A Duna szokatlanul alacsony vízállása Budapestnél több mint nyolcvan éve rejtőző, második világháborús leleteket hozott a felszínre.
Kiadták a másodfokú riasztást: brutális vihar tarolta le az országot
Heves zivatarokkal érkezett meg Magyarországra az a viharzóna, amely az ország több térségében viharos szelet és jégesőt is hozott. Az északnyugati járásokban átmenetileg másodfokú, narancssárga riasztás volt érvényben, a vihar pedig a budapesti ünnepi programok menetrendjét is befolyásolta.
A HungaroMet tájékoztatása szerint az északnyugati határ közelében először egy olyan zivatarhullám vonult el, amelyben egy szupercella is kialakult, ez azonban még elkerülte Magyarországot. A második hullám már elérte az Északnyugat-Dunántúlt, ahol a heves zivatarok miatt átmenetileg másodfokú riasztást adtak ki.
A viharrendszerhez erős szélmező is társult. A kifutószél az Észak-Dunántúl mellett a főváros térségét és a Börzsöny környékét is érintette. A HungaroMet mérései szerint több helyen 70 és 90 kilométer/óra közötti széllökéseket is regisztráltak.
A vihar a fővárosi ünnepi programokra is hatással volt, ezért a budapesti tűzijáték menetrendjét is módosítani kellett.
Az éjszaka folyamán nyugat felől újabb csapadékzóna érkezett. A záporokkal és zivatarokkal érkező rendszer azonban a reggeli órákra, a Duna térségéhez közeledve fokozatosan gyengült, majd feloszlott.
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A Dunántúl nyugati részén ugyanakkor jelentős mennyiségű csapadék hullott. A reggeli mérések alapján több helyen meghaladta a 10 millimétert a lehullott eső mennyisége. A HungaroMet közlése szerint a viharzóna átvonulása után a csapadékmező fokozatosan veszített erejéből, de az éjszakai viharok több térségben jelentős mennyiségű esőt hoztak.
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