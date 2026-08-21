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Kiadták a másodfokú riasztást: brutális vihar tarolta le az országot

Pénzcentrum
2026. augusztus 21. 12:32

Heves zivatarokkal érkezett meg Magyarországra az a viharzóna, amely az ország több térségében viharos szelet és jégesőt is hozott. Az északnyugati járásokban átmenetileg másodfokú, narancssárga riasztás volt érvényben, a vihar pedig a budapesti ünnepi programok menetrendjét is befolyásolta.

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A HungaroMet tájékoztatása szerint az északnyugati határ közelében először egy olyan zivatarhullám vonult el, amelyben egy szupercella is kialakult, ez azonban még elkerülte Magyarországot. A második hullám már elérte az Északnyugat-Dunántúlt, ahol a heves zivatarok miatt átmenetileg másodfokú riasztást adtak ki.

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A viharrendszerhez erős szélmező is társult. A kifutószél az Észak-Dunántúl mellett a főváros térségét és a Börzsöny környékét is érintette. A HungaroMet mérései szerint több helyen 70 és 90 kilométer/óra közötti széllökéseket is regisztráltak.

A vihar a fővárosi ünnepi programokra is hatással volt, ezért a budapesti tűzijáték menetrendjét is módosítani kellett.

Az éjszaka folyamán nyugat felől újabb csapadékzóna érkezett. A záporokkal és zivatarokkal érkező rendszer azonban a reggeli órákra, a Duna térségéhez közeledve fokozatosan gyengült, majd feloszlott.

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A Dunántúl nyugati részén ugyanakkor jelentős mennyiségű csapadék hullott. A reggeli mérések alapján több helyen meghaladta a 10 millimétert a lehullott eső mennyisége. A HungaroMet közlése szerint a viharzóna átvonulása után a csapadékmező fokozatosan veszített erejéből, de az éjszakai viharok több térségben jelentős mennyiségű esőt hoztak.
Címlapkép: Getty Images
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