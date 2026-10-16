Elárulta Bárdosi Sanyi, miből él ma valójában: a közpénzről is őszintén vallott az egykori birkózó

Bárdosi Sándor olimpiai ezüstérmes birkózó biztonsági őrként vállalt másodállást a budapesti bulinegyedben, amiből az interneten kisebb botrány kerekedett. A sportoló büszkén vállalja a munkát, miközben azt is elárulta, hogy a közelmúltbeli kormányváltás és a háborús fenyegetettség miatt a Magyar Honvédségtől való leszerelését fontolgatja - közölte a nlc.hu.

Az elmúlt napokban egy fotó kezdett terjedni az interneten, amelyen Bárdosi Sándor egy budapesti szórakozóhely előtt, a biztonsági szolgálat munkatársaként látható. A felvétel elindította a találgatásokat, de a sportoló egy televíziós interjúban tisztázta a helyzetet.

Elmondása szerint csupán besegít egy olyan klubban, ahol tíz évvel ezelőtt már dolgozott. Nem tartja újdonságnak a feladatot, hiszen a küzdősportolók körében megszokott az éjszakai portázás, ő maga is fiatal kora óta végez hasonló munkát, sőt több tanítványának is segített már elhelyezkedni ebben a munkakörben.

Bárdosi egyáltalán nem érti, miért kellene magyarázkodnia egy tisztességes, kétkezi munka miatt. Hangsúlyozta, hogy a kertes házat és a drága járműveket nem közpénzből, hanem kemény munkával, gyakran két-három állásból tartja fenn. Mint mondta, sosem félt a fizikai munkától, korábban a saját edzőtermét is ő burkolta, és kifejezetten büszke arra, ha a családja boldogulása érdekében piszkos lesz a keze.

A civil munkavállalás mellett a sportoló életének másik aktuális kérdése a katonai szerepvállalása. Bárdosi korábban azért csatlakozott a Magyar Honvédség önkéntes tartalékosaihoz, hogy jó példát mutasson a gyerekeinek és a tanítványainak. Bár az alapkiképzést elvégezte, és kezdetben gond nélkül teljesítette az évi néhány napos szolgálatot, most komolyan fontolgatja a kilépést.

Döntését részben politikai okokkal, a közelmúltbeli kormányváltással indokolta, mivel elmondása szerint nem szeretné az ország új vezetését szolgálni. Emellett a világban, különösen az Ukrajnában zajló konfliktusok is aggodalommal töltik el. Bár az árvízvédelemben bármikor szívesen segít, ötvenéves családapaként elsősorban a gyermekeit szeretné felnevelni, és nem vágyik fegyveres konfliktusok közelébe. A leszerelési kérelmét azonban hivatalosan még nem adta be.

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