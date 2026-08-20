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Szabályosan megrohanták a magyarok a Várat: elképesztő tömeg hömpölygött Budapest utcáin augusztus 20-án
Szórakozás

Szabályosan megrohanták a magyarok a Várat: elképesztő tömeg hömpölygött Budapest utcáin augusztus 20-án

Pénzcentrum
2026. augusztus 20. 20:50

Augusztus 20‑án Budapest ismét megtelt élettel: a Vár és a Várkert környékén hömpölygő tömeg, kézműves mesterek, kistermelők, zenék és illatok adták ki azt a könnyed, nyári ünnepi hangulatot, amit a város ilyenkor minden évben magára vesz.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Augusztus 20‑án Budapest hozta a szokásos ünnepi kavalkádot: sok séta, sok kóstolás, sok nézelődés, és az a fajta nyári városi hangulat, amit ilyenkor mindenki szeret egy kicsit megélni. A Vár és a Várkert környéke már délelőtt megtelt, a két nagy program pedig egészen külön világot mutatott – pont ezért működött jól együtt.

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A Mesterségek Ünnepén most is az volt a legerősebb élmény, hogy mindenhol történik valami. A mesterek nem kirakatban dolgoznak, hanem tényleg ott formálják az agyagot, faragják a fát, kalapálják a vasat.

Erre készülj, ha menni akarsz az augusztus 20-ai ünnepségekre Budapesten, mutatjuk az árakat
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Erre készülj, ha menni akarsz az augusztus 20-ai ünnepségekre Budapesten, mutatjuk az árakat
Az augusztus 20-i programok idén is több százezer embert vonzanak a fővárosba, a rendezvényeken pedig a koncertek és a tűzijáték mellett a gasztronómia is fontos szerepet kap.

A látogatók pedig nem csak nézik: sok gyerek és felnőtt beült egy-egy műhelybe, kipróbált valamit, amihez máskor nem jut közel. A vásár hangja, a népzene, a tánc, a sok apró részlet együtt adta ki azt a lassú, nyári, kézműves hangulatot, amit a fotókon is jól lehet visszaadni.

Augusztus 20 - Életképek 1. (28 kép)

A Várkert Bazárnál a Magyar Ízek Utcája már teljesen más ritmusban működött: illatok, sorok, kóstolók, kistermelők, sok beszélgetés a standok előtt. A hagyományos magyar ételek mellett rengeteg régiós különlegesség is volt, és persze mindenki meg akarta nézni az idei Magyarország Tortáját – a cukormentes verziót is –, valamint a Szent István‑napi kenyeret. A fotókon jól látszik, mennyire sokféle arcot vonzott a helyszín: családok, turisták, gasztromániások, akik minden standnál megállnak egy pillanatra.

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Augusztus 20. - Életképek 2. (24 kép)

Képek: Gosztola Judit

 
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