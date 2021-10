Itt az IKEA nagy dobása: ilyet még nemigen láttak a magyar vásárlók

A megújult IKEA alkalmazás iOS és Andorid rendszerű okostelefonra is letölthető már Magyarországon, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy mobiltelefonon és tableten keresztül vásárolhassanak.

A megújult alkalmazás az IKEA Store applikációt váltja, és a vásárlás mellett termékajánlásokat, értékeléseket és véleményeket is találhatnak a felhasználók az egyszerű keresési és böngészési lehetőségek mellett, valamint láthatóak leszenek az IKEA Family kedvezmények is más ajánlatok mellett.

Szeptemberben már kísérleti jelleggel elérhető volt az alkalmazás, hazánkban 86 600 letöltést 1700 befejezett vásárlás követett.

Tovább bővítjük a többcsatornás lehetőségeket vásárlóink számára Magyarországon. A vásárlói szokások ismeretében elmondhatjuk, hogy a vásárlások 80%-a online indul, ezért további fejlesztéseket tervezünk a digitális vonalon.

– mondta el Pavel Jirát az IKEA cseh-magyar-szlovák régiójának digitalizációért felelős vezetője, aki hozzátette

A vásárlási alkalmazáson belül bárki megveheti a neki tetsző termékeket. Jelenleg is dolgozunk azon, hogy az applikáció segítségével a Scan & Go funkció vagy a vizuális keresés is használható legyen.

A vásárlók akár az áruházi látogatás alatt is alakíthatják bevásárlólistájukat, emellett egy beépített vonalkódolvasó segítségével is válogathatnak a termékek között, így további információkat kaphatnak azokról, például a felhasznált anyagokat és a méreteket is megismerhetik. A vásárlók bemutatótereket is láthatnak úgy, mintha az áruházba látogatnának.

A mai napig az IKEA alkalmazást több mint 26 milliószor töltötték le világszerte 2021 júniusa óta, és mostmár Magyarországon is elérhető.