Megszólalt az amerikai külügyminiszter: elképesztő szavakkal köszöntötte a magyarokat augusztus 20-án

Marco Rubio amerikai külügyminiszter az Egyesült Államok és Magyarország közötti erős partnerséget méltatta a magyar nemzeti ünnep alkalmából közzétett üzenetében.

A washingtoni külügyminisztérium honlapján csütörtökön megjelent közleményben Rubio úgy fogalmazott, augusztus 20-a minden évben emlékeztet a két ország közötti történelmi kapcsolatokra. Az amerikai külügyminiszter szerint az Egyesült Államok és Magyarország barátságának alapját a nemzeti szuverenitás kölcsönös tisztelete, a közös történelmi örökség és a nehezen kivívott szabadság jelenti.

Rubio azt is hangsúlyozta, hogy Washington továbbra is hosszú távú és erős partnerségre törekszik Magyarországgal.

„Ezen a napon az Egyesült Államok megerősíti erős és jövőbe tekintő partnerségét Magyarországgal” – írta a külügyminiszter.

Szerinte az együttműködést az erős gazdasági kapcsolatok, a közös biztonsági érdekek, valamint a nyugati világban régóta meghatározó értékek iránti elkötelezettség is erősíti. Rubio üzenetében külön kiemelte a két ország közötti történelmi kötelékeket, és augusztus 20-a alkalmából köszöntötte a magyarokat.