Hacker laptopot használ. Sok számjegy a számítógép képernyőjén.
Tech

Óriási leállás jön az állami adminisztrációs rendszerben: semmilyen ügyet nem lehet majd intézni

Pénzcentrum
2025. november 6. 17:33

Az állami informatikai rendszereket üzemeltető szakemberek 2025. november 7-én, pénteken 15 órától november 10-én, hétfőn 6 óráig előre ütemezett karbantartást végeznek.

A munkálatok ideje alatt több elektronikus szolgáltatás – például a Digitális Állampolgár mobilalkalmazás és a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) – időszakosan nem lesz elérhető.

A kormányablakokban pénteken 14 órától szünetel az ügyintézés, és a hétvégén csak a Központi Kormányablakban lehet azonnali vagy sürgősségi útleveleket átvenni. A rendszeres ügyfélkiszolgálás hétfőn reggel 6 órától indul újra.

Kapcsolódó cikkeink:

Az eReceptek kiváltása a karbantartás idején is zavartalanul működik. A szakemberek szerint a beavatkozás célja, hogy a rendszerek hosszú távon gyorsabbak és biztonságosabbak legyenek.
Címlapkép: Getty Images
#digitális #tech #mobilalkalmazás #kormányablak #ügyintézés #leállás #informatika #karbantartás #szolgáltatás #rendszer #állami

