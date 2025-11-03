Tulajdoni lap lekérése ingyen és díj ellenében 2025-ben: ez az igénylés menete lépésről lépésre

Az ingatlanügyek során gyakran előfordul, hogy szükség van a tulajdoni lap vagy térképmásolat lekérésére. A közelmúltban változtak az ehhez kapcsolódó díjak, szabályok, és változott az online ügyintézés is, új elektronikus rendszert vezettek be. Cikkünkben összegyűjtöttünk minden fontos tudnivalót a tulajdoni lap lekérés és térképmásolat igénylés kapcsán: mik a lekérés módjai, milyen díjakra számíthatunk 2025-ben, és milyen fontos változások léptek életbe idén az ügyintézés kapcsán.

Mi az a tulajdoni lap és térképmásolat?

Aki már vásárolt, vagy adott el ingatlant, az jól tudja, hogy a tulajdoni lap rendkívül fontos dokumentum. Elsőként tisztázzuk, mit értünk ezek alatt: a tulajdoni lap a Földhivatal (illetve a hatályos ingatlan-nyilvántartás) által vezetett ingatlannyilvántartásban szereplő irat, amely tartalmazza az ingatlan alaptadatait (helyrajzi szám, cím, terület, besorolás), valamint a tulajdonos(ok) nevét, a tulajdonjog jogcímét, és a terheket, jogokat (pl. jelzálog, haszonélvezet). Minden fontos információt, amelyre egy adásvétel, valamint hitelügylet során szükség lehet.

A térképmásolat az ingatlan földmérési és térképészeti nyilvántartásból készített irat, mely az ingatlan fekvését, méretét, határait térképi formában mutatja be. Ezek az iratok ugyan külön szolgáltatásként is igényelhetők, de gyakran együtt szerepelnek az ingatlan-ügyintézés során (pl. adásvétel, hitelfelvétel).

Tulajdoni lap lekérése ingyen és díj ellenében 2025-ben

Sokan emlékeznek még, hogy lehetőség volt a (hiteles, e-hiteles vagy nem hiteles) tulajdoni lap és másolat lekérésére ingyenesen online. 2025-től ez a lehetőség már csak erősen korlátozottan áll rendelkezésre: már csak saját ingatlan esetében van lehetőség ingyenes lekérésre, évente két alkalommal. Jogosulatlan lekérés esetén a büntetés a díj háromszorosa.

A jelenleg érvényes díjak tekintetében a 1/2024. KTM rendelet az irányadó. A jogszabály 20. §-a szerint az (1) és (2) bekezdés szerinti díjat annak kell megfizetnie, aki a tulajdonilap-másolat szolgáltatását kéri:

(1) A tulajdoni lapról kiállított papíralapú hiteles másolatért 10 000 forint összegű díjat kell fizetni.

összegű díjat kell fizetni. (2) A tulajdoni lapról elektronikus dokumentumként szolgáltatott hiteles tulajdonilap-másolatért és az ügyleti tulajdonilap-másolatért 4800 forint díjat kell fizetni.

A 2021. évi C. törvény az ingatlan-nyilvántartásról (Inytv.) 86. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti eljárásért, vagyis (1) Az elektronikus tulajdonilap-másolat és földkönyv szolgáltatását a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv

a) az e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott szervezeteknek a nemzeti távközlési hálózaton keresztül, hozzáférési jogosultságot engedélyező határozat alapján, a vonatkozó általános szerződési feltételek adatigénylő általi elfogadását követően,

b) az a) pont alá nem tartozó nem természetes személyeknek tevékenységük ellátása céljából, hozzáférési jogosultságot engedélyező határozat alapján, a vonatkozó általános szerződési feltételek adatigénylő általi elfogadását követően, a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásaihoz történő hozzáférés lehetővé tételével, az adatlekérdezést végzők megfelelő azonosítása mellett,

4800 forint összegű díjat kell fizetni.

(5) A tulajdoni lap tartalmában történő változásokról szóló értesítés – változásfigyelő szolgáltatás – igazgatási szolgáltatási díja ingatlanonként 4000 forint évente.

Létezik továbbá földkönyvi adatszolgáltatás: az Inytv. 79. §-a szerint a földkönyv a tulajdonilap-másolaton szereplő adatoknak a földkönyv igénylője igényei szerint az ingatlanügyi hatóság által leválogatott és összeállított elektronikus dokumentuma. Földkönyvként a tulajdonilap-másolat valamennyi adata nem szolgáltatható és a földkönyv az ingatlan-nyilvántartás tartalmáról tanúsító erővel nem rendelkezik. Az Inytv. 80. §-a szerint az ingatlan-nyilvántartás tartalmából a következő földkönyvek szolgáltathatóak:

a) adat-földkönyv,

b) jogosulti adatokkal kiegészített földkönyv,

c) tulajdonosi földkönyv,

d) statisztikai földkönyv.

