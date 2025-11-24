Kinek kell egy saját kormányablak? Eladják a vidéki nagyváros Fő téri okmányirodáját

Három érvényes ajánlat érkezett a Szombathely belvárosában, a Bejczy István utca 1–3. szám alatt található, Fő téri okmányiroda (jelenleg kormányablak) épületének megvásárlására – derül ki a városi közgyűlés Gazdasági és Jogi Bizottságának anyagából.

A szombathelyi önkörmányzat a Fő téri ingatlant már többször is meghirdette értékesítésre, legutóbb idén júniusban - írta a Nyugat.hu. Az ingatlan egyébként közel 1 161 négyzetméteres, és jelenleg a Vas Vármegyei Kormányhivatal bérli, havi nettó 1,35 millió forintért. Ebben a helyiségben működik a város legnagyobb okmányirodája. Az épület eredetileg az 1970-es évek végén épült, és korábban OTP-fiókként szolgált.

Bár az önkormányzat eladja az ingatlant, a pályázati feltételek biztosítják, hogy a közfunkció ne szűnjön meg: az új tulajdonosnak vállalnia kell, hogy a bérlő (azaz a kormányhivatal) részére változatlan feltételekkel biztosítja az ingatlan használatát. Így az okmányiroda/hivatal működése várhatóan továbbra is folytatódik.

Akkor miért is adják el?

Az önkormányzat és a vele kapcsolatban álló gazdasági társaságok – például a Szova Nonprofit Zrt. – pénzügyi nehézségekkel küzdenek. Az ingatlanértékesítés így stratégiai eszköz az önkormányzat számára a bevételek növelésére, miközben megtartja a közhasználatú funkciókat.

A hírek szerint három érvényes ajánlat is érkezett: ajánlatot nyújtott be a Invest Eastern Europe Kft., a szombathelyi TOP 97 Ingatlanhasznosító és Beruházó Kft. és a szintén szombathelyi West Input Kft. A kikiáltási ár 350 millió forint + ÁFA, azaz bruttó 444,5 millió forint, a licitlépcső 1 millió forint. A három pályázó közül ugyanis liciteljárással választják ki a vevőt. Aki a legtöbbet ígéri, az veheti meg az okmányiroda helyiségeit.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)





