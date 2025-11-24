2025. november 24. hétfő Emma
5 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Close up of table calendar for new year on office desk with businesswoman writing on notebook and using laptop
HelloVidék

Kinek kell egy saját kormányablak? Eladják a vidéki nagyváros Fő téri okmányirodáját

HelloVidék
2025. november 24. 17:15

Három érvényes ajánlat érkezett a Szombathely belvárosában, a Bejczy István utca 1–3. szám alatt található, Fő téri okmányiroda (jelenleg kormányablak) épületének megvásárlására – derül ki a városi közgyűlés Gazdasági és Jogi Bizottságának anyagából.

A szombathelyi önkörmányzat a Fő téri  ingatlant már többször is meghirdette értékesítésre, legutóbb idén júniusban - írta a Nyugat.hu.  Az ingatlan egyébként közel 1 161 négyzetméteres, és jelenleg a Vas Vármegyei Kormányhivatal bérli, havi nettó 1,35 millió forintért. Ebben a helyiségben működik a város legnagyobb okmányirodája. Az épület eredetileg az 1970-es évek végén épült, és korábban OTP-fiókként szolgált.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Bár az önkormányzat eladja az ingatlant, a pályázati feltételek biztosítják, hogy a közfunkció ne szűnjön meg: az új tulajdonosnak vállalnia kell, hogy a bérlő (azaz a kormányhivatal) részére változatlan feltételekkel biztosítja az ingatlan használatát. Így az okmányiroda/hivatal működése várhatóan továbbra is folytatódik.

Akkor miért is adják el?

Az önkormányzat és a vele kapcsolatban álló gazdasági társaságok – például a Szova Nonprofit Zrt. – pénzügyi nehézségekkel küzdenek. Az ingatlanértékesítés így stratégiai eszköz az önkormányzat számára a bevételek növelésére, miközben megtartja a közhasználatú funkciókat.

A hírek szerint három érvényes ajánlat is érkezett: ajánlatot nyújtott be a Invest Eastern Europe Kft., a szombathelyi TOP 97 Ingatlanhasznosító és Beruházó Kft. és a szintén szombathelyi West Input Kft. A kikiáltási ár 350 millió forint + ÁFA, azaz bruttó 444,5 millió forint, a licitlépcső 1 millió forint. A három pályázó közül ugyanis liciteljárással választják ki a vevőt. Aki a legtöbbet ígéri, az veheti meg az okmányiroda helyiségeit.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

 
Címlapkép: Getty Images
#önkormányzat #ingatlan #kormányablak #okmányiroda #bérlés #eladás #szombathely #hellovidék #vas

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:30
17:15
17:03
16:49
16:44
Pénzcentrum
Óriási gazdasági fordulat közeleg: brutálisan meggazdagodhat az, aki még időben fekteti be így a pénzét
Düledező vályogházból álomotthon: így lehet modern, komfortos tér a szűk parasztházból – hazai szakértő tanácsai
Lelépnél az országból? Így lehetsz izlandi állampolgár: hiába a milliós álombérek, erről tudni kell
Karácsonyfa árak 2025: ennyibe kerülhet a lucfenyő, az ezüstfenyő és a nordmann fenyő métere idén
Új kötelező juttatás jöhet a magyar munkahelyeken: rengeteg dolgozó kaphatja meg, itt vannak a részletek
NAPTÁR
Tovább
2025. november 24. hétfő
Emma
48. hét
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Itt a rendelet, jön a 6 000 és 20 000 forint közötti kutyaadó 2026-tól: rengeteg gazdi nyúlhat a zsebébe
2
3 hete
Eldőlt, bezár a vidéki nagyváros legrégebbi étterme a Fő téren: kínai nyílik a patinás vendéglő helyén
3
1 hete
Ez több mint aggasztó: gyilkos viperát regisztráltak itthon, de több mérges kígyó is felbukkant
4
3 hete
Ezen a csodálatos vidéki településen él a Szomszédok legendás Mágenheim Julija, Frajt Edit
5
6 napja
Ma 85 éve, a Festetics-kastélyban született az utolsó keszthelyi herceg: nézzétek, mi lett vele!
PÉNZÜGYI KISOKOS
Refinanszírozó pénzintézet
Az a pénzintézet, amely a forrást biztosítja a bank számára valamely hitel nyújtásához. Refinanszírozott hitel esetén tehát a bank a pénzügyi intézménytől kapott forrást továbbítja.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 24. 16:49
Brutális esőzés csap le Magyarországra: ezek a megyék nem ússzák meg a monszunt, egyhavi csapadék is leeshet
Pénzcentrum  |  2025. november 24. 16:44
Új módszerrel nullázzák a magyarok bankszamláit: sorra tűnnek el a pénzek - aki erre rákattint, mindene odalesz
Agrárszektor  |  2025. november 24. 16:31
Óriási eső közelít felénk: ebben a térségben lesz a legdurvább vihar