Kulcsfontosságú területen maradtak el a magyar munkaadók: Románia, Bulgária is előz minket

Egyes EU-s tagállamokban már kifejezetten sok cég használ mesterséges intelligenciát, ami a szakértők szerint mára egyértelműen stratégia fontosságú területté vált a világban, sőt a gazdasági fejlődésnek is kulcsfontosságú eleme. Igen ám, de rengeteg országban még igencsak gyerekcipőben jár a technológia felhasználása, és sajnos ezek közé tartozik Magyarország is. Hazánk ugyanis gyakorlatilag sereghajtó az unióban.

A mesterséges intelligencia mára stratégiai fontosságú területté vált a világban, sőt kijelenthetjük azt is, hogy a gazdasági fejlődés kulcsfontosságú mozgatórugója is egyben. A mesterséges intelligencia ugyanis lehetővé teszi a gépek és rendszerek számára, hogy elemezzék környezetüket, és bizonyos fokú önállósággal döntéseket is hozzanak konkrét célok elérése érdekében.

A friss statisztikák pedig azt mutatják, hogy 2020-ban átlagosan, az EU-ban a legalább 10 főt foglalkoztató vállalkozások 7 százaléka használt mesterséges intelligencia-alkalmazásokat – derült ki az Eurostat legfrissebb jelentéséből. Közülük 2 százaléknyian big data belső elemzésre használt ilyen szoftvereket, másik 2 százalékuk chat-szolgáltatást használt, ahol chatbotok vagy a virtuális ügynökök kommunikáltak az ügyfelekkel.

A vállalkozások közül szintén 2 százaléknyian voltak azok, akik olyan robotokat használtak, amik bizonyos fokú önállósággal végeztek repetatív, veszélyes vagy segítő feladatokat. A vállalkozások maradék egy százaléka szintén big data elemzésre használta a mesterséges intelligenciát valamilyen nyelvi feldolgozásra, beszédfelismerésre/alkotásra.

Nagy a különbség tagállami szinten

AZ EU tagállamai közül Írországban volt legmagasabb azon vállalkozások aránya (23%) amik 2020-ban a négy, már bemutatott mesterséges intelligencia alkalmazás bármelyikét használták. A technológiát ezen felül széles körben alkalmazták még Máltán (19%), Finnországban (12%) és Dániában (11%) is.

Az élenjáró országokkal szemben mindenhol máshol, a vállalkozások kevesebb mint 10 százaléka használta a négy mesterséges intelligencia-alkalmazás bármelyikét az Európai Unióban. A legkevesebbet Lettországban (2%), majd hármas holtversenyben Szlovéniában, Cipruson és

Magyarországon, egyaránt a vállalkozások 3-3-3 százaléka.

Ez pedig a statisztikát látva azt is jelente, hogy a többnyire mögöttünk tartózkodó románok és bulgárok ez esetben bőven előzték Magyarországot, ami így csak Lettországot volt képes maga mögé utasítani EU-s szinten.