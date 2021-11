Fontos változás élesedik a kormányablakokban: erre számíthat, aki ügyintézne

Az érintőképernyős önkiszolgáló ügyintézési pontok (KIOSK) egy hónapon belül üzembe lesznek állítva, és segíthetik a gyors és automatizált ügyintézést az ország kormányablakaiban és okmányirodáiban.

A KIOSK eszköz a tervek szerint hidat képez majd a személyes és elektronikus ügyintézési tér között, hiszen sorbanállás és ügyintézői beavatkozás nélkül első ütemben már 12 ügytípus lesz intézhető - idézte közleményükben Hajzer Károlyt, a Belügyminisztérium informatikai helyettes államtitkárát a tárca.

Idén 9 helyen lesz elérhető ilyen érintőképernyős oszlop, az ügytipusok között pedig szerepelni fog már a kezdetektől a személyi igazolvány, a vezetői engedély valamint az útlevél igénylése is - mondta a Trend fm-nek Hajzer Károly, aki hozzátette, hogy a KIOSK alkalmazására kisebb építészeti átalakításokat is eszközölnek majd, azért, hogy az ügyintézést lehetővé tévő oszlopok védett helyen legyenek, és ezzel együtt az iroda nyitvatartási idején túl 0-24 órában rendelkezésre álljanak az ügyfelek részére.Ezen kívül a jövőben nem csak a kormányhivatalokban szeretnék ezeket az oszlopokat telepíteni, hanem más helyekre is, mint például a postáknál.

Uzsák Katalin a területi közigazgatás működtetéséért felelős helyettes államtitkár azt is hozzátette a projekt sajtóeseményén, hogy 2022 végére mintegy 301kormányablakán és 6 okmányirodájában válik elérhetővé a KIOSK rendszer használata.