutat be, ami még csak most kezd felvirágozni, de ha eljön a korszaka, minden eddigi ismeretünket felboríthatja az internettel kapcsolatban. A virtulás valóságról alkotott felfogásunkon felül a közösségi oldalakról, sőt a hagyományos emberi kapcsolatokról alkotott képünk is felforgathatja ez az új jelenség.

Mark Zuckerberg, a Facebook alapítója még tavaly oktoberben jelentette be, hogy a Facebook mögött álló cég új neve Meta lesz. A névváltoztatással egyidőben egy látványos prezentáció is megjelent, amiben Zuckerberg bemutatta az újításokat, amik mind-mind az általuk épített onilne, 3d-s univerzumon alapulnak. Ráadásul nem csak ők építenek ilyen univerzumokat, hanem pl a Microsoft, az Apple, a Disney és sokan mások is hasonló terveket dédelgetnek.

A Metaversum koncepció alapja, hogy átjárható univerzumokat képeznek, amelyek idővel összeolvadnak. Így jön létre egy hatalmas kollektív virtuális tér, egy vadiúj, digitális világ.

És hogy hogy működik ez a gyakorlatban? Hogy vajon milyen messze vagyunk attól, hogy a Metaverzum leuralja az internetet és mindannyiunk életét? Vajon hogyan tudunk ebből mi is hasznot szakítani? Ezekre és rengeteg egyéb kérdésre is fény derül a Cashtag legjúabb adásában.

A sorozat folytatódik! Két hét múlva jelentkezünk a következő résszel. A Pénzcentrum YouTube csatornáján pedig továbbra is megtalálhatjátok a sorozat korábbi részeit és a hamarosan érkező további epizódokat is.