Kész, ennyi volt: végleg elhagyja Budapestet és a színpadot Dévényi Tibor

Befejezi színpadi fellépéseit és elhagyja a fővárost Dévényi Tibor. A közel nyolcvanéves műsorvezető és lemezlovas feleségével Balatonföldvárra költözik, hogy a vidéki nyugalomban, két újonnan örökbefogadott kutyájuk társaságában töltsék mindennapjaikat.

A népszerű DJ az utóbbi időben mozgásszervi nehézségekkel küzd, ezért be kellett látnia, hogy a feszített tempójú fellépések ideje lejárt számára. Bár rádióműsorát továbbra is otthonról készíti el, a színpadtól fokozatosan elbúcsúzik. Saját elmondása szerint elérkezett az a pont, amikor a pihenés és a nyugalom vált a legfontosabbá, így a jövőben már nem vállal színpadi szerepléseket.

A budapesti pörgést a vidék nyugalma váltja fel az életükben. Feleségével egy balatonföldvári lakást vásároltak, amelyhez Dévényi Tibort rengeteg fiatalkori emlék fűzi. Az ingatlanban jelenleg is felújítási munkálatok zajlanak, addig a házaspár Békés vármegyében, a feleség szüleinek házában várja, hogy beköltözhessenek az új, Balaton-parti otthonukba. A lemezlovas kiemelte, hogy a nyolcvanadik életévéhez közeledve az ember már elsősorban arra törekszik, hogy kellemesen érezze magát a környezetében, bárhol is éljen - jelentette az ATV.

A költözés mellett a magánéletükben is fontos változás történt. Miután tavaly októberben elveszítették korábbi kiskutyájukat, a gyászidőszak leteltével úgy érezték, kutyatartókként nem tudnak háziállat nélkül élni. Végül két idős, egy nyolc- és egy kilencéves yorkshire terriert fogadtak örökbe. A párost nem volt szívük elválasztani egymástól, hiszen már nyolc éve éltek együtt, így a balatoni újrakezdés már négyesben vár rájuk.