A 21. § szerint az Inytv. 80. § a) pontja szerinti adat-földkönyv díja ingatlanonként 240 forint, a b) pontja szerinti jogosulti adatokkal kiegészített földkönyv díja ingatlanonként 320 forint. (3) Az Inytv. 80. § c) pontja szerinti tulajdonosi földkönyv díja helyrajziszám-lista szolgáltatása esetén helyrajzi számonként 320 forint. Az Inytv. 80. § d) pontja szerinti statisztikai földkönyv díja darabszámonként vagy helyrajzi számonként 240 forint, de legfeljebb 800 000 forint.

Változások 2025-ben a tulajdoni lap lekérés díjai és folyamata terén

A 2024-es év vége inkább még az Ügyfélkapu megszűnése jelentette kihívásokról szólt, viszont ennek kivezetésével egy időben, 2025. januártól már el is indult az E-ING, vagyis az e-ingatlan-nyilvántartási rendszer. Ennek célja, hogy a földhivatali eljárások átfutási idejét csökkentsék és a működést egy modernebb struktúra bevezetésével optimalizálják. Használatához már Ügyfélkapu+ vagy DÁP regisztráció szükséges. Ez az új rendszer, melynek lakossági szolgáltatása átveszi a földhivataltól a tulajdoni lap és egyéb iratok lekérdezésének feladatát.

Ugyan az E-ING elindult januárban, még nem volt használható a lekérésekre, az átállás hosszabb időt vett igénybe. Végül 2025. szeptembertől nyílt lehetőség tulajdoni lap lekérésére E-ING rendszerében, így a korábbi földhivatali online felület már nem használható.

Érdemes tudni, hogy a földhivatalban nyilvántartott adatokról létezik egy eredeti tulajdoni lap, minden erről a dokumentumról kért papíralapú, vagy online irat csak másolat. Nem kell tehát a "másolat" szón fennakadni ügyintézés közben. Míg régebben lehetett kérni nem hiteles másolatot, mely ügyintézésre nem volt alkalmas, 2025-ben már csak hiteles változat igényelhető. Az elektronikus másolatok terén több változás is életbe lépett, ettől függetlenül a papír alapú hiteles tulajdoni lap másolat ugyanúgy elérhető szolgáltatás, mint eddig.

Az ügyintézési díjak egyébként már 2024-ben megemelkedtek 60 százalékkal, több ma érvényes díj árát akkor határozták meg. Ekkor azonban még magánszemélyek továbbra is évente kétszer ingyenesen kérhettek le elektronikus dokumentumként szolgáltatott hiteles tulajdoni lapot. Ezek a szabályok szigorodtak idén: már csak saját ingatlan esetében van lehetőség ingyenes a tulajdonilap-másolat lekérésre, és komoly büntetés jár a jogosulatlan lekérésért. Illetve 2025-től már személyesen is csak azok tekinthetik meg egy ingatlan tulajdoni lapját, akik tulajdonosként vagy jogosultként szerepelnek rajta.

A tulajdoni lap lekérés módjai

A tulajdoni lapot vagy térképmásolatot (kapcsolódó iratokat) 2025-ben három módon: online, személyesen, postai úton lehet kérni. Végigvettük, hogyan zajlanak ezek lépésről lépésre.

1. Személyesen a földhivatalban

A Földhivatali Portál szerint a körzeti földhivatalok többségében önálló ügyfélszolgálat mûködik, melynek feladata a beadványok átvétele, az ügyfelek részére történő adatszolgáltatás. A tulajdoni lap adatok szolgáltatása a hivatal belső adatátviteli hálózatán keresztül, számítógépen történik. A földhivatalok elérhetőségei ebben a listában találhatók meg, a hivatalok ügyfélfogadási ideje pedig ebben a táblázatban található meg.

Személyes ügyintézés során hiteles, papír alapú tulajdoni lap kérhető, mely drágább, mint az e-hiteles tulajdoni lap lekérés: 10 ezer forint. A térképmásolat díja pedig 5 ezer forint. Személyesen arra is van lehetőség, hogy ingyenesen megtekintsük az iratokat, és utána is dönthetünk a kikérésről. A tulajdoni lap másolat kérése formanyomtatvány kitöltésével történik. Érdemes a kérelmező űrlapot előre letölteni és kitölteni.

