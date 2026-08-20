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A washingtoni Fehér Ház gyönyörű kék égbolt mellett
Világ

Megszólalt az amerikai külügyminiszter: elképesztő szavakkal köszöntötte a magyarokat augusztus 20-án

MTI
2026. augusztus 20. 19:36

Marco Rubio amerikai külügyminiszter az Egyesült Államok és Magyarország közötti erős partnerséget méltatta a magyar nemzeti ünnep alkalmából közzétett üzenetében.

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A washingtoni külügyminisztérium honlapján csütörtökön megjelent közleményben Rubio úgy fogalmazott, augusztus 20-a minden évben emlékeztet a két ország közötti történelmi kapcsolatokra. Az amerikai külügyminiszter szerint az Egyesült Államok és Magyarország barátságának alapját a nemzeti szuverenitás kölcsönös tisztelete, a közös történelmi örökség és a nehezen kivívott szabadság jelenti.

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Rubio azt is hangsúlyozta, hogy Washington továbbra is hosszú távú és erős partnerségre törekszik Magyarországgal.

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„Ezen a napon az Egyesült Államok megerősíti erős és jövőbe tekintő partnerségét Magyarországgal” – írta a külügyminiszter.

Szerinte az együttműködést az erős gazdasági kapcsolatok, a közös biztonsági érdekek, valamint a nyugati világban régóta meghatározó értékek iránti elkötelezettség is erősíti. Rubio üzenetében külön kiemelte a két ország közötti történelmi kötelékeket, és augusztus 20-a alkalmából köszöntötte a magyarokat.
Címlapkép: Getty Images
#magyarország #egyesült államok #augusztus 20 #világ #együttműködés #külügyminiszter #külpolitika #nemzeti ünnep #washington #marco rubio #diplomácia

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1 órája
"a közös történelmi örökség és a nehezen kivívott szabadság"

Itt vajh mire célozhatott? Arra amikor az USA bombázta Magyarországot? Vagy amikor az USA is 40 éves orosz megszállás alatt állt?
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