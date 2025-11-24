Emléktáblát kapott Sitkén Balázs Fecó. Az ünnepségen bejelentették a jövő évi, jubileumi Sitkei Rockfesztivál fellépőit is. Hozzuk is a friss névsort!
Kinek kell egy saját kormányablak? Eladják a vidéki nagyváros Fő téri okmányirodáját
Három érvényes ajánlat érkezett a Szombathely belvárosában, a Bejczy István utca 1–3. szám alatt található, Fő téri okmányiroda (jelenleg kormányablak) épületének megvásárlására – derül ki a városi közgyűlés Gazdasági és Jogi Bizottságának anyagából.
A szombathelyi önkörmányzat a Fő téri ingatlant már többször is meghirdette értékesítésre, legutóbb idén júniusban - írta a Nyugat.hu. Az ingatlan egyébként közel 1 161 négyzetméteres, és jelenleg a Vas Vármegyei Kormányhivatal bérli, havi nettó 1,35 millió forintért. Ebben a helyiségben működik a város legnagyobb okmányirodája. Az épület eredetileg az 1970-es évek végén épült, és korábban OTP-fiókként szolgált.
Bár az önkormányzat eladja az ingatlant, a pályázati feltételek biztosítják, hogy a közfunkció ne szűnjön meg: az új tulajdonosnak vállalnia kell, hogy a bérlő (azaz a kormányhivatal) részére változatlan feltételekkel biztosítja az ingatlan használatát. Így az okmányiroda/hivatal működése várhatóan továbbra is folytatódik.
Akkor miért is adják el?
Az önkormányzat és a vele kapcsolatban álló gazdasági társaságok – például a Szova Nonprofit Zrt. – pénzügyi nehézségekkel küzdenek. Az ingatlanértékesítés így stratégiai eszköz az önkormányzat számára a bevételek növelésére, miközben megtartja a közhasználatú funkciókat.
A hírek szerint három érvényes ajánlat is érkezett: ajánlatot nyújtott be a Invest Eastern Europe Kft., a szombathelyi TOP 97 Ingatlanhasznosító és Beruházó Kft. és a szintén szombathelyi West Input Kft. A kikiáltási ár 350 millió forint + ÁFA, azaz bruttó 444,5 millió forint, a licitlépcső 1 millió forint. A három pályázó közül ugyanis liciteljárással választják ki a vevőt. Aki a legtöbbet ígéri, az veheti meg az okmányiroda helyiségeit.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Itt találhatók Mária kegyhelyek Magyarországon: remek kirándulóhelyek, látnivalók is akadnak a környéken
A Mária-kegyhelyek nemcsak a vallási hagyományok miatt különlegesek, hanem egyfajta megnyugvást, lassulást és a természet közelségét is kínálják. Érdemes felfedezni őket.
Hol észlelhető északi fény Magyarországon? Mikor látható Aurora Borealis Magyarországon? Ezeknek a kérdéseknek jártunk most utána.
Düledező vályogházból álomotthon: így lehet modern, komfortos tér a szűk parasztházból – hazai szakértő tanácsai
Megéri belevágni egy 100 éves vályogház felújításába? Hogyan lehet kialakítani benne egy fürdőszobát, vagy szűk, kis ablakos belső térből modern, komfortos otthon varázsolni?
Kedvenc magyaros desszertjeink után kutatva bukkantunk rá az aranygaluska klasszikus receptjére: egyszerűbb elkészíteni, mint gondolnád, nincs ennél finomabb karácsonyra.
Idén decemberben is elindulnak a varázslatos vidéki Mikulás-expresszek: hatalmas az érdeklődés, több kisvasút is előzetes jelentkezést kér, szóval nem árt jó előre tájékozódni!
Mostanra hivatalossá vált: megkezdődött a kritikus állapotú falszakaszok teljes körű helyreállítása, és hamarosan látványos fejlesztések indulnak az egri várnál.
Megérkezett az első igazi tél: sűrű hópelyhek borítják be a Börzsönyt – itt a friss előrejelzés
Debreceni karácsonyi vásár 2025: sosem látott jégvirágkarnevál és fényerdő dobja fel az idei adventet
Már javában tart a karácsonyi készülődés Debrecenben is: az ünnepi dekorációk felszerelésével és a jégpálya építésével már jó pár hete elkezdődtek az adventi előkészületek a...
Őrületes szenzáció: dinoszaurusz csontok százai feküdtek egymáson - a kutatókat is meglepte a felfedezés
Kivételesen gazdag dinoszaurusz-lelőhelyet fedeztek fel Erdélyben, a nagyméretű dinoszauruszcsontok szinte egymáson feküdtek, ami példa nélküli koncentrációt jelent.
Rejtélyes gömbök táncolnak a kardoskúti Fehér-tavon: kiderült, mi áll a furcsa jelenség mögött + Videó
A Körös-Maros Nemzeti Park bejelentése szerint novemberben különös „gömbök” jelentek meg Kardoskúton. Mégis mi történik a Fehér-tavon?
A Balaton-felvidék peremén, a festői Nemesvámoson idén is megnyitja a térség egyik legnépszerűbb téli attrakcióját: november 15-én újra üzemelni kezd a Patak Parkban kialakított jégpálya.
Érik a botrány a Balatonnál: 99 lakásos vízparti óriásprojekt készül Fonyódon, a helyiek tiltakoznak
Újabb vízparti luxusberuházás borzolja a kedélyeket a Balaton déli partján: a Cordia 99 lakásos lakóparkot építene közvetlenül a fonyódi szabadstrand mellett.
Győri tanárnő kapta a fizika Oscar-díját: legendás tanítási módszereivel lopta be magát a diákok szívébe
A díjat évente mindössze két pedagógus kapja, így a győri tanárnő a legszűkebb szakmai elit közé került.
Nemrég még Libanapokat tartottak a Kőszegi-hegység ikonikus csárdájában, most azonban már a búcsúra készülnek.
„Akár az állomány 80%-a eltűnhet” – brutális pusztítást végez az új nyúlvírus Békés vármegyében. A járvány nemcsak az állományt, hanem a teljes helyi vadgazdálkodást is...
Most jött a hír: hosszas várakozás után teljesülhet végre a siófokiak álma, a kormány megszavazta az új, négyévszakos siófoki tanuszoda megépítését.
Tovább nőtt a fokozottan védett kerecsensólyom hazai költőállománya – így a turulpárok száma mára meghaladja a kétszázat!
Festetics IV. György 1940. november 18-án jött a világra, és bár ma már Bécsben él, gyermekkorának első évei és családtörténetének meghatározó fejezete Keszthelyhez kötik.
-
Nő az aggodalom a nyugdíjak körül, munkáltatóként most érdemes lépni: segít az OTP Nyugdíjpénztár! (x)
Egy friss, reprezentatív kutatás szerint látványosan nőtt azok aránya Magyarországon, akik tartanak attól, hogy nyugdíjas éveikben nem lesz elegendő megtakarításuk vagy jövedelmük a megszokott életminőség fenntartásához: a nyugdíjjal kapcsolatos félelmek aránya 22-ről 27 százalékra emelkedett.