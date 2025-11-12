Egy hét sincs hátra: több mint 20 éves szolgáltatástól búcsúzhatnak el az OTP-s ügyfelek - Ez lesz helyette

Már egy hét sincs hátra és az OTP Bank lakossági ügyfelei számára kizárólag az OTP Bank újgenerációs digitális csatornái – így az OTP MobilBank mellett - az OTP InternetBank – lesznek elérhetők online bankolásra és befektetések kezelésére. A bank köztése szerint 2025. november 18-tól az OTPdirekt 21 év után adja át a helyét a korszerűbb, kényelmesebb és biztonságosabb digitális platformoknak - közölte korábban a bank. A tőzsdei megbízások és devizakonverziók az OTP SingleMarket platformon lesznek elérhetők.

Aki még nem kötötte meg az új szerződést az új felület használatához, annak érdemes mielőbb megtennie: ne akkor kelljen ezzel bajlódni, amikor először használni szeretnénk. Azon ügyfelek, akik eddig csak az OTPdirekt internetbankot használták néhány egyszerű lépésben, online tudják megkötni az új felületek használatához szükséges Digitális Szolgáltatási Szerződésüket. Aki már használja a mobilbankot vagy az új internetbankot, annak viszont nincs teendője.

"Az OTPdirekt internetbank kivezetése – úgy, ahogy a bevezetése is - mérföldkő a magyar digitális bankolás történetében. Az újgenerációs internet- és mobilbanki platformjaink nemcsak technológiai újítást jelentenek, amellyel a skálázhatóság által üzembiztosabbá is váltak, hanem ügyfeleink visszajelzései alapján folyamatosan fejlődnek, hogy mindenki számára kényelmes és még biztonságosabb banki élményt nyújtsanak" - mondta Vouszka Péter, az OTP Bank digitális csatornáinak szolgáltatásfejlesztésért felelős vezetője. Hozzátette: a lakossági ügyfélszokások alapján azt látják, hogy napjainkra a digitális bankolás egyet jelent az OTP MobilBank használatával, ezért a fejlesztéseik elsődleges fókuszát az alkalmazásaik jelentik.

Tehát november 18-tól online bankolásra és befektetések kezelésére kizárólag az OTP InternetBank és az OTP MobilBank felületeit tudják majd használni a lakossági ügyfelek.

Tőzsdei megbízások és devizakonverziók az OTP SingleMarket platformon intézhetők, míg egyéb befektetési szolgáltatások (pl. befektetési jegy vagy lakossági állampapír vásárlás) az OTP internet- és mobilbankban érhetők el.