A hiteles másolat kiállítása iránti kérelemben fel kell tüntetni a kérelmező természetes személyazonosító adatait, a jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet nevét és a képviseletében eljáró személy természetes személyazonosító adatait. A kérelemben szereplő adatokat az ingatlanügyi hatóság a személyazonosság, illetve a képviseleti jogosultság igazolására szolgáló okmányból ellenőrzi. Az ingatlanügyi hatóság ügyfélszolgálatánál benyújtott papír alapú tulajdonilap-másolat szolgáltatása – főszabály szerint – az ügyfélfogadás során, a helyben történő díjfizetés ellenében megtörténik.

2. Postai úton

A tulajdoni lap kérése postai úton is intézhető, az ehhez szükséges formanyomtatványok a Földhivatali Portálon elérhetők. Postai úton sincs könnyebb dolga az embernek, mint személyesen: ha a kérelmező a tulajdoni lap másolat kiadása iránti kérelmét postai úton terjeszti elő, a kérelmet legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. (Legegyszerűbb két tanúval hitelesíteni.)

Továbbá ha a tulajdoni lap másolat átvétele sem személyesen történik, akkor a kérelemhez mellékelni kell a

személyazonosság igazolására szolgáló okmány közjegyző által hitelesített másolatát, illetve a képviseleti jogosultság igazolására szolgáló okirat eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolatát. Az ügyintézési határidő – főszabály szerint - sommás eljárásban nyolc nap, teljes eljárásban hatvan nap, melynél hosszabb határidőt törvény, rövidebb határidőt jogszabály állapíthat meg.

Sokan jutnak tulajdoni laphoz ügyvédjükön keresztül is, akik számára az ingatlan-ügyintézés rutineljárás, ehhez meghatalmazás szükséges.

3. Online lekérés, internetes ügyintézés (Ügyfélkapu+, DÁP segítségével)

2025. szeptember 2-tól Magyarország már nem a takarnet, földhavati rendszerből, hanem az E-ING rendszerből lehet lekérni tulajdoni lapot és egyéb iratokat. Az E-ING rendszerében ingatlanra pontos cím vagy helyrajzi szám alapján lehet keresni. A lekéréshez Ügyfélkapu+ vagy DÁP regisztráció szükséges. Az Ügyfélkapu 2025. januártól megszűnt, akinek még nincs Ügyfélkapu+ regisztrációja, ebben a cikkben részletesen megnézheti, hogyan regisztrálhat.

A belépés történhet közvetlenül az E-ING rendszerből, a magyarorszag.hu oldalon keresztül, illetve a Földhivatal Online felületéről is oda lehet navigálni az új rendszerhez. A legegyszerűbb közvetlenül az E-ING-en keresztül belépni. Ennek a lépései:

Nyisd meg a https://landing.eing.foldhivatal.hu/ oldalt és kattints a Bejelentkezés gombra a jobb felső sarokban. Jelentkezz be a DÁP vagy Ügyfélkapu+ fiókoddal. Keresd meg lejjebb a nyitóoldalon a Tovább a tulajdonilap-másolat lekérdezéshez feliratot és kattints rá. A következő felületen válaszd ki a települést, vagy fővárosi kerületet. A Kiválasztás gombbal haladhatsz tovább. Az Online földhivatali szolgáltatások menüpont alatt látható, mennyi maradt meg az évi 2 db ingyenes lekérési lehetőségből (saját ingatlan esetében!). (Aki korábban, az átállás előtt elhasználta a földhivatali rendszerben a két lehetőséget, annak ez idén az E-ING-átállás követően ismét két lehetősége van.) Itt kell kiválsztani, hogy teljes vagy szemle változatot szeretne valaki lekérni. A Keresés helyrajzi szám alapján vagy Keresés cím alapján lehetőségek közül válasszuk ki a megfelelőt és adjuk meg az adatokat. Ha itt megtaláltuk az ingatlant, akkor lekérhetjük a kapcsolódó iratot. Ha nem találjuk, ellenőrizzük, jól adtuk-e meg az adatokat. Ellenőrizzük, biztos a keresett ingatlant találtuk-e meg az Áttekintésben! Ha igen, akkor kattintsunk a letöltéshez.

Problémát jelenthet, hogy amíg korábban a földhivatali rendszerből letöltött másolaton szerepelt a tulajdoni lap első része, mely tartalmazta az ingatlan leíró adatait, ez jelenleg online nem elérhető. Így például nem lehet megnézni az ingatlan besorolását: lakóingatlan, vagy sem. Lehetőség van e-hiteles tulajdoni lap vagy térképmásolat lekérésre, mely elektronikus formában továbbítva marad hiteles dokumentum (kinyomtatva már nem az).

Ne felejtsük el, hogy az évi 2 ingyenes lekérés már csak saját tulajdonú ingatlan esetében lehetséges. Jogosulatlan lekérés esetén büntetést kell fizetni - a normál díj (4 800 forint) háromszorosát, 14 400 forintot.