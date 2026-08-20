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Megszólalt az amerikai külügyminiszter: elképesztő szavakkal köszöntötte a magyarokat augusztus 20-án
Marco Rubio amerikai külügyminiszter az Egyesült Államok és Magyarország közötti erős partnerséget méltatta a magyar nemzeti ünnep alkalmából közzétett üzenetében.
A washingtoni külügyminisztérium honlapján csütörtökön megjelent közleményben Rubio úgy fogalmazott, augusztus 20-a minden évben emlékeztet a két ország közötti történelmi kapcsolatokra. Az amerikai külügyminiszter szerint az Egyesült Államok és Magyarország barátságának alapját a nemzeti szuverenitás kölcsönös tisztelete, a közös történelmi örökség és a nehezen kivívott szabadság jelenti.
Rubio azt is hangsúlyozta, hogy Washington továbbra is hosszú távú és erős partnerségre törekszik Magyarországgal.
„Ezen a napon az Egyesült Államok megerősíti erős és jövőbe tekintő partnerségét Magyarországgal” – írta a külügyminiszter.
Szerinte az együttműködést az erős gazdasági kapcsolatok, a közös biztonsági érdekek, valamint a nyugati világban régóta meghatározó értékek iránti elkötelezettség is erősíti. Rubio üzenetében külön kiemelte a két ország közötti történelmi kötelékeket, és augusztus 20-a alkalmából köszöntötte a magyarokat.
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