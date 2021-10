Kár lenne még temetni a jó öreg SMS-t: ekkora forgalmat generált a tegnapi Facebook-leállás

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Ahogy arról a Pénzcentrum is beszámolt, nagyjából 6 órán keresztül volt tegnap elérhetetlen a Facebook és a hozzá köthető szolgáltatások, valamit az Instagram, Messenger és a WhatsApp is. A közösségi médiafelületek üzemeltetői akkor a konkurens Twitteren reagáltak a hibára. A felhasználók is keresték az alternatív csatornákat a kapcsolattartásra, és rengetegen nyúltak ennek hagyományosabb formáihoz: a telefonhoz és az SMS-hez. A Pénzcentrum megkeresésére a Magyar Telekom Vállalati kommunikációs igazgatósága elárulta: az SMS forgalom 100 százalékkal, a hangforgalom 15 százalékkal nőt. Még a vezetékes telefont is 8-10 százalékkal többen emelték fel.

Hétfőn, nagyjából délután fél 6 körül globálisan, így Magyarországon is elérhetetlenné vált a Facebook és a hozzá tartozó szolgáltatások, valamint a Messenger, a WhatsApp és az Instagram is. Ennek folyományaként a magyar lakosság kénytelen volt más csatornákat keresni a kapcsolattartásra. A Magyar Telekom Vállalati kommunikációs igazgatósága lapunkkal közölte: a Facebook, Instagram és WhatsApp tegnap esti leállása miatt sokan áttértek a hagyományos telekommunikációs szolgáltatásokra, az SMS-t használták üzenetküldésre, illetve a mobil hanghívással tartották a kapcsolatot az ismerőseikkel. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A Magyar Telekom adatai szerint az SMS forgalom esetében a 100 százalékot is megközelítette növekmény a Telekom hálózatán a tegnap esti órákban. A mobil hangforgalom esetében tegnap 17:45-től kezdődően 15 százalékkal magasabb forgalmat tapasztaltak, mint hétköznap ebben az időszakban jellemző. Azt is megtudtuk, hogy a Telekomnál a mobil adatforgalomban nem volt olyan jelentős hatás, mint amire számítana az ember egy ilyen kiterjedtségű leállás esetén. Viszont arra is kitértek, hogy az adatkapcsolat aktiválások közel 40 százalékos növekedést produkáltak. Ez valószínűleg arra vezethető vissza, hogy sokan internethibára gyanakodtak a Facebook leállása miatt. Sokan tévesen az internettel azonosítják a Facebookot, és azt hitték internet elérési problémájuk van, amikor nem tudták használni az alkalmazást - közölte a Magyar Telekom. Válaszukban arra is kitértek: a vezetékes adatforgalomban jelentős visszaesés volt érezhető, viszont a vezetékes hangforgalom nőtt, az elmúlt hétfők azonos időszakának átlagához képest a Telekom hálózatából indított forgalom kb. 8-10 százalékkal, az oda érkező pedig 4-5 százalékkal nőtt.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK