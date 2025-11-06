A Meta belső dokumentumai szerint a vállalat 2024-es bevételének 10%-át csaló és tiltott termékeket hirdető reklámokból tervezte megszerezni.
Óriási leállás jön az állami adminisztrációs rendszerben: semmilyen ügyet nem lehet majd intézni
Az állami informatikai rendszereket üzemeltető szakemberek 2025. november 7-én, pénteken 15 órától november 10-én, hétfőn 6 óráig előre ütemezett karbantartást végeznek.
A munkálatok ideje alatt több elektronikus szolgáltatás – például a Digitális Állampolgár mobilalkalmazás és a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) – időszakosan nem lesz elérhető.
A kormányablakokban pénteken 14 órától szünetel az ügyintézés, és a hétvégén csak a Központi Kormányablakban lehet azonnali vagy sürgősségi útleveleket átvenni. A rendszeres ügyfélkiszolgálás hétfőn reggel 6 órától indul újra.
Az eReceptek kiváltása a karbantartás idején is zavartalanul működik. A szakemberek szerint a beavatkozás célja, hogy a rendszerek hosszú távon gyorsabbak és biztonságosabbak legyenek.
A zsarolóvírus-támadások nem csupán technikai fennakadásokat vagy átmeneti anyagi veszteségeket okoznak.
A Microsoft emellett azt is bejelentette, hogy egyszerűbbé és intuitívabbá teszi a Windows frissítéseket.
A jelszavak mindig sebezhetőek maradnak a kiszivárgással vagy lopással szemben.
Sokkoló kijelentést tett a magyar jövőkutató: a ChatGPT-5 értő kezekben erősebb fegyver, mint egy rakéta
A jelen eseményei olyan sebességgel sodornak bennünket, hogy a jövőkutatás immár nem jóslás, hanem útmutató a túléléshez.
Te is egyre gyakrabban gyanakszol az AI-ra, mikor videókat nézel? Kiderült, ezek a legárulkodóbb jelek
A jövőben nem feltételezhetjük automatikusan, hogy egy videó igaz, csak azért, mert látjuk.
Délután óta problémák vannak az OTP online felületein: a mobilapp gyakran nem tölt be, az internetbank pedig teljesen elérhetetlen.
A kutatók megpróbálták beazonosítani az üstökös eredetét, de az elmúlt 100 millió évre visszaszámolva egyetlen csillagot sem közelített meg egy fényévnél jobban.
Óriási pénzszórásra készül Zuckerberg: óriási dobást tervezhet a Facebook atyja, mi lesz a közösségi oldallal?
A Meta 2026-ban jelentősen magasabb kiadásokra számít a mesterséges intelligencia fejlesztések miatt.
Egyre brutálisabb online támadásokra készülhetnek a magyarok: önkormányzatok, iskolák, kórházak vannak veszélyben
Magyarország globálisan a 42., Európában a 17. helyet foglalja el azon országok rangsorában, amelyek a legtöbb kibertámadást kénytelenek elszenvedni.
Itt az első fecske: betiltják a chatbotok használatát a 18 éven aluliaknak, borzasztó dolog derült ki az AI-ról
A Character.AI betiltja a kiskorúak hozzáférését chatbotjaihoz a beszélgetések gyermekekre gyakorolt hatásával kapcsolatos növekvő aggodalmak miatt.
A holland kormány Nexperia chipgyártó feletti irányításátvétele és a kínai válaszlépések súlyos ellátási problémákat okozhatnak.
A YouTube a korábban feltöltött videókat is felülvizsgálja, és szükség esetén életkor-ellenőrzés alá helyezi vagy akár el is távolítja őket.
November első hétvégéjén több órán át nem lesz elérhető a KAÜ-n keresztüli bejelentkezés – az ügyintézést érdemes előre tervezni.
Brutálisat megy az Apple, már 4 ezermilliárd dollárt ér a cég: egekbe lökte az új iPhone a részvényeket
Az iPhone 17 iránti kínai kereslet új lendületet adott az Apple-nek, pedig év elején még komoly gondokkal küzdött a cég.
Brutális, ami kiderült a ChatGPT-ről: ezen nagyon sürgősen el kell gondolkodni, rengteg magyar is veszélyben
Az OpenAI közzétette, hogy a ChatGPT felhasználóinak mintegy 0,07%-a mutat mentális egészségügyi vészhelyzetekre utaló jeleket.
A GKI 2025 júliusában felmérést végzett a vállalatok körében a mesterséges intelligencia elterjedtségéről.
Szerda éjjel komoly karbantartás jön: az Erste számos online szolgáltatása leáll.
Reykjavík immár második éve vezeti a világ legbiztonságosabb városainak listáját, miközben Koppenhága, Zürich és Honolulu is egyre népszerűbb célpont a biztonságra érzékeny utazók körében.