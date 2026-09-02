A Skandináv lottó nyerőszámai a 36. héten

Kihúzták a Skandináv lottó nyerőszámait a 36. játékhéten, lássuk, sikerült-e valakinek elvinni a főnyereményt!

A Skandináv lottó játékban 35 számból kell 7-et kiválasztani, ezért az Ötöslottó, vagy Hatoslottó mintájára "Heteslottóként" is szokták emlegetni ezt a játékot. A számok hetente egy kézi és egy gépi sorsoláson vesznek részt, mindkét sorsoláson 7-7 számot húznak ki.

Nyereményt akkor érhetünk el a Skandináv lottón, ha, az egyik vagy akár mindkét sorsoláson legalább 4 találatot érünk el; a főnyereményt az egy sorsoláson elért 7 találat jelenti.

Mutatjuk az e heti nyerőszámokat emelkedő számsorrendben:

A Skandináv lottó gépi sorsolásának nyerőszámai a 36. héten:

3; 6; 7; 8; 12; 21; 26.

A Skandináv lottó kézi sorsolásának nyerőszámai a 36. héten:

3; 7; 10; 11; 21; 29; 31.

Ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény, így a következő, 37. játékhéten már 925 millió forint fogja keresni a gazdáját a Skandináv lottón.

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További nyeremények a Skandináv lottón:

6 találat: egyenként 341 275 forint

5 találat: egyenként 7 605 forint

4 találat: egyenként 2 560 forint